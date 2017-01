Subiectele zilei: Noul Guvern, la fel de secret ca si premierul. Ce surprize vor fi in Guvernul Grindeanu; Stratfor: Rusia nu intra in cursa intinsa de SUA; Andrei Plesu il desfiinteaza pe Liviu Dragnea. Scriitorul spune ca liderul PSD, smecherul "de vocatie", este mai periculos decat Victor Ponta

. Numele viitorilor ministri vor fi aflate abia azi, cu doar o zi inainte ca Guvernul Grindeanu sa primeasca votul de investitura. Decizia i-a apartinut lui Liviu Dragnea, cel care a selectat echipa guvernamentala si care va conduce din umbra Guvernul. Paradoxal, Dragnea a taiat din echipa guvernamentala oameni foarte apropiati, care au fost vehiculati in spatiul public ca posibili ministri. Motivul? Presedintele PSD ii suspecteaza ca s-ar fi autopropus in Guvern prin intermediul jurnalistilor, deci peste capul sau, si vrea sa le ofere lectia ierarhiei. Este cazul lui Mihai Fifor, instalat chiar de Dragnea in fruntea Consiliului National al PSD, dar care este foarte aproape sa piarda Ministerul Transporturilor, dezvaluie Adevarul . O treime din venituri donate partidului (in dauna datoriilor personale de 70.000 de euro), un apartament vandut tatalui care, de fapt, nu prea avea bani sa-l cumpere, "omiterea" declararii actiunilor sotiei intr-o firma. Acestea sunt principalele hibe din declaratiile de avere ale viitorului prim-ministru. In administrarea bunurilor personale, logica de politician nu coincide cu deciziile pe care le-ar lua o persoana obisnuita. O demonstreaza mai multe mentiuni din declaratiile de avere ale premierului desemnat, Sorin Grindeanu, si ale tatalui sau, Nicolae Grindeanu, fost lider al PSD Caransebes, scrie Romania libera In discutiile privitoare la formarea guvernului s-au auzit in aceste zile prea multe aluzii la implicarea serviciilor de informatii pentru a le ignora pe de-a-ntregul. Un aspect interesant este tacerea totala cu care au fost intampinate declaratiile si mesajele lui Sebastian Ghita, fost deputat PSD si fost secretar al comisiei comune pentru supravegherea SRI si actualmente fugar cautat de justitie. Oricat de compromis ar fi omul, mesajele sale nu pot fi considerate aberatii integrale, simple fantezii nascute din disperare. Un om cu adevarat disperat mizeaza pe un adevar, fie el si partial, dintr-un motiv cat se poate de simplu. El nu isi propune sa seduca publicul, ci cauta sa-i alerteze pe cei initiati, sa-i puna in garda sau chiar sa-i ameninte. Un om aflat in pericol cauta sa-si cumpere libertatea sau recurge la santaj, scrie Deutsche Welle. Curtea de Conturi a constatat ca milioane de euro sunt cheltuiti aiurea pe inchirierea de spatii pentru misiunile din strainatate. In loc sa ia masuri, MAE precizeaza, intr-un raspuns pentru Evenimentul zilei , ca inspectorii de conturi nu inteleg "specificul activitatii diplomatice in serviciul exterior" Curtea de Conturi a stabilit ca, in perioada 2012-2014, Ministerul Afacerilor Externe a cheltuit, doar cu sapte ambasade, 835.620 de euro pentru chirii, desi statul roman avea deja in proprietate spatii ce puteau fi utilizate.. Scriitorul Andrei Plesu trece in revista, intr-o postare pe blogul sau, episoadele politice romanesti care au marcat ultimele zile ale anului 2016, facand portretul celor mai importanti lideri politici care s-au remarcat in gestionarea acestor situatii. Scriitorul analizeaza, la sange, prestatia politica a sefului Partidului Social Democrat, afirmand ca stangaciile de care a dat dovada il fac mai periculos decat fostul premier Victor Ponta. Plesu afirma ca presedintele Camerei Deputatilor incearca, prin toate mijloacele posibile, sa atraga atentia asupra faptului ca de acum inainte "el va face jocurile", scrie Romania libera. . De la destramarea Uniunii Sovietice, Rusia a incercat in mod constant sa-si consolideze prezenta militara de-a lungul granitelor sale ca raspuns la ceea ce Moscova a numit provocari din partea Statelor Unite ale Americii, noteaza agentia Stratfor, adaugand ca nu o data Kremlinul a adus in discutie armele nucleare. Numai ca, in prezent, restrictiile bugetare de la Moscova fac prea putin probabila angajarea Rusiei intr-o cursa a inarmarii in stilul celei din timpul Razboiului Rece, care a avut ca rezultat, printre altele, asa-numita "bomba a tarului", o arma nucleara construita si detonata apoi pentru a demonstra capacitatile tehnologice militare ale URSS. Si asta in ciuda faptului ca America ar putea, cat de curand, sa-si extinda arsenalul nuclear, scrie Adevarul Au aparut si noi imagini cu momentul in care teroristul a inceput sa traga in fata clubului Reina, unde 600 de oameni sarbatoreau Anul Nou. A intrat apoi inauntru, a aruncat doua grenade si a continuat sa traga la intamplare, peste 180 de gloante, in total. Teroristul a ucis 39 de oameni, dintre care 25 erau cetateni straini. Doi barbati incearca sa se fereasca din fata gloantelor, care ricoseaza din asfalt. Si un caine fuge inspaimantat. Apoi, in imagini, apare tragatorul, inarmat cu un pistol mitraliera, potrivit stirileprotv.ro