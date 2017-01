Subiectele zilei: Spectaculoasele propuneri germane in domeniul antiterorismului; Trump si Putin - o uvertura; Drumul unei secretare de scoala generala de provincie spre fotoliul de Ministru de Interne

Spectaculoase si neasteptat de dure si complexe sunt masurile pe care Thomas de Maiziere, ministrul germane de Interne, anunta ca doreste sa le propuna ca nou pachet de actiuni de lupta impotriva amenintarilor cu care se confrunta Germania. Colegii de la Deutsche Welle detaliaza pe larg, in doua articole, ceea ce ar putea fi propunerile care sa revolutioneze practica in domeniu pe plan intern german, dar care, spun analistii de la Bruxelles care mi-au trimis aceste materiale, ar putea deveni, extrem de rapid, un model de adoptat destul de rapid de catre alte tari europene, aflate direct si imediat sub amenintarea terorismului de sorginte islamica. Conform propunerilor ministrului german de Interne, guvernului federal i-ar reveni cu mult mai multe atributii concrete si la nivel operational asupra agentiilor de securitate, in combaterea atacurilor cibernetice si organizarii deportarilor, scrie Adevarul. SUA si Rusia au relatii diplomatice de 25 de ani, chiar daca acestea sunt acum de gheata. Viitorul presedinte american, Donald Trump, vrea sa le dezghete. Dar Rusia ar putea juca la doua capete. Recent, Donald Trump l-a descris pe presedintele rus, Vladimir Putin, ca fiind "foarte smecher". Acest lucru s-a intamplat dupa ce Putin a refuzat sa-i plateasca presedintelui Barack Obama cu aceeasi moneda in urma expulzarii a 35 de diplomati rusi. Dar Trump si-a exprimat si inainte, in mai multe randuri, aprecierea pentru presedintele rus pentru politica si stilul de guvernare autoritare ale acestuia. Lucru care a iritat multa lume in Statele Unite. Dar in ochii multora, declaratia lui Trump, conform careia are de gand sa coopereze cu Rusia in lupta impotriva terorismului, a fost mult mai importanta, spune Sebastian Feyock, relateaza Deutsche Welle. De la vecinii de bloc ai actualei ministru al Internelor, Carmen Gabriela Dan, am aflat ca a fost "o fata buna, care a intrat la un serviciu bun la Alexandria, dupa ce a terminat facultatea", una de fapt neacreditata de Ministerul Educatiei la acel moment, iar liderul CPUN din anii - 90 ne-a spus ca doamna Carmen devenit secretara la doar 20 de ani, probabil pentru "merite" in Revolutia din 1989, de la Videle Proaspata sefa de la Interne, Carmen Dan, este teleor maneanca din Videle si locuieste la parterul unui bloc obisnuit, fiind vecina cu un alt lider PSD, europarlamentarul Viorica Dancila. Potrivit CV-ului, a terminat Liceul de filologie-istorie - Zoia Kosmode mianskaia in 1989 si facultatea -12 ani mai tarziu.Intre timp a fost secretara la o scoala din Videle, anunta EVZ. Liderul de la Kremlin va incerca sa obtina un acord cu Administratia Trump care sa blocheze scutul antiracheta al NATO din Romania si Polonia, precum si anularea sanctiunilor antiruse, sustine Michael Morell, fost director al CIA. Michael Morell, fost director adjunct si director general interimar al CIA, a vorbit, intr-un interviu acordat publicatiei digitale americane The Cipher Brief, despre perspectivele relatiilor dintre Statele Unite si Rusia dupa instalarea la Casa Alba a Administratiei Trump. Morell spune ca liderul de la Kremlin are o miza pe termen lung. Primul lucru pe care il urmareste este o intalnire bilaterala cu noul locatar de la Casa Alba care sa pentru a pune bazele unui acord prin care Statele Unite sa elimine sanctiunile impuse dupa criza din Ucraina si acceptul SUA de a nu continua proiectele scutului antiracheta din Romania si Polonia, in schimbul unui efort militar comun impotriva retelei teroriste Stat Islamic in Siria, arata Adevarul. Romania libera a dezvaluit faptul ca ministrul Justitiei, Florin Iordache, a obtinut titlul de doctor la Universitatea Libera Internationala din Chisinau in timp ce era deputat la Bucuresti. Dragos Ciuparu a fost consultant de nivel inalt al Ministrului Educatiei, Maia Sandu, in cadrul programului Uniunii Europene de consiliere a Guvernului Republicii Moldova intitulat EU High Level Policy Advisors Mission - EUHLPAM. A predat la Yale University si a fost presedintele Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica. Profesorul Ciuparu sustine ca e mult mai usor sa obtii un doctorat la Chisinau.Guvernul Grindeanu, mai cunoscut drept "Guvernul Dragnea" e deja o realitate urata. Un gand apocaliptic ma trece: va fi probabil cel mai incompetent guvern pe care l-am prins eu vreodata ca om matur si mandru. Ca-s roman. Cum altfel sa fie cand ai putea umple o inchisoare (mai mica) cu toti pesedistii arestati si/sau (inca) anchetati? Cert e ca Dragnea a adunat oamenii cei mai lipsiti de realizari profesionale din partid. Un batalion de plagiatori, fosti comunisti si no-name-uri cu facultati dubioase, dar care au in sange obedienta fata de marele lider, Infractorul mustacios. Deja se face bascalie la greu de ei. Audierile din Parlament de miercuri au confirmat ceea ce asteptam: ca n-am la ce sa ma astept de la ei. Intr-un simulacru de democratie si onestitate, toate cele 26 de marionete ale lui Dragnea au devenit ministri, noteaza Vice.