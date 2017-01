Adevarul: De ce era filat de procurori politistul antimafia de la Ploiesti pe care a incercat sa-l protejeze Sebastian Ghita

"Eu am vorbit cu Ghita. Cu Sebi! De ce am vorbit cu Ghita, cu Sebi!? El a venit la mine si mi-a zis: "Ba, prietene! Uite care-i treaba, din sursele mele, care sunt foarte demne de incredere, tu ai un dosar aici la Curte", a zis ca i-a spus Tudose personal si o lucrare mare la "Doi s-un sfert" la Bucuresti si a zis: "Sfatul meu este sa faci asa, asa, asa, cutare si..."".Asa sustine comisarul-sef Mihai Emanuel Saghel, fostul sef al Serviciului de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate - Ploiesti ca a aflat ca este sub lupa procurorilor. Mai exact, politistul a marturisit ca cel care l-ar fi avertizat ca este filat de "Doi si-un sfert", cum este cunoscut serviciul secret al Ministerului de Interne, ar fi fost fostul deputat de Prahova, Sebastian Ghita. Iar fostul deputat ar fi aflat toate aceste informatii de la Liviu Tudose, fostul procuror general al Parchetului Curtii de Apel Ploiesti, relateaza publicatia citata.Mihai Emanuel Saghel (43 de ani) a fost trimis in judecata de procurorii DNA, la sfarsitul anului trecut, fiind acuzat de santaj, luare de mita, trafic de influenta, divulgarea informatiilor secrete de stat si sustragerea sau distrugerea de inscrisuri, in forma continuata. In acelasi dosar mai sunt judecati alti doi politisti superiori din Ploiesti, Constantin Ispas - fost sef al Directiei Generale Anticoruptie (DGA) Prahova si Ionut Radulescu, de la aceeasi Directie. Constantin Ispas mai este judecat intr-un dosar, alaturi de fostul deputat Sebastian Ghita si de procurorul Liviu Tudose, aminteste Adevarul.Practic, Saghel este acuzat ca ar fi santajat un jurnalist, patron al unui ziar-online din Ploiesti, pe care l-ar fi amenintat cu constituirea de dosare penale si arestarea. Pe de o parte, politistul voia ca jurnalistul sa nu mai publice materiale de presa despre el si amicii sai, iar pe de alta parte voia sa-l determine pe acesta sa dezvaluie in publicatia sa pretinse fapte compromitatoare despre procurorul Mircea Negulescu. Acesta din urma lucra in acea perioada la Parchetul Curtii de Apel Ploiesti si instrumenta un dosar de evaziune fiscala cu afaceristi, ale caror conexiuni ajungeau la sefii Consiliului Judetean Prahova si la liderii PSD locali, Mircea si Vlad Cosma.