Subiectele zilei: Culisele concedierii generalului Coldea; Biletul la ceremonia de investire a lui Donald Trump, unde merge seful PSD, costa intre 100.000 si un milion de dolari. Cine este Elliot Broidy, afaceristul corupt care l-a invitat pe Dragnea in America

SRI a realizat cu maxima promtitudine o operatie de diminuare a pagubelor. L-a destituit pe generalul Florian Coldea, seful operativ al institutiei, oferindu-i insa posibilitatea unei retrageri onorabile. Putem presupune insa ca am asistat la o solutie negociata. In cazul cel mai grav, daca comisia speciala insitituita ar fi constatat abateri fie si minore impotriva generalului, ar fi trebuit sa fie declansata o investigatie judiciara. Iar in acest caz, generalul Coldea ar fi ajuns, probabil, la inchisoare. Or, pentru a-i asigura acestuia o retragere linistita era necesar ca SRI sa comunice oficial ca fostul sau sef s-a dovedit ireprosabil si ca numai onorarea militara l-ar impiedica sa ramana in functie....Nu stim care au fost atuurile generalului destituit, dar este suficient sa avem in vedere pierderile pe care le-ar fi suferit serviciul in cazul in care s-ar fi declansat un proces penal impotriva fostului sau sef operativ. Niciun serviciu secret din lume nu ar asuma voluntar un asemenea risc. Care sunt totusi conditiile acestei retrageri negociate nu stim, dar putem remarca totusi un fapt important. Prin aceasta masura, SRI a preferat sa rezolve in familie situatia creata, evitand sa se expuna analizei unei comisii parlamentare, scrie Deutsche Welle. Sosita in polonia de la baza Fort Carson, situata in statul american Colorado, "Brigada de fier", compusa din 3.500 de soldati si blindate, printre care tancuri Abrams, va fi desfasurata prin rotatie in alte sase tari membre ale NATO - Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Romania si Ungaria. O astfel de desfasurare de forte americane in Europa nu a mai fost inregistrata din timpul Razboiului Rece, iar Moscova nu a ezitat sa denunte aceasta operatiune, pe care o considera o "amenintare" pentru securitatea sa. Trupele sunt mobilizate acum la Zagan, in vestul Poloniei, dar daca vor trece de aceasta zona, ele vor intra in raza de actiune a rachetelor rusesti ce pot fi lansate din Kaliningrad, exclava rusa marginita de Polonia, Lituania si Marea Baltica, scrie "The National Interest", care prezinta o harta a sistemelor de rachete NATO si rusesti, precum si zonele afectate in cazul unui razboi intre cele doua parti, scrie Adevarul. Mai multe firme implicate in scandaluri de coruptie si cu conexiuni in sfera politica au reusit sa puna mana pe contracte de la organizatia nord-atlantica si Ministerul Apararii Nationale. Sumele au fost primite pentru lucrarile de reabilitare si modernizare a infrastructurii Bazei Aeriene 86 Fetesti, cunoscuta sub numele de "Aerodromul Borcea". In cadrul acestui program, au fost finantate zece proiecte cu o valoare initiala de 31.713.200 euro. NATO a contribuit cu suma de 20.816.636 euro si Romania cu 10.896.564 euro, potrivit Romania libera "Doamna Kovesi a spus un lucru foarte simplu si foarte percutant, la un moment dat. Sa se faca suma, adunarea averilor insilor care... De fapt, nu, sa-i numim corect, martirilor, dizidentilor care sufera din pricina DNA, care sunt cainati pe la diverse televiziuni, doamna Udrea care acum, daca a fost scos Coldea din funtie la ordinul domnului Sebastian Ghita, probabil ca doamna Udrea este echivalentul Doinei Cornea, nu?. Lupta cu securitatea, cu binomul. Eroii astia, martirii astia, dizidentii astia ai luptei cu binomul, cu securitatea, cu DNA-ul, stau pe niste porcoaie de bani", a declarat Cristian Tudor Popescu pentru digi24.ro Donald Trump a fost amenintat de Anonymous pe Twitter, care l-a acuzat ca ar avea legaturi cu crima organizata si i-a spus ca va regreta urmatorii 4 ani. Intr-o serie de tweet-uri trimise de pe YourAnonCentral, presedintele ales al SUA a fost amenintat ca isi va regreta mandatul. "Nu mai traim vremurile din anii '80, informatiile nu dispar, totul este acolo. Vei regreta urmatorii 4 ani", potrivit B1. De asemenea, Trump a mai fost acuzat ca ar avea "legaturi financiare si personale cu mafiotii rusi, traficantii de copii si spalatorii de bani", potrivit Gandul. Surse din cadrul SRI au explicat ca, de fapt, generalul Florian Coldea ar fi cerut sa fie trecut in rezerva, deoarece indeplinea conditiile de pensionare. Insa daca i-ar fi fost acceptata solicitarea, aceasta ar fi fost considerata "pensionare anticipata", iar generalul ar fi pierdut mai multe drepturi banesti (solde compensatorii) de care ar trebuie sa beneficieze cadrele militare atunci cand se pensioneaza. Drept urmare, s-a decis ca trecerea in rezerva a adjunctului sefului SRI sa se faca la solicitarea directorului institutiei, cu aprobarea presedintelui Romaniei, potrivit Adevarul. Cine este Elliot Broidy, afaceristul corupt care l-a invitat pe Dragnea in America. Elliott Broidy, cel care i-a chemat pe Dragnea si Grindeanu in SUA, este un controversat vicepresedinte al comitetului care se ocupa de ceremoniile de inaugurare a noului presedinte al SUA, Donald Trump. Elliott Broidy este celebru pentru ca, in 2009, a recunoscut ca a oferit mita in valoare de un milion de dolari unor oficiali ai statului New York. Procuratura a cerut patru ani de inchisoare pentru el, dar acesta a scapat de puscarie pentru ca i-a turnat pe cei care au primit mita, potrivit Romania libera.