Blog Lucian Mandruta: Cum te pacalesc fetele frumoase sa intri cu un like in armata postacilor

Nu stiu daca va mai aduceti aminte: acum cateva luni se inaugura la Ghimbav o investitie Eurocopter, in prezenta presedintelui Frantei, Hollande. In aceeasi zi, un grup de profile de facebook a dat share la stire, insotita de un acelasi comentariu: "Totul a fost bine gandit, ne-au distrus fabricile, pentru a ne construi ei altele in care lucrem ca niste sclavii". Am respectat ortografia. Cum vedeti, acelasi text a fost preluat cu mici variatiuni si cu copy/paste intre ei, de cel putin 20 de persoane. Teoretic, diferite...)

Cele mai multe din profilele din slide-show par false. Dar unele sunt construite cu migala, in timp, prin share-ul unor virale care nu au nicio legatura cu politica. Una dintre ele, de exemplu, Diana Alexandra Nichita, are 1000 de followers si 5000 de prieteni.

Pentru realizarea acestui material m-a ajutat Manuel Avramescu. El a incercat sa se imprieteneasca cu Diana, fara succes. Nu mai e loc. Asa ca s-a uitat pe poze:

"Am verificat pozele – nu exista nici macar una (din 450) care sa fie personala. Toate sunt luate de pe net, majoritatea chestii neutre de genul meme, flori, animale, citate, peisaje etc” spune Manuel.

Printre picaturi, in universul online al postacilor apare si componenta nationalista, care in esenta zice cam asa: Romania e o tara minunata, dar nu mai e ca pe vremuri, pentru ca azi suntem colonie. Vezi poza asta cu Ceasca, distribuita de pe un alt portal aparent nevinovat si textul: "Bun, rau, macar iubea Romania. Cei care o conduc o vand la straini!"

Multe postari promoveaza cateva site-uri:

– jurnalul.net

– stiri-interactive.com

– viralmix.net (disparut in ultima luna)

– jurnalista.net

– stiriziare.net

Site-urile par trase la indigo....





Vezi investigatia integrala pe blogul lui Lucian Mandruta