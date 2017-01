Subiectele zilei: Cele mai importante evenimente politice ale Cabinetului Ciolos, surprinse intr-o serie de fotografii graitoare; Cine castiga si cine pierde din primele masuri ale Guvernului; Cele mai mari amenintari pentru mediul inconjurator: Trump si PSD

Fostul premier al Romaniei, Dacian Ciolos, a publicat pe pagina sa de Facebook, o serie de imagini in care sunt surprinse cele mai marcante evenimente politice si sociale desfasurate in anul de guvernare al tehnocratilor. "Un altfel de bilant, in imagini, al anului de guvernare. Se spune ca o imagine face cat o mie de cuvinte. Cateva zeci de imagini fac... pai, in acest caz, mai mult decat as putea scrie intr-o carte intreaga despre tot ce a insemnat acest an :) Au fost momente dificile, momente frumoase, momente tensionate si momente emotionante. Iar cel mai adesea, din toate la un loc... Fotografiile surprind si momente cu zambete. Este datorita increderii si motivatiei in tot ceea ce am facut si convingerii ca trebuie sa ramanem noi insine, in orice imprejurare, potrivit Romania Libera. Executivul condus de Sorin Grindeanu a adoptat in sedinta de vineri o serie de masuri economico-fiscale care vin in sprijinul romanilor cu venituri mici si medii, dar ii afecteaza pe cei care obtin salarii cu mult peste medie si care pun presiune suplimentara asupra bugetului de stat. Noul Guvern a inceput anul 2017 in forta si a adoptat inca din a doua sedinta trei acte normative ce aduc schimbari importante in buzunarele romanilor pe parcursul acestui an. Cele mai multe masuri presupun cresteri de salarii, facilitati pentru pensionari si studenti sau scutiri de taxe si au fost promise de social-democrati inca din campania electorala, insa ele au un impact bugetar negativ insemnat. Minusul creat de aceste facilitati aduse romanilor cu venituri mici si medii este insa acoperit partial de sume ce urmeaza sa fie colectate suplimentar de la aproximativ 36.000 de persoane cu incasari mari, noteaza Adevarul. In timpul negocierilor climatice de la Marrakesh din noiembrie 2016, marele eveniment nu a fost intrarea in vigoare a Tratatului de la Paris privind incalzirea globala, ci alegerea lui Trump. Presedintele american ales e un negationist din categoria "daca ninge inseamna ca nu e cald", fan declarat al carbunelui si sincer dezinteresat de opinia a 97% din cercetatorii schimbarilor climatice. Delegatia americana tacea ca o lebada. Alegerea lui Trump devenea o tornada, cel mai mare eveniment climatic al anului 2017. Linia dura negationista republicana si Trump insusi au promis (promisiune de campanie) ca SUA vor renega Acordul de la Paris sau cel putin il vor "renegocia". Se poate? Desi Senatul nu a ratificat Tratatul, o iesire din cadrul sau ar fi destul de dificila. Desi jumatate din politicienii americani vad aderarea la Tratatul de la Paris drept un act executiv, el este opozabil tertilor in comunitatea internationala, scrie Romania Libera . Atacurile cibernetice contra Apararii in Franta "se dubleaza in fiecare an", serviciile blocand "24.000 de atacuri externe" informatice in 2016, spune ministrul Apararii. In acest context, Franta va infiinta un comandament de operatiuni cibernetice. Intr-un interviu acordat publicatiei Journal du Dimanche, ministrul francez al Apararii, Jean-Yves Le Drian, precizeaza ca, dupa ce a preluat mandatul in 2012 "si in special, in ultimii trei ani, amenintarea cibernetica a devenit majora, inclusiv asupra propriilor mijloace militare", relateaza AFP, preluata de Agerpres. In timp ce un raport al serviciilor de informatii americane acuza Rusia de a fi la originea pirateriei informatice contra taberei democrate in timpul alegerilor prezidentiale, Le Drian considera ca daca o astfel de operatiune "a fost efectuata de un stat, aceasta este o ingerinta intolerabila", arata EurActiv.ro. . Mai sunt circa doua saptamani pana la preluarea, la 20 ianuarie, a mandatului de Presedinte al SUA de catre Donald Trump si deja principalul sau punct de program, resetarea relatiilor cu Rusia, a fost dezbatut pe toate partile. Si perspectivele nu sunt deloc pozitive, mai ales ca aceasta relansare a relatiilor se petrece intr-un context extrem de neofertant pentru asemenea miscari politice. Intr-adevar, raportul tuturor serviciilor de informatii americane, audierile din Congres si realitatea faptica, impreuna cu retrageri rasunatoare din echipa de tranzitie, nu creeaza un cadru adecvat pentru acest punct. Din contra, analistii politici evalueaza ca acesta va fi si punctul pe care noul Presedinte, odata ce va fi luat cunostinta cu realitatea din informatiile clasificate, il va revizui fundamental, relateaza EVZ. . Oficial, Victor Ciorbea e Avocatul Poporului. In realitate, a dovedit o mare preocupare fata de faptele politicienilor cu probleme penale. Adevarul va prezinta portretul avocatului dator la banci. Procuror si judecator inainte de 1989, Victor Ciorbea pune bazele miscarii sindicale din Romania imediat dupa Revolutie. Conduce Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere (CNSLR), o miscare mai degraba pro-FSN in acele vremuri agitate. In paralel cu CNLSR, pe piata miscarii sindicale mai exista si Confederatia Fratia, condusa de Miron Mitrea, pe atunci un critic acerb la adresa Puterii. Pana la urma, cele doua miscari sindicale fuzioneaza, dar Victor Ciorbea devine un opozant al puterii FSN-iste si infiinteaza o alta confederatie, CSDR.