Subiectele Zilei: Raport AEP: 3 milioane de lei, cheltuieli ilegale ale partidelor; Militarii care s-au imbogatit din chirii fictive decontate din bani publici; Generalul Florian Coldea, scos de pe site-ul SRI

Peste 3 milioane de lei nu au putut fi justificati de candidatii de la alegerile locale. O treime din aceasta suma o reprezinta cheltuielile UNPR. Datele sunt prezentate in raportul Autoritatii Electorale Permanente, obtinut de Digi24 . Cele mai mari probleme le are fostul UNPR, pentru care intreaga finantare de la alegerile locale nu a respectat legislatia electorala. Suma totala este de peste un milion de lei. Si partidul lui Nicusor Dan are aproape 150 de mii de lei care nu au fost decontati de AEP. Prima campanie electorala finantata din bugetul de stat, cea pentru alegerile locale din iunie 2016, a pus mari probleme unor partide.Candidatii UNPR au cheltuit 1.047.190 de lei si au cerut decontarea. Surpriza neplacuta a venit cand Autoritatea Electorala Permanenta a decis ca intreaga finantare a fost ilegala. UNPR a depus o contestatie si nu a vrut sa comenteze situatia.Sase militari din cadrul Unitatii Militare (UM) 01411 Barlad sunt judecati de magistratii Tribunalului Vaslui fiind acuzati de inselaciune si fals. Militarii sunt acuzati ca timp de sase ani au incasat in mod ilegal bani pentru chirie. Potrivit procurorilor militari, cel care a pus la cale intreaga "inginerie" a fost secretarul comisiei care se ocupa de compensatiile pentru chiriile militarilor. Procesul a inceput vineri, 13 ianuarie, la Tribunalul Vaslui, cu o amanare, o parte dintre militarii acuzati solicitand termen pentru a-si angaja aparator. In plus, procurorul de sedinta, Laurentiu Zapodeanu, a formulat cerere de abtinere, aratand ca este fratele avocatului Catalin Zapodeanu, care apara pe unul dintre inculpatii din dosar. Pe cale de consecinta, presedintele completului de judecata a amanat cauza pentru inceputul lunii februarie, timp in care avocatii vor trebui sa-si pregateasca apararile iar reprezentantii Ministerului Public sa desemneze un alt procuror de sedinta. Cei sase militari de la UM 01411 Barlad au fost trimisi in judecata in luna august, anul trecut, dupa o ancheta a procurorilor militari care a durat mai bine de patru ani, alaturi de sora secretarului comisiei care se ocupa cu chiriile pentru militari, relateaza Adevarul Joi, directorul SRI, Eduard Hellvig, l-a suspendat din functie pe generalul Florian Coldea. Anterior, presedintele Iohannis avusese o convorbire cu generalul suspendat la Palatul Cotroceni. (...) Este interesant portretul care i se face sefei biroului SIE de la Berlin de catre scenaristul serialului "Berlin station". E un portret favorabil, dar intr-un sens relativ. Serialul a fost creat in ambianta dezvalurilor lui Eduard Snowden care au provocat o mare raceala in relatiile americano-germane. Intreaga intriga se tese in jurul expulzarii sefului "statiei" CIA de la Berlin care trimite la un eveniment petrecut in realitate. Pentru prima data de la al Doilea Razboi Mondial agentii celor doua servicii incetau sa mai aiba incredere unii in altii. Or, in acest context epic in care germanii se uita cu suspiciune la americani si invers, romanii sunt singurii aliati loiali ai americanilor, desi cu totul ineficienti. "Altele sunt problemele noastre: spune la un moment sefa biroului SIE de la Berlin, cautand sa explice de ce nu are mijloace sa vina in ajutorul colegului sau de la CIA. Cu alte cuvinte serviciul romanesc pare prabusit in probleme marunte care nu au nicio relevanta globala. Pana si mafia traficantilor de prostituate pare mai bine conectata la "istoria mare" decat serviciile romanesti, care afiseaza in schimb un ferm pro-occidentalism, ceea ce le permite sa se ocupe mai bine de interesele proprii, scrie Deutsche Welle Cainii sunt vanati cu arbaleta sau arme cu aer comprimat, pisicile sunt oparite sau sfasiate de cainele de lupta, pentru ca in general vinovatii nu sunt pedepsiti. Numarul cazurilor de cruzime impotriva animalelor este in plina ascensiune. Spun asta si medicii veterinari, care trateaza animalele ranite ce cad victimele salbaticiei unor oameni fara suflet, dar si fara minte, dar o demonstreaza si statisticile Politiei. Totusi, in 2016, la Galati, de exemplu, au fost inregistrate doar 8 dosare penale pentru cruzime asupra animalelor, in timp ce in 2014 si 2015 au fost inregistrate in total doar 7 dosare penale. La medicul veterinar Corneliu Gingarasu de la cabinetul Veti Med, la care in ultimii ani au fost aduse multe animale chinuite cu salbaticie sau chiar vanate de oameni. ￯Asistam la o ascensiune a cruzimii impotriva animalelor, cel putin in mediul urban, pentru ca in mediul rural nu avem prea multe date despre cum isi bat caii sau isi chinuie cainii. In plus, in mediul urban acesti agresori sunt mai inovativi, folosesc arma cu aer comprimat, chiar arbaleta sau furadanul sau apa oparita￯, a mentionat medicul, citat de Romania Libera Vezi cine l-a inlocuit pe prim-adjunctul suspendat. Site-ul sri.ro merge foarte greu de joi seara, dupa ce s-a facut anuntul ca generalul Florian Coldea a fost suspendat si ca el este cercetat acum de o "comisie speciala de verificare". O explicatie a accesarii dificile este si ca pe site-ul SRI au fost operate cateva modificari, principala fiind la sectiunea "Conducerea". Pana joi seara, imediat dupa directorul serviciului, Eduard Hellvig, aparea prim-adjunctul Coldea, seful operativ al SRI si apoi ceilalti adjuncti. Asa cum se vede din printscreen-ul noii pagini, acum Hellvig este urmat de ceilalti 3 adjuncti. E important mesajul indepartarii de pe site a lui Coldea, dat fiind ca oficial el nu este demis din functie, ci doar suspendat si pus la dispozitia directorului, anunta Evz Oamenii de stiinta avertizeaza, politicienii le interzic, activistii online protesteaza, iar retelele sociale sunt depasite de situatie. sihologii care s-au ocupat intens de efectul pe termen lung al stirilor false in societate sunt in marea lor majoritate convinsi ca aceste "Fake News pot avea efecte ingrijoratoare asupra democratiei", dupa cum sintetizeaza Stephan Lewandowsky, coordonatorul unui studiu publicat in anul 2012. In societate, dezinformarea constanta poate genera probleme serioase. "La nivel international, informatiile false franeaza masurile de combatere a schimbarilor climatice", mai spune cercetatorul. Mai ales tinerii au mari probleme in identificarea asa numitelor "Fake News", aceasta este concluzia unui studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea Stanford. "Desi suntem tentati sa credem ca abilitatile tinerilor in mediul virtual le confera perspicacitate in identificarea stirilor", coordonatorul studiului Sam Wineburg ne dezvaluie ca "realitatea este exact contrara asteptarilor". O mai profunda analiza ca si o atitudine critica fata de sursele de informare, mai ales fata de internet - ar trebui introdusa si in programa scolara, mai solicita cercetatorii. Facebook, titanul platformelor de socializare, a reacţionat deja: un nou sistem marchează ştirile false şi le diferenţiază în mod vizibil de cele verificate, relaeaza Deutsche Welle