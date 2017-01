Subiectele Zilei: Culisele unui atac la CCR: Avocatul Poporului s-a razgandit doar de dragul lui Liviu Dragnea; Ministrul Justitiei, doctor la o fabrica de diplome din Republica Moldova; Ce sanse are proiectul politic al lui Dacian Ciolos si de ce factori depinde reusita lui

Argumentatia prin care Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, contesta la Curtea Constitutionala legea care interzice unui condamnat penal sa fie membru al Guvernului contrazice nu doar jurisprudenta constanta a CCR, ci chiar argumentele pe care Victor Ciorbea le-a exprimat, in fata CCR, in spete asemanatoare. Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a atacat joi la Curtea Constitutionala articolul din Legea 90/2001 privind functionarea Guvernului care interzice persoanelor condamnate penal sa fie membri ai Guvernului. Victor Ciorbea aduce trei categorii de argumente in sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate: Lipsa de coerenta legislativa in stabilirea unor criterii clare si unitare de integritate in cadrul celor trei puteri ale statului: legislativa, executiva si judecatoreasca. In esenta, acuza ca interdictiile legate de cazierul penal difera foarte mult de la o putere la alta, de la absenta oricarei interdictii in cazul presedintelui Romaniei pana la o interdictie absoluta in cazul ministrilor sau al magistratilor. In opinia lui Victor Ciorbea, aceasta stare de fapt ar afecta echilibrul puterilor in stat, prevazut de Constitutie, scrie Adevarul ostul consultant de nivel inalt al Ministerului Educatiei din Moldova, Dragos Ciuparu, explica, intr-un interviu pentru RL, de ce si-a luat Florin Iordache doctoratul la Chisina. " Romania libera " a dezvaluit faptul ca ministrul Justitiei, Florin Iordache, a obtinut titlul de doctor la Universitatea Libera Internationala din Chisinau in timp ce era deputat la Bucuresti. Dragos Ciuparu a fost consultant de nivel inalt al Ministrului Educatiei, Maia Sandu, in cadrul programului Uniunii Europene de consiliere a Guvernului Republicii Moldova intitulat EU High Level Policy Advisors Mission EUHLPAM. A predat la Yale University si a fost presedintele Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica. Profesorul Ciuparu sustine ca e mult mai usor sa obtii un doctorat la Chisinau. El se intreaba cum a fost posibil ca Florin Iordache sa sustina o teza de doctorat in domeniul relatiilor economice internationale, cu titlul "Corporatiile transnationale si procesele de integrare economica a Romaniei in UE" in Republica Moldova, o tara care nu este membra a Uniunii Europene.Criminalii sefului de post din localitatea maramureseana sunt profesionisti si au actionat cu sange rece, sustin sursele EVZ . In iulie 2016, patru colegi de-ai sai au fost linsati de hotii de lemne. Moartea sefului de post de la Viseu de Jos, agentul Gheorghe Nistor, ridica foarte multe semne de intrebare. Anchetatorii sunt ingroziti de faptul ca la fata locului nu au gasit amprente si sunt siguri ca cei care au comis crima au folosit manusi. "Au fost cel putin doi criminali. In plus, au actionat profesionist si cu sange rece", sustin surse judiciare. Primele date indica o ipoteza cel putin terifianta si anume ca seful de post din Viseul de Jos, gasit mort miercuri seara chiar la locul de munca, ar fi fost ucis la comanda pentru a nu dezvalui niste lucruri legate de mafia lemnului. In acest dosar s-a cerut si sprijinul SRI pentru identificarea unor persoane care l-au contactat telefonic pe seful de post Gheorghe Nistor. SRI trebuie sa furnizeze date legate de locul de unde au fost facute anumite apeluri si daca se poate, de catre cine.Dacian Ciolos vrea sa se implice in viata publica din Romania prin intermediul unei asociatii, nu ca membru al unui partid politic. Specialistii contactati de " Adevarul " subliniaza ca proiectul Ciolos ar avea sanse de reusita doar daca devine partid politic, iar fostul premier arata ca are atitudinea de lider. Fostul premier a anuntat din a doua zi de cand a plecat de la Palatul Victoria ca vrea sa fie mai activ in spatiul public si sa se implice in politica. Insa, aceasta implicare ar urma sa aiba loc prin intermediul unei organizatii non-guvernamentale care sa promoveze platforma Romania 100, nu a unui partid politic. "Adevarul" a vorbit cu mai multi analisti politici despre demersul lui Ciolos, pentru a afla daca fostul premier va putea fi unul dintre liderii dreptei sau va fi uitat in urmatoarea perioada. Radu Magdin, analist politic si vicepresedinte al think tank-ului Strategikon, a declarat ca proiectul Ciolos ar avea sanse daca acesta ar fi mai ofensiv din punct de vedere politic. Pe scurt, sa arate ca e lider, ca vrea sa conduca. "Da (n-r. proiectul ar putea avea sanse de reusita), cu conditia ca premierul sa nu mai joace cartea neutralitatii, ci pe cea a implicarii. Politica inseamna pasiune, nu sfiala. Decenta excesiva nu aduce succesul politic. Oamenii vor sa vada ca tu vrei sa ii conduci. Asadar, cu o schimbare de comportament, Ciolos are un culoar pe care poate sprinta politic", arata analistul politic.. Turcia lui Erdogan face atat de multi dusmani incat e greu de zis care o sa te arunce in aer.Turcia a incheiat cat se poate de prost unul dintre cei mai complicati ani din istoria sa recenta: 39 de persoane au fost ucise, intr-un club din Istanbul, de un jihadist al Statului Islamic. In 2016 ai tot auzit la stiri de Turcia: atentate sinucigase, razboiul cu militantii kurzi, puciul esuat din iulie si valul masiv de epurari care a urmat, interventia militara in Siria, ping-pong-ul cu europenii pe care Ankara ii ameninta cu milioanele de refugiati sirieni pe care ii are pe teritoriul sau, etc. Probabil ca, daca esti genul care isi face concediile prin Antalya, te-ai intrebat daca o mai merita sa mergi si la vara, indiferent cat de bogat ar fi meniul la all-inclusive, anunta Vice S-ar putea sa fi gresit atunci cand am spus ca Teodor Melescanu este o proasta alegere la Externe, intrucat ar fi omul unor timpuri de retragere si indecizie. Chiar daca viziunea sa asupra lumii de azi nu ne este cu adevarat cunoscuta (e si vina presei care l-a ignorat), Teodor Melescanu ar putea fi tocmai omul cel mai potrivit pentru starea de descurajare si dezorientare totala in care se gaseste diplomatia romaneasca. Adica omul care sa imagineze un limbaj numai potrivit, prin echivocul sau conciliant, pentru aceasta situatie de dezorientare, care nu se datoreaza unor persoane sau partide, ci tine de intreaga evolutie a tarii in ultimele decenii. Niciodata, parca, de la admiterea in NATO si UE nu ne-am gasit intr-o incurcatura mai mare, in ciuda faptului, desigur, ca ea nu are dramatismul altor timpuri si ca nu exista pericole propriu-zise iminente. Si totusi.In ultimul deceniu, Romania a urmat politica dictata de americani in mai toate privintele, aruncand in aer toate proiectele energetice propuse de Rusia, asociindu-se cu americanii pe diferite campuri de lupta, sfidand Europa occidentala in perioada administratiei Bush si apoi rasufland usurata cand presedintele Obama a readus concordia in relatia cu Germania si Franta, scrie Deutsche Welle