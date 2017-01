Subiectele zilei: Noul Drum al Matasii ce leaga China de Marea Britanie; Dezvaluire RL. Ministrul Justitiei, Florin Iordache, este un adevarat "geniu din Carpati": Cinci scoli scoli si-un doctorat, intr-un mandat de deputat; Singurul astronaut din Siria a ajuns si el refugiat

China a lansat primele trenuri de marfa directe catre Londra. Distanta de aproape 13.000 km urmeaza sa fie parcursa in 18 zile. Primul tren a plecat pe 1 ianuarie din Yiwu, din estul Chinei. Acesta este al cincilea oras european care urmeaza sa fie conectat cu China. Acum trei ani China a declansat o ofensiva comerciala, incepand sa realizeze linii feroviare directe catre mai multe tari europene, ca parte a unui plan gandit sa reinvie vechiul Drum al Matasii. Primul tren a plecat pe 1 ianuarie din Yiwu, din estul Chinei si va strabate peste 12.000 km prin mai multe tari - Kazahstan, Rusia, Belarus, Polonia, Germania, Belgia si Franta, Marea Britanie - primul transport continand obiecte de uz casnic, anunta Adevarul.



Ministrul Justitiei, Florin Iordache, a obtinut, in sase ani, o diploma de licenta, doua masterate si a urmat trei cursuri postuniversitare. De asemenea, el a reusit performanta de a obtine un doctorat la Chisinau in timp ce era deputat la Bucuresti. Florin Iordache are o pregatire educationala care, in mod normal, nu ar trebui sa ii permita sa fie ministru al Justitiei. Iordache a terminat Facultatea de Mecanica din Craiova in anul 1985, a profesat ca inginer la Fabrica de mobila Caracal si a fost viceprimar al acestui oras. Apoi, timp de 17 ani, nu a mai urmat niciun fel de specializare, informeaza Romania Libera. Daca nicio tara nu-i vrea, de ce nu trimitem refugiatii pe Marte? Acum douazeci si cinci de ani, inainte sa evadeze in Kocamustafapasa, un cartier conservator din Istanbul, Mohammed Ahmed Faris a fost primul sirian care a calatorit in spatiu. Pilot din Armata Siriana, Faris a fost ales pentru un program spatial organizat in colaborare cu Rusia si s-a antrenat doi ani in Moscova, ca sa devina astronaut. Pe 22 iulie 1987, Faris a pornit in calatoria istorica spre statia spatiala ruseasca Mir. "Acum zburam deasupra tarii noastre minunate, Siria", a anuntat el cu mandrie in timp ce nava spatiala iesea din orbita. Pe Pamant, camerele filmau in biroul prezidential al lui Hafiz al-Assad, care erau transmise live pe posturile nationale de televiziune, in timp ce presedintele il asculta pe Faris care ii transmitea "un respect profund si simpatie", relateaza Vice. Componenta noului Guvern este si nu este surprinzatoare. Intr-un anumit sens asistam la un acord deplin intre natura proiectului PSD si insignifianta persoanelor promovate. Nu are rost sa facem prezentarea tuturor ministrilor. E suficient sa ne uitam la cateva aspecte cu adevarat relevante. Externele mai intai, Internele si apoi Afacerile Europene. Teodor Melescanu este un diplomat cu experienta care detine, cu siguranta, un anumit savoir faire, dar despre opiniile caruia nu stim nimic. Ce-i drept nu stiam nici pe vremea in care era membru PNL sau in scurta perioada de timp cat a detinut portofoliul Externelor in 2014. Talentul sau "diplomatic" a constat mereu in capacitatea de a-si disimula optiunile in spatele unei aparente afabile si conciliante, noteaza Deutsche Welle. . Asiana Peng (17 ani), indepartata din lotul feminin de gimnastica la sfarsitul anului 2015, a decis sa rupa tacerea. Cei care au citit cartea Mariei Olaru, "Pretul aurului. Sinceritate incomoda", vor avea probabil un sentiment de deja-vu in momentul in care vor citi destainuirile Asianei, desi faptele s-au petrecut cu 15 ani mai tarziu. "Cat poti sa duci? Vorbeau urat, nu va spun, ca ma revolt iarasi. Ma tot intrebam de ce eu, o mana de fata?, si nu eram nici cea mai slaba din echipa, ori poate ca eram, nu stiu, dar de ce nu m-au trimis acasa? N-am gasit raspunsul la modul lor de comportament". Imi intrase in cap ideea sa fug din cantonament, nu mai puteam indura, dar imi reveneam si-mi spuneam ca nu puteam lasa totul balta, dragostea pentru gimnastica invingea intotdeauna, noteaza Adevarul. . Presedintele moldovean s-a intalnit miercuri, la Tighina, cu noul sef al gruparii separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski "pentru a se cunoaste reciproc". Jurnalistii de la Chisinau nu au fost admisi la eveniment. Inainte sa-si dea acordul in privinta intalnirii, Krasnoselski i-a cerut lui Dodon sa se determine incotro vrea sa duca Moldova si sa se "clarifice ce fel de popor locuieste in dreapta Nistrului" - moldovenesc sau roman, pentru ca, sustine liderul transnistrean, "in stanga Nistrului locuieste un popor legat de lumea slava", adica de Rusia. Igor Dodon nu i-a raspuns direct la intrebari, dar a intreprins o serie de actiuni prin care, se presupune, a vrut sa-i arate lui Krasnoselski si Rusiei incotro vrea sa duca Moldova, potrivit Deutsche Welle.