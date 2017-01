Subiectele Zilei: Hingherii de masini se intorc si vor fi si mai puternici: Vor putea ridica inclusiv masinile parcate pe trotuare; Cum au ajuns candidatii sa faca bani din examenul auto; Protestul extrem al parintilor din Bistrita-Nasaud care refuza de 4 zile sa-si trimita copiii la scoala ii poate lasa fara alocatii

Incepand de maine, cine isi lasa masina parcata neregulamentar risca sa ramana fara ea. Atentie, insa! De acum incolo soferilor le va fi interzis sa-si lase vehiculul inclusiv pe trotuare daca acestea nu sunt amenajate in acest scop, prin marcaje si semnalizare corespunzatoare. "Este interzisa ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate", arata Ordonanta de guvern adoptata in decembrie anul trecut. Hingherii de masini vor putea fi vazuti din nou pe strazi incepand de maine cand intra in vigoare HG 965/2016 care modifica Regulamentul pentru aplicarea Codului Rutier si care le va permite din nou autoritatilor sa ridice masinile parcate neregulamentar. Noile articole stabilesc clar care sunt situatiile in care se pot ridica vehiculele stationate voluntar neregulamentar, relateaza Adevarul Cu dedicatie, pentru toti directorii de scoli care s-au plans de subiectele :problematice" de la testul grila. La iesirea de la testul-grila, parte a concursului national prin care s-a incercat toamna trecuta depolitizarea scolilor, pe fetele candidatilor era fie un zambet senin, fie intuneric deplin. Au trecut proba asta 83,7 la suta din cei peste opt mii inscrisi, dar tot s-a lasat cu scandal: ca intrebarile au fost prea grele sau penibile si ca s-au simtit umiliti. Ca sa vad cam care e nivelul directorilor nostri de scoala, cel putin in privinta competentelor cognitive si logicii, am dat testul-grila la cinci elevi de generala: doi de clasa a opta, unul de a saptea si doi de a sasea. Si, ce sa vezi? Unul l-a trecut, desi este in clasa a VII-a si are doar 12 ani. Ceilalti, cu varste intre 11 s 15 ani, au fost aproape sau chiar foarte aproape. Inainte sa-ti povestesc insa ce scoruri au avut copiii, la ce au gresit, ce au facut bine si ce spune asta despre testul asta si despre directorii de scoli generale si licee, sa-ti aduc aminte de ce a starnit concursul atata valva, scrie Vice Examenul pentru obtinerea carnetului de conducere le aduce bani frumosi candidatilor inventivi. Unii cursanti profita de faptul ca sustinerea probei de traseu, cu politistii, se face la patru luni de la inscriere, din cauza aglomeratiei. Retelele de socializare sunt pline de anunturile unor candidati care, odata programati la testare, se ofera sa cedeze locul altora care nu vor sa astepte atat de mult. Insa, cum nimic nu este gratis, favorul costa si 200 de euro. Practic, este insa la limita legii, spun cei de la permise, anunta Stirile ProTV De 4 zile, parintii elevilor care invata la Scoala Generala din Nepos refuza sa-si trimita copiii la scoala, in semn de protest fata de un ordin de ministru potrivit caruia unitatea de invatamant ramane fara personalitate juridica. Parintii risca sa ramana fara alocatiile pentru sustinerea familiei, din cauza numarului mare de absente. Saptamana aceasta, elevii din localitatea bistriteana Nepos au mers doar o zi la scoala. Patru zile au fost impiedicati de parinti sa frecventeze cursurile, in semn de protest fata de ordinul Ministrului Educatiei, potrivit caruia toate unitatile de invatamant din tara care au sub 300 de elevi raman fara personalitate juridica. Acest ordin de ministru afecteaza si scoala din satul Nepos, care are numai 257 de elevi, sub pragul de 300 de elevi necesar pentru pastrarea personalitatii juridice. Daca scoala isi pierde personalitatea juridica, aceasta ramane fara director, fara contabili si este posibil si fara o parte din profesori, anunta Adevarul Ce politica externa va face oare cel de-al 45-lea presedinte american? Cum va afecta ea Romania guvernata de PSD/ALDE? Dar Europa? Si cum e cu intalnirea Dragnea-Trump? Dar cu "nazismul" demonstrantilor romani? O stranie ironie a istoriei l-a determinat pe vicepresedintele ALDE, un partid guvernamental romanesc, asa-zis liberal, sa-i denigreze pe tinerii demonstranti protestand pasnic in Romania impotriva demontarii statului de drept. La adresa lor, insul proferase joi o injuratura din beciurile mintii, inainte ca, in reactie la protestele monumentale iscate de imprecatiile sale, sa se retraga, deocamdata, cel putin aparent, de la conducerea partidului sau. Tinerilor protestatari din metropolele Romaniei cerand guvernului sa renunte la iertarea si spalarea de pacate a marilor corupti si la punerea pe butuci a independentei justitiei, Catalin Beciu le pusese in vedere ca ar fi "nazisti". Nefacuta calomniatorului aflat, cand si-a proferat blestemul, la varful partidului ALDE, s-a produs, culmea, in ajunul comemorarii a trei sferturi de veac de la debutul conferintei de la Wannsee, unde Hitler si birocratii sai nazisti au pus la cale "solutia finala a "problemei evreiesti". Cea soldata cu sase milioane de evrei exterminati in ceea ce istoricii numesc Holocaust, relateaza Deutsche Welle Femeia din Romania disparuta in avalansa care a distrus hotelul Rigopiano din localitatea Farindola, regiunea Abruzzo, a plecat din tara, dupa doua casnicii esuate, pentru a-si ajuta parintii ramasi in Bacau si pentru a se trata de boala de care sufera, poliartrita reumatoida. Adriana are 43 de ani si s-a nascut in comuna bacauana Corbasca, intr-o familie modesta. Primarul comunei Corbasca, Andone Puscasu, a declarat ca parintii femeii au lucrat la CAP si, desi au avut o situatie modesta, au ajutat-o sa isi gaseasca drumul in viata. Adriana a absolvit cursurile unei scoli postliceale si este infirmiera. Imediat dupa ce a terminat cursurile, s-a angajat la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica din Racaciuni, unde avea grija de persoane cu probleme neuropsihiatrice. A fost casatorita de doua ori, insa casniciile nu au rezistat. In urma cu cativa ani l-a cunoscut in Italia pe cel care ii este acum sot si tatal celor doi copii, scrie Gandul.