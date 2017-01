Subiectele zilei: Prima tensiune din coalitia de guvernare; Cum a reactionat Victor Ciorbea cand s-a intalnit cu cei care au strans 100.000 de semnaturi care-i cer demisia; In 1933, in cartierul Berceni a existat o statiune de schi

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca l-a suparat foarte tare declaratia copresedintelui ALDE Daniel Constantin, ministru al Mediului, potrivit careia in Guvern exista o discutie pe tema introducerii unor impozite diferentiate pentru anumite tipuri de venituri, adica o posibil introducere a impozitarii progresive din 2018. "Poate spune aceste lucruri la ALDE, cand au sedinta de partid. In coalitie se respecta programul de guvernare pe care ni l-am asumat impreuna. Pe mine m-a suparat foarte tare acea declaratie. Eu am sperat ca toata lumea intelege ca acest program de guvernare, care e facut la rigoare, sa fie respectat", a spus Dragnea, la doua zile de la momentul in care Constantin a vorbit de impozitarea progresiva, noteaza Adevarul. Victor Ciorbea s-a sesizat din oficiu pana acum pentru Antena 3, Sorin Oprescu si Liviu Dragnea. Niciodata pentru oameni de rand. Ieri, ONG-ul De-clic a venit sa depuna la sediul Avocatului Poporului o suta de mii de semnaturi pe care le-a strans printr-o petitie online care cerea demisia lui Victor Ciorbea, care conduce institutia din aprile 2014. Domnul in cauza este cel care, in CV, se autocaracterizeaza ca fiind "Primul premier crestin democratic" si "Intaiul si singurul primar al Bucurestilor nascut in Transilvania". Dap, tipul chiar a avut joburile astea, chit ca nimeni nu mai tine minte. Motivul pentru care se cere plecarea lui e simpla. Asa-zisa institutie Avocatul Poporului e infiintata inca din anul 1991 si se presupune ca are rolul de a-i apara pe cetateni de abuzurile administratiei de stat, potrivit Vice. Pentru ca pamanturile pe care se-ntinde astazi cartierul Berceni au avut dintotdeauna un farmec aparte, nu cred ca e o surpriza pentru nimeni faptul ca aici, in marginea capitalei noastre din mijlocul campiei, a functionat in perioada interbelica o statiune de schi. In locul Parcului Tineretului, care a fost inaugurat in 1974, exista, la inceputul secolului XX, groapa de gunoi Valea Plangerii, o mlastina acoperita cu felurite mizerii, prin care misunau nevoiasii mahalalelor. Oasele putrede, cioburile de sticla, cainii morti si cartile tuberculosilor deveneau adevarate comori in mainile amaratilor care-si duceau traiul printre gunoaiele de langa cimitirul Bellu. Nu e de mirare ca o astfel de matca a durerii si mizeriei a devenit sursa de inspiratie pentru Petre Ispirescu, in povestea "Tinerete fara batranete si viata fara de moarte", insa putin mai surprinzatoare este transformarea gropii de gunoi intr-o statiune moderna de schi, scrie bercenidepoveste.ro . Aparitia Romaniei Mari in 1918, dupa doi ani de sacrificii, pierderi teritoriale si umane, traume morale si fizice, a incheiat un episod din istoria scurta a statului roman. Speranta unui nou inceput a fost curmata prompt de carentele democratice, reperele etice nesigure si ispitele totalitare care nu au ocolit Romania, mai ales in deceniul patru. In ciuda lipsurilor, societatea romaneasca a avut parte de o elita intelectuala occidentalizata, perfect conectata la ceea ce insemna cultura Europei de Vest. Fata de generatia anterioara, al carei obiectiv a fost indeplinit odata cu recunoasterea frontierelor in 1919-1920, cei nascuti la inceputul secolului, trecuti prin experienta conflagratiei (moment care i-a schimbat profund, multi dintre acestia experimentand o ruptura, un hiatus - in primul rand spiritual - si care nu a facut decat sa accentueze incompatibilitatile cu "batranii") erau in cautarea febrila a unui obiectiv, arata EVZ. Firma Conteam SRL a renovat cu 3.800 de euro/mp sectia ATI, "pret dublu fata de cel normal" fara sa decontamineze peretii si fara costumatie impotriva bacteriilor pentru muncitori. Renovarea facuta de Primaria Sectorului 1 si de Spitalul de Arsi la sectia de ATI ridica doua probeme. In primul rind, cum se fac investitiile de vreme ce scopul sanitar este atins doar partial? Fara decontaminarea constructiei, infectiile nosocomiale revin indiferent de masurile care se vor lua de azi inainte in spital. In al doilea rind, "sa renovezi cu 1,1 milioane de euro 295 de mp de cladire reprezinta un pret dublu fata de pretul normal de piata", spune un specialist in constructii de spitale, noteaza tolo.ro Mai e vreo sansa? Ori au dreptate cei care se tem ca tara, (citeste: democratia) e ireversibil pierduta sub nameti? Si daca mai e, cum ar fi ea oare de fructificat? Prin dezbinare? Tara pe care o voiau unii "ca afara", pare sa fi ajuns pe faras. Caci "soferii si secretarele" l-ar fi impus pe Dragnea parca pentru totdeauna, sugera un pesimist articol, semnat recent, de Mihai Maci, in "Contributors", sub titlul "Sa nu ne amagim". Potrivit lui, votul de la 11 decembrie ar pune capat procesului eliberator si democratizator initiat in decembrie 89. Spectacolul pe care-l furnizeaza Bucurestiul in aceste zile e realmente dezolant, relateaza Deutsche Welle. . Mai multe decese suspecte intervenite in spitalul unde sunt tratati detinutii au determinat Administratia Nationala a Penitenciarelor sa declanseze un control impotriva directorului Mircea Miorel pentru abateri disciplinare. Anual, in cele cinci spitale penitenciar din Romania sunt tratati intre 1.050 si 1.200 de detinuti cu diverse tipuri de afectiuni. Cei mai multi se afla la Jilava (intre 600 si 700 de persoane), la Poarta Alba sunt tratati circa 200 de incarcerati, la Rahova intre 80 si 100 intr-un an, la Mioveni circa 50, la Tg. Ocna (unde se trateaza exclusiv TBC) in jur de 50, iar la Dej alti 80, informeaza Romania Libera.