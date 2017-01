​Subiectele zilei: Cine a scris, cu adevarat, teza de doctorat a ministrului Justitiei; Carpeli mioritice la 100 de spitale; Cum arata locul din Romania in care se construieste un mega-laser puternic cat o zecime din Soare

. Desi s-a spus ca peste 100 de unitati sanitare nu vor mai primi autorizatie de functionare pe motiv ca nu au facut investitii, reparatii, recompartimentari si circuite noi sansele ca spitalele respective sa se inchida sunt minime. Ele vor fi insa evaluate la sange pentru a nu-i pune pe pacienti in pericol, arata oficialii. Peste 100 de spitale din tara risca sa ramana fara autorizatie de functionare daca parlamentarii nu vor lua decizia de a extinde termenul la care conducerile unitatilor respective pot indeplini conditiile din planurile de conformare asumate in urma cu cativa ani. Din cele 100 de spitale, 28 se afla chiar in ograda Ministerului Sanatatii, in timp ce restul sunt in coordonarea directa a autoritatilor locale, noteaza Adevarul Statul roman se judeca la Curtea Europeana a Drepturilor Omului cu palestinianul Abd Al Rahim Hussayn Muhammad Al Nashiri, care sustine ca a fost torturat intr-o inchisoare in Romania, in 2004. Va prezentam mai jos pledoariile acuzarii si apararii in acest caz Dupa cum relatam in numarul de vineri, 13 ianuarie 2017, al Evenimentului zilei, Catrinel Brumar, agentul guvernamental al Romaniei la CEDO la vremea respectiva, a explicat pozitia guvernului de la Bucuresti pe aceasta problema. Raspunderea statului roman: in ceea ce priveste responsabilitatea statului roman, Brumar a spus ca potrivit legilor internationale, pentru ca o actiune sa fie clasificata drept "nedreapta" si sa angajeze responsabilitatea statului, trebuie sa poata fi atribuibila statului, arata EVZ. Am vizitat orasul atomic Magurele si am aflat care-i treaba cu jucaria aia imensa despre care nimeni nu stie la ce o sa foloseasca. Probabil ai auzit deja ca la Magurele se construieste "cel mai mare laser din lume", motiv de mandrie pentru toti romanii verzi care sunt si acum convinsi ca in 1968 le-am topit rusilor tancurile, undeva pe Siret, cu un megalaser construit probabil inca de pe vremea dacilor. Decis sa ma conving cum stau lucrurile, am ales calea cea mai simpla: m-am deplasat direct la sursa, adica fix in locul unde niste oameni in halate pun cap la cap, ca intr-un imens puzzle, niste cutii metalice carora le ataseaza un soi de burlane, asemanatoare conductelor de aerisire din cladirile corporatiste de birouri: asa se prezinta, pentru un neofit, laserul de la Magurele. Nimic din maretia si oroarea Stelei Mortii sau din nobletea si delicatetea fazelor startrekiene, scrie Vice . Romania libera a scris, in exclusivitate, despre existenta a cinci pasaje pe care Iordache le-a preluat in teza sa de doctorat fara sa indice sursa ori sa folosesca ghilimele dintr-un interviu dat de Mihai-Razvan Ungureanu in ianuarie 2007 pe cand detinea functia de ministru de externe. Exista alte motive intemeiate pentru a pune sub semnul intrebarii paternitatea tezei de doctorat a lui Iordache care vizeaza universitatea din Chisinau. Relatia lui Florin Iordache cu Universitatea Libera Internationala a Moldovei trebuie anchetata din perspectiva unui posibile complicitati stiintifice. Primul subcapitol din teza de doctorat a lui Iordache, intitulat "Tendinte in devzvoltarea internationala" are zece pagini si cateva tabele, anunta Romania Libera. Chiar izolate, afirmatiile lui Trump privind caracterul caduc al NATO, sunt alarmante in sine. Vor deveni ele politica superputerii, spre bucuria Rusiei si spaima celor ce-si mai pun nadejdea in vest? Si daca da, de ce? Declaratiile presedintelui ales al SUA anunta o schimbare politica si economica globala si de proportii. Ele nu privesc doar ce ne doare mai tare, in speta NATO si relatia cu Rusia. Si ele nu sunt izolate. Le insotesc si alte asertiuni, nu mult mai putin ingrijoratoare. De pilda cele referitoare la proxime demersuri protectioniste, menite sa-i apere de relocatii in fabrici de automobile din Mexic, bunaoara, pe muncitorii albi din nordul SUA, carora Trump le datoreaza in buna masura victoria sa electorala, relateaza Deutsche Welle. In cadrul unui bilant al situatiei actuale a refugiatilor, membrii Comisiei pentru Libertati Civile din PE au criticat acordul cu Turcia, caracterizat drept "ilegal si imoral". Membrii Comisiei pentru Libertati Civile au evaluat punerea in aplicare a acordului referitor la refugiati, semnat de statele membre si Turcia, la 18 martie 2016, in cadrul eforturilor de gestionare a crizei refugiatilor. In timpul dezbaterii din 12 ianuarie, eurodeputata portugheza Ana Gomes (S&D) a descris acordul ca fiind "ilegal si imoral", in timp ce olandezul Jeroen Lenaers (PPE) a declarat ca acordul ar fi reusit, totusi, sa reduca in mod semnificativ numarul de decese pe mare. Cu toate acestea, pentru a imbunatati in continuare eficienta, "trebuie sa ne asiguram ca sunt imbunatatite conditiile de primire a refugiatilor", a spus Lenaers, citat de EurActiv.ro