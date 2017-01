Subiectele zilei: Cine l-a creat pe Sebastian Ghita. Fostul parlamentar controla SRI, luandu-i banii pe persoana juridica; Dosarul inchisorilor secrete ale CIA de pe teritoriul Romaniei, dezbatut la CEDO; Am intrebat tineri care au votat cu PSD daca sunt dezamagiti de noul guvern Dragnea (Grindeanu)

Peste un miliard de lei castigati numai din 2010 incoace si un conflict de interese, asa ar putea fi rezumata relatia dintre Sebastian Ghita si institutiile statului, printre care Serviciul Roman de Informatii. O relatie care, zilele acestea, este devoalata de catre urmaritul international pana la amanunte foarte personale. Concedii in insule exotice, dar si in Toscana, si vizite dese la casa de la munte a lui Sebastian Ghita, acestea sunt acuzatiile pe care le-a lansat in ultima saptamana, prin intermediul unor inregistrari difuzate de Romania TV, fostul politician. Fugind de mai multe potentiale condamnari, Ghita pare dispus sa arate lumii ca relatia sa cu adjunctul SRI Florian Coldea ar fi fost mult mai apropiata decat prevede etica relatiei dintre un sef de serviciu secret si un controlor parlamentar al activitatii SRI, scrie Romania Libera. Scandalul prezentei in Romania a centrelor secrete de detentie CIA a revenit in actualitate, zilele trecute, cand directorul cotidianului Romania Libera, Sabin Orcan, a scis un comentariu pe Facebook, din care lasa sa se inteleaga ca generalul SRI Florian Coldea ar fost implicat in operatiunea inchisorilor CIA din Romania. Subiectul este unul sensibil in Romania, iar la CEDO se judeca un proces pe aceasta tema Unul dintre detinutii din inchisoarea americana de la Guantanamo Bay din Cuba , Abd Al Rahim Hussayn Muhammad Al Nashiri (foto dreapta), a dat in judecata statul roman, pentru ca i-ar fi incalcat drepturile, noteaza EVZ "Au existat o serie de acte si fapte care au dezamagit foarte mult in prima saptamana de guvernare". Dupa ce Liviu Dragnea a anuntat membrii Guvernului, Facebook-ul a luat foc. Ura si indignarea s-au revarsat din tastaturi cand s-a aflat ca vor ocupa scaune de ministru oameni ca Lia Olguta Vasilescu, trimisa in judecata pentru luare de mita si spalare de bani. Sau Florin Iordache, unul dintre parlamentarii care au incercat, in episodul Martea Neagra din 2013, sa treaca pe ascuns o serie de initiative legislative prin care erau favorizati parlamentarii cu probleme penale, relateaza Vice. Procurorii militari au continuat joi audierile in dosarul "Mineriada". Scriitorul Andrei Plesu, ministru al Culturii in timpul evenimentelor din iunie 1990, a dat joi o declaratie de martor in acest dosar. Fostul demnitar a declarat ca problema minerilor nu a fost discutata atunci in sedintele de Guvern, deciziile fiind luate intr-un cerc restrans, iar el a incercat sa organizeze un dialog intre protestatarii din Piata Universitatii si Ion Iliescu. Plesu a spus ca a aflat de venirea minerilor la Bucuresti cand se ducea spre Ministerul Culturii, pentru ca masina sa a fost oprita si perchezitionata de acestia, iar el a fost legitimate, informeaza Adevarul. Ce are S. Ghita cu acuzele la adresa lui Trump? Mai multe decat suntem, poate, inclinati sa credem. Multe si semnificative atat pentru americani si pentru romani, cat si pentru democratie si servicii secrete in genere. Orice iesire la rampa a presedintelui ales al SUA, Trump, ar trebui sa aiba darul de a plasa global serviciile de ambulanta in alerta. Se tin lant apoplexiile politic corecte. Valurile de indignare cresc si se infierbanta atingand rapid punctul de fierbere. In consecinta, nervii dau in clocot, doamnele bine lesina, iar altele, nu mai putin bine, le tin celor dintai sarurile la nas, potrivit Deutsche Welle. . Fostul agent MI6 Christopher Steele, cel care a dezvaluit ca Rusia are informatii compromitatoare despre Donald Trump, se teme pentru viata sa si a fugit de acasa, relateaza publicatia britanica The Telegraph. Christopher Steele este in spatele aparitiei pe internet a unei copii a raportului comunitatii americane de informatii. Identitatea sa a fost dezvaluita de o publicatie americana. Potrivit raportului publicat de Buzzfeed, "un fost ofiter din serviciile de informatii ruse sustine ca FSB l-a compromis pe Trump prin activitatile sale la Moscova suficient pentru a-l putea santaja, anunta Digi24 . La o luna si jumatate dupa primul episod al investigatiei jurnalistice, Directia Antifrauda de la CNAS confirma amploarea escrocheriei la adresa pacientilor si a platitorilor de taxe. Doar din 2014 si pina azi, Casele de Sanatate au facut plati pentru 1.500 de morti in contul AirLiquide Vitalaire SRL. In 13 judete, numarul platilor este foarte mare si doar intr-un singur judet nu s-a decontat nici un decedat, asta pentru ca s-au prins si nu au platit, precizeaza tolo.ro. Conferinta de presa a lui Donald Trump a fost o declaratie deschisa de razboi la adresa mass-mediei critice, crede Ines Pohl. Cu cat o situatie este mai complicata, cu atat mai important este sa facem un pas in spate pentru a nu pierde din vedere esentialul. Miercuri, viitorul presedinte al Statelor Unite, Donald Trump, a sustinut prima sa asa-zisa conferinta de presa in aceasta functie. Intr-o democratie, libertatea presei constituie un drept fundamental, in baza caruia jurnalistii preiau o functie de control asupra politicului, ori prin investigatii serioase, ori prin intrebari persistente in cadrul unor conferinte de presa, anunta Deutsche Welle.