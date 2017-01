Subiectele zilei: Fugarul Sebastian Ghita ar fi in Iordania, sustine un interlop urmarit international care scapa de ani de zile de Justitie;Firme apropiate de PSD primesc contracte importante de deszapezire; Cum ar putea fi combatuta influenta rusa asupra partidelor politice din Parlamentul European;

Grupul Partidului Popular European (PPE) din Legislativul European doreste actiuni mai eficiente si in lupta cu formatiunile radicale din Europa si reguli clar in ceea ce priveste finantarea externa, in special din Rusia, a partidelor europene. "Ar trebui sa consolidam in continuare regulile privind finantarea partidelor la nivelul UE", a declarat, pentru Der Spiegel, presedintele Grupului PPE, Manfred Weber (CSU). Partidele ar trebui sa primeasca mai putin fonduri UE, in cazul in care membri sau formatiuni partenere sunt cofinantate de regimurile autocratice, potrivit Parlamentor.ro Firme de casa apropiate PSD au castigat zilele trecute contracte cifrate la cateva milioane de euro pentru deszapezirea unor sectoare de drumuri nationale si autostrazi. Atribuirea a avut loc prin negocieri directe. De cele mai multe ori ofertele acestor firme au fost declarate singurele acceptate. Un prim contract substantial de deszapezire a fost castigat de firmele Anastamar Construct SRL - Itaro SRL. Prima firma este detinuta de familia Cusa din judetul Giurgiu de unde provine si actualul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc. Acesta a fost purtator de cuvant al PSD Giurgiu, consilier al presedintelui Consiliului Judetean Giurgiu, Marian Mina, potrivit digi24.ro Ghita si un interlop celebru ridiculizeaza institutiile statului. Romeo Ursu, zis Boenica, interlop si urmarit international, sustine ca Sebastian Ghita s-ar afla in Iordania. Boenica a dat de inteles reporterilor RL ca ar fi dispus sa ofere amanunte suplimentare, dar contra cost. Condamnat in 2014 la 10 ani si 3 luni de inchisoare pentru implicarea sa intr-o retea de falsificatori de carduri, Romeo Ursu, zis Boenica, spune ca Sebastian Ghita ar fi ajuns in Iordania, o tara cu care Romania nu are acord de extradare. Boenica este fugit si el tot in Iordania, de unde posteaza des pe Facebook mesaje sfidatoare la adresa autoritatilor romane care il cauta inca din 2008, scrie Romania libera Dupa atentatul de la Berlin toate formatiunile politice din Germania pozeaza in intruchiparea intransigentei, in timp ce teama lor fata de partidul populist de dreapta AfD este in crestere, crede Marcel Furstenau. Cine ofera mai mult? Cui ii trece prin cap o lege si mai aspra sau o pozitie si mai dura? Ce verdict si mai taios ar putea fi rostit la adresa reactiei partial superficiale a autoritatilor? Trei intrebari, un singur raspuns: tot ce era de spus si de cerut, s-a spus si s-a cerut. Ministrul federal de Interne, Thomas de Maiziere (CDU), cere centralizarea competentelor Politiei si desfiintarea oficiilor de land pentru apararea Constitutiei. Seful social-democratilor, vicecancelarul si ministrul Economiei, Sigmar Gabriel (SPD), cere "toleranta zero" fata de salafistii cu potential periculos, potrivit Deutsche Welle Dupa ce a dirijat personal deszapezirea marilor artere si le-a oferit, cu mana ei, ceaiuri calde aurolacilor din Gara de Nord, dupa ce a demis manageri de spitale si intreaga conducere a RATB, Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, se lupta mai departe cu iarna. Marti, Primaria a inarmat cu lopeti cateva zeci de detinuti si i-a scos din penitenciare sa contribuie si ei la biruirea zapezii. In baza unui contract de voluntariat intre autoritatea locala si Administratia Nationala a Penitenciarelor, un autobuz al RATB a luat detinutii de la Jilava si i-a scos la deszapezire. Desi implicarea detinutilor in actiuni civice ar putea fi un demers laudabil, in cazul acesta toata treaba a mirosit de la o posta a operatiune de imagine, scrie Adevarul In cel mai nou episod al dezvaluirilor facute de fostul deputat Sebastian Ghita au aparut si cateva secvente, inregistrate cu o camera de supraveghere, la vila politicianului fugar din localitatea prahoveana Cheia. Ghita sustine ca filmarea e cu seful operativ al SRI, generalul Florian Coldea, si ar fi fost facuta la 1 februarie 2015. Din doua puncte de vedere, data intalnirii este importanta. Pe 1 februarie 2015, presa publica un documente olograf, demisia lui George Maior de la conducerea SRI. Despre acest act se stia inca din 27 ianuarie, dar el n-a mirat pe foarte multa lume, noul presedinte, Klaus Iohannis, anuntase in ianuarie ca va face o evaluare a serviciilor secrete, iar Maior vorbea - pe 24 ianuarie - de faptul ca ia respingerea Legilor Big Brother la Curtea Constitutionala ca pe un esec al SRI, chiar daca serviciul nu fusese initiatorul actelor normative, potrivit EVZ.ro Claude Moraes si-a exprimat preocuparea pentru ingerintele serviciilor de informatii si ale actorilor politici in activitatea sistemului judiciar din Romania. "Un sistem judiciar puternic si independent, corect fata de toti cetatenii europeni, este unul dintre pilonii proiectului european. Urmarim cu mare preocupare evenimentele din Romania, unde ingerintele serviciilor de informatii si ale actorilor politici in activitatea sistemului judiciar nu pot decat sa submineze credibilitatea justitiei", a scris, marti, pe Facebook, Claude Moraes, presedintele Comisiei pentru Libertati civile, Justitie si Afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European, potrivit Parlamentor.ro