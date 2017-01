Subiectele zilei: Studiu international: Romania este a zecea putere militara din interiorul NATO; Scrisoarea lui Traian Berbeceanu catre ministrul Justitiei: "Eu nu vreau gratiere si nici amnistie, domnule ministru!"; Harta Moldovei Mari - cadoul otravit al lui Putin pentru moldoveni si pentru romani

Politicieni si analisti sustin ca harta "Moldovei Mari" oferita de liderul de la Kremlin presedintelui moldovean reprezinta interesul strategic al Rusiei pentru spatiul dintre Prut si Nistru. Vizita presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, la Moscova si declaratiile sale dupa intrevederea cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, au starnit controverse aprinse pe ambele maluri ale Prutului. Ministerul roman de Externe considera declaratiile sefului de stat moldovean "inadecvate si necorespunzatoare realitatilor politice si relatiilor speciale dintre Romania si Republica Moldova", scrie Adevarul. . Armata Romana este a zecea forta militara din interiorul NATO, la inceputul anului 2017, anunta un studiu international publicat de site-ul VSB Defense. Potrivit acestui clasament, Armata Romana numara 74.000 de militari, ceea ce reprezinta o estimare apropiata de efectivul anuntat oficial de Ministerul roman al Apararii. Imaginile referitoare la Romania sunt de la trupele din Afganistan si de la o parada dedicata Zilei Nationale, dar si de la un exercitiu militar la care a asistat fostul sef al Statului Major General, amiralul Gheorghe Marin, noteaza Romania Libera. . Miliardarul Ion Tiriac a achizitionat, la putin timp dupa Revolutie, cei 25.770 metri patrati pe care functiona Societatea Romana de Ascensoare IFMA. Daca mai bine de 25 de ani, magnatul roman n-a demarat niciun proiect pe terenul aflat in apropierea Podului Grant, din sectorul 6 al Capitalei, de curand, Evenimentul zilei a aflat ca fostul mare tenismen duce o lupta de convingere cu un important om de afaceri german pentru demararea unui proiect imobiliar de mare amploare, potrivit EVZ. Ceremonia de investire a presedintelui american, Donald Trump, nu poate ascunde semnele rupturii din societate. America va continua sa ramana divizata, cred multi americani. Ceremonia de investire a presedintelui Trump a intrat in linie dreapta, iar pregatirile merg excelent. Scena pe care noul presedinte va pasi pentru a depune juramantul este gata. Traseul pe care acesta il va urma cu ocazia traditionalei parade de inaugurare - de la Capitoliu pana la Casa Alba - a fost si el eliberat, relateaza Deutsche Welle. Dorin Cocos intra in sala care se pregateste de proces. Barbatul adus de la "Jilava" arata bine, "am slabit 17 kilograme", dar inoxul catuselor lui ii crispeaza pe cei pe linga care trece. "M-a luat cu fiori", spune Inocentiu Voinea. Fost jurnalist, Voinea e martor la sedinta de azi ca om care a lucrat pentru Rudel Obreja la Gala Bute. Termenul cu numarul 35 poate incepe, precizeaza tolo.ro Traian Berbeceanu, fostul sef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba, a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare deschisa, adresata ministrului Justitiei, Florin Iordache, in care solicita ca procesul sau sa se judece pana la capat, fara ca propunerile noilor reglementari privitoare la gratiere si amnistie sa se aplice, informeaza Adevarul Aparatura medicala in Romania - "decat mult si fara rost, mai bine putin si prost". Romania este statul membru UE in care se regasesc cele mai putine si cel mai prost utilizate aparate de imagistica medicala, potrivit datelor publicate in aceasta saptamana de catre Eurostat. Astfel, sunt printre codasi la numarul de computer-tomografe si aparate cu rezonanta magnetica raportat la populatie, iar la camere cu raze gamma angiografe si unitati pentru mamografie figuram pe ultimul loc, anunta Curs de Guvernare. Cum au prevazut agentii americani revolutia sangeroasa din decembrie 1989 cu 20 zile inainte sa inceapa.Agentii secreti ai SUA au scris in mai multe rapoarte secrete despre poporul roman sub mana de fier a comunistilor. Potrivit celor scrise de agenti, in Romania ar putea urma o decadere puterii si a lui Ceausescu. Agentia Centrala de Informatii (CIA) a declasificat o baza de date imensa, de 13 milioane de documente din fosta arhiva secreta, arata Romania Libera.