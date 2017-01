Subiectele zilei: Liviu Dragnea patenteaza o noua institutie: Parlamentul-fantoma. Ce efecte atrage sesiunea extraordinara; Ce ascunde ancheta comandata de Liviu Dragnea impotriva bugetului tehnocratilor; Kievul se teme de Donald Trump

PSD a convocat o sesiune extraordinara pe toata durata vacantei parlamentare. Miza? Guvernul va putea emite ordonante de urgenta, in timp ce alesii isi vor vedea in continuare de concedii. La aceasta situatie constitutionala, dar profund imorala, a pus umarul si PNL. Conducerea Camerei Deputatilor, dominata de majoritatea PSD, a decis, luni, convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru urmatoarele trei saptamani, o perioada ce acopera, practic, intreaga vacanta parlamentara. Nu, nu e vorba despre o masura care le-ar scurta alesilor concediul de iarna. Practic, Parlamentul va lucra doar pe hartie in urmatoarele trei saptamani, alesii vor sta acasa, insa in aceasta perioada Guvernul va putea emite ordonante de urgente, anunta Adevarul. Parlamentul va ancheta la ordinul liderului PSD, Liviu Dragnea, o ￯gaura￯ de 10 miliarde de lei la bugetul de stat, inregistrata de fosta guvernare tehnocrata. Consultantii fi scali consultati de EVZ acuza PSD-ul de dezinformare Comisiile parlamentare de buget ii vor audia, in urmatoarele doua saptamani, pe fostul premier Dacian Ciolos, directorul ANAF, si fostii ministri ai Finantelor si Fondurilor UE, pe marginea unei diferente de 10 miliarde de lei intre veniturile estimate de fostul Guvern si veniturile reale incasate. Potrivit PSD, Romania estimase venituri de 231,1 miliarde de lei si a realizat venituri de 221,1 miliarde de lei. "Ceea ce s-a intamplat este ilegal. Cine a mintit cu aceste date, ceea ce nu s-a mai intamplat in Romania, va trebui sa plateasca", a spus liderul PSD, Liviu Dragnea, citat de EVZ. Pace cu Rusia? La Kiev a inceput o dezbatere dureroasa. Pentru ca toti stiu: cu Donald Trump la presedentia SUA se schimba radical situatia geopolitica a tarii. Din Kiev, corespondentul special DW, Christian Trippe. Alegerile din SUA, din luna noiembrie, au bagat Kievul intr-un soc politic. Ministrul de Interne a retras imediat dupa alegeri un comentariu pe Facebook, in care-si batuse joc de candidatul republicanilor. Donald Trump a fost ales, iar apropierea sa de presedintele rus, Vladimir Putin, a insemnat si inseamna un semn rau pentru Ucraina. Din acel moment teama este mare, ca Trump si Putin vor decide soarta tarii fara sa tina cont de ucraineni. Nu numai ca SUA isi vor lua mana protectoare de pe Ucraina, dar ar putea fi reduse si ajutoarele economice, noteaza Deutsche Welle. . Ministrul turc de Externe a indemnat UE sa relanseze procesul de aderare a tarii sale la blocul comunitar, argumentand ca acesta e incompleta fara Turcia. Recent, eurodeputatii au cerut inghetarea temporara a negocierilor de aderare a Turciei la UE. In discursul de deschidere a conferintei diplomatilor, desfasurata luni la Ankara, ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a cerut Uniunii Europene sa deschida noi capitole de negociere cu Ankara si sa ridice obstacolele artificiale in calea aderarii tarii noastre", relateaza AFP, preluata de Kurier.at. Totodata, seful diplomatiei de la Ankara spera intr-o liberalizare cat mai curand posibil a vizelor pentru cetatenii turci care calatoresc in Spatiul Schengen, arata EurActiv.ro . Inchisa dupa aparitia imaginilor cu viermi pe pacienti, sectia ATI va fi inaugurata de primarul Dan Tudorache dupa o renovare de 1 milion de euro care n-a deranjat Acinetobacter, Proteus mirabilis si ciuperci virulente! ostul ministru Vlad Voiculescu sustine pe Facebook ca protocolul dintre Ministerul Sanatatii si Primaria Sectorului 1 prevedea dezinfectia, dar ca primarul "s-a concentrat pe campania electorala". Gazeta publica analize prelevate din peretii Spitalului de Arsi si discutii inregistrate cu muncitorii care au renovat sectia ATI. Practic, constructia este incheiata si se asteapta inaugurarea lui Dan Tudorache, primarul Sectorului 1, scrie tolo.ro. . Predau la o scoala pentru copiii refugiatilor de pe insula greceasca Chios si am intrebat cativa copii ce-si doresc in noul an. Stau in niste colanti caldurosi, inconjurata de dictionare arabe, si ascult noua baieti sirieni care repeta aceeasi propozitie de nenumarate ori: "Creionule in cutie." "Creionule in cutie." Studiaza prepozitiile: creionul e in cutie. In camera alaturata, mai multi copii din Afganistan, Irak, Siria si Palestina, imbracati in tricouri de fotbal si pelerine donate, deseneaza un plan de afaceri pentru o cafenea imaginara. In alte scoli, ar fi o materie utila, dar pentru ei, e ca si cum le-ai preda un vis, relateaza Vice.