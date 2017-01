Subiectele zilei: Germania: "Centre de repatriere" pentru expulzari rapide; Tabloul Guvernului Dragnea; Greseala fatala a combaterii terorismului

Ministrul federal de Interne, Thomas de Maiziere, cere extinderea competentelor federale in chestiunea repatrierii solicitantilor de azil respinsi, prin infiintarea unor centre speciale. La doua saptamani de la atentatul terorist comis la Berlin, ministrul federal de Interne, Thomas de Maiziere (CDU), si-a revizuit propunerile in politica privind acordarea azilului. Intr-un articol publicat de cotidianul "Frankfurter Allgemeine Zeitung", ministrul german aduce noi elemente in proiectul legislativ deja inaintat privind mentinerea securitatii. Printre altele, el propune ca solicitantii de azil respinsi si considerati un pericol pentru siguranta publica sa fie retinuti pana la expulzare. Ministrul mai cere si o extindere a competentelor federale in privinta expulzarii migrantilor ale caror cereri de azil nu au fost aprobate, arata Deutsche Welle.



Noul Guvern PSD-ALDE, in care premierul Sorin Grindeanu va avea un rol secundar, este format din oameni loiali lui Liviu Dragnea, seful din umbra al Executivului. Iata cine sunt noii ministri, succint, dar relevant. Desi formarea echipei guvernamentale este atributul premierului desemnat, presedintele PSD Liviu Dragnea a fost cel care a anuntat cine va face parte din noul Executiv, aratand inca o data ca el este adevaratul premier al Romaniei. Sorin Grindeanu n-a facut altceva decat sa apara in poza de grup si, grijuliu sa nu deranjeze, a raspuns aproape monosilabic la intrebarile jurnalistilor. Din atitudine, pare ca e doar o chestiune de timp pana cand Liviu Dragnea se va instala oficial, el insusi, la Palatul Victoria, anunta Adevarul. Anul 2016 a fost unul in care terorismul s-a afirmat plenar in inima Europei, in Turcia, SUA si pe toate meridianele. A evoluat intr-atat incat am avut jurnalisti ce au imaginat razboiul cu terorismul ca unul interstatal, cu un pretins Stat Islamic cu circa 50.000 de cetateni. Nimic mai fals! Si asta din multiple motive. Greseala fatala a ideii combaterii terorismului o reprezinta amestecarea cauzelor conflictului international cu efectele sau instrumentele purtarii razboiului prin intermediari. Noile conflicte ale secolului 21 presupun disimularea, ascunderea actiunii, folosirea intermediarilor intr-o forma mai subtila si sofisticata decat in timpul razboiului rece, asigurand negarea totala a implicarii. De aceea razboiul cibernetic, razboiul informational, razboiul hibrid, razboiul legal-lawfare, separatismul si terorismul sunt preferate actiunilor directe asumate de catre state, scrie EVZ. . De la distanta a 800 de ani, doi oameni ne spun ceva despre 2017. Primul este "un evreu ungur de 86 de ani, cu o experienta formatoare in Ungaria ocupata de Adolf Hitler", dupa cum singur se descrie George Soros. A supravietuit Holocaustului, a primit cetatenie americana dupa Cel de-al Doilea Razboi Mondial si a devenit unul dintre cei mai aprigi adversari ai maestrilor de ceremonii din societatile inchise. Pentru George Soros, societatile inchise sint cele in care conducatorii manipuleaza vointa oamenilor, punindu-i pe alegatori sa lucreze in beneficiul alesilor si nu invers! Dupa o expresie clasica, el este un sustinator al ideii ca "nu cetatenii trebuie sa faca ceea ce doresc guvernele, ci guvernele trebuie sa faca ceea ce vor cetatenii", relateaza tolo.ro. O societate controlata de mogulul de Ploiesti a primit cadou de sarbatori un contract de aproximativ sase milioane lei de la Banca Nationala a Romaniei, pentru a dezvolta infrastructura de comunicatii a bancii si a retelei de comunicatii interbancare. Ministerul Apararii a anuntat ca a cumparat de la aceeasi companie licente in valoare de aproximativ zece milioane lei. Fostul deputat Sebastian Ghita a disparut fara urma in data de 21 decembrie, desi se afla sub control judiciar in dosarul in care a fost trimis in judecata alaturi de fosti sefi din Parchet si Politie. In a doua zi de Craciun, politistii il cautau pe fostul deputat pe la pensiunile turistice din comuna suceveana Vama, informeaza Romania Libera. . Incalcarea armistitiului din Siria era previzibila, considera Kersten Knipp. Dar chiar daca incetarea focului ar fi de durata, pacea nu s-ar reinstaura in regiune. Conflictul produce efecte pana si in Germania. Stirea ca armistitiul din Siria devine incert nu a fost surprinzatoare. Rebelii grupati in Armata Libera Siriana, o entitate considerata moderata, au declarat ca trupele lui Assad au incalcat in repetate randuri armistitiul. Argumentele lor par plauzibile, chiar daca a devenit dificil sa mai dai crezare unei tabere sau alteia dupa cinci ani de razboi. In decursul ultimilor ani s-a afirmat in repetate randuri ca nici rebelii moderati nu mai au de ales si trebuie sa lupte in continuare. Daca s-ar preda, ar ajunge in beciurile lui Assad si ar fi torturati, daca nu chiar ucisi pe loc, precizeaza Deutsche Welle.