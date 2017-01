Presa internationala, despre protestele de miercuri: Infruntand frigul, mii de persoane au iesit in strada impotriva unei legi care ar putea slabi eforturile anticoruptie

Mii de romani au protestat in Bucuresti si in Cluj, miercuri seara, impotriva planurilor guvernului privind gratierea si dezincriminarea mai multor infractiuni printr-o ordonanta de urgenta, care are putea slabi eforturile anticoruptie, scrie Reuters.In Bucuresti, circa 3000 de oameni cu pancarte pe care scria "Suntem cu ochii pe voi" si care scandau "In democratie, hotii stau la puscarie" au marsaluit pana in fata sediului guvernului. Agentia de presa reia evenimente de miercuri de pe scena politica, amintind de vizita neasteptata a presedintelui la Guvern si despre "cei doi elefanti din incapere".Reuters explica modificarile propuse la Codul Penal si precizeaza ca judecatori, procurorul general si procurorul sef al DNA au criticat planurile Guvernului PSD de a modifica legislatia penala fara o consultare prealabila cu judiciarul.Reuters aminteste ca Romania este monitorizata de Comisia Europeana printr-un mecanism special (MCV) si ca autoritatile auropene au laudat magistratii romani pentru eforturile lor in lupta anticoruptie, insa au notat ca politicienii romani si-au facut un obicei din a incerca sa modifice legi prin care sa slabeasca puterea procurorilor.Mii de persoane au iesit in strada in mai multe orase ale tarii, relateaza AFP citand presa romana. La Bucuresti, oeste 3.000 de protestatari au mers in fata sediului Guvernului scandand "Demisia", upa cum a constatat un fotograf al agentiei franceze."Vrem democratie, nu amnistie" si "Locul vostru este la inchisoare", se putea citi pe pancartele manifestantilor, mai arata agentia de rpesa intr-un material in care precizeaza ca presedintele Klaus Iohannis a blocat modificarea codului penal. Associated Press prezinta protestele de miercuri, spunand ca mai multe mii de persoane au marsalui in Capitala fata de mplanurile guvernului de amnistia cateva mii de detinuti - "o miscare supriza care, sustin autorii, ar reduce aglomeratia din inchisori, si de care ar beneficia cativa suporteri notabili ai guvernului".AP noteaza ca printre cei care ar beneficia de masura se numara liderul PSD Liviu Dragnea, condamnat cu suspendare pentru frauda electorala si care nu poate prelua postul de premier din cauza acestei condamnari. De asemenea, un alt beneficiar ar fi mogulul media Dan Voiculescu, care serveste o pedeapsa de 10 ani de inchisoare pentru spalare de bani.Infruntand frigul, protestatarii s-au adunat la sediul Guvernului din Bucuresti. "Demisia!", au strigat ei si au denuntat Partidul Social Democrat (PSD) drept "ciuma rosie", adauga AP. Euronews scrie ca mii de oameni au protestat impotriva planurilor guvernului de modificare a Codurilor Penale, modificari ce ar putea slabi efortuirle anticoruptie.Sursa citata trece in revista modificarile propuse de Guvern si oprecizeaza ca au avut loc proteste in mai multe orase mari din tara."Protestatarii se tem ca masurile vor fi folosite pentru a-i ajuta pe politicieni sa scape de condamnarile pentru coruptie si sa iasa din inchisoare", relateaza sursa citata.Euronews mai noteaza ca abuzul in serviciu reprezinta o treime din investigatiile anticoruptie din Romania.

Al Jazeera relateaza ca mii de romani au protestat impotriva planului guvernului privind gratierea si dezincriminarea unor infractiuni, proiect care ar putea sa slabi lupta anticoruptie.Potrivit sursei citate, criticii si-au exprimat ingrijorarile privind emiterea de ordonante de urgenta in loc de scrierea unui proiect de lege care sa treaca prin Parlament, desi in Parlamentul Guvernul are o majoritate solida, insa documentul ar urma sa fie dezbatut pe larg.