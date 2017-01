Subiectele zilei: Izolarea "Romaniei lui Ceausescu": marturii si documente; Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, acuzat de lipsa de etica academica: Isarescu, plagiat din Isarescu; Activista care a trecut prin sapte luni de tortura din cauza regimului pro-rus din Siria

Consiliul Suprem de Aparare (CSAT) al Tarii, Uniunea Nationala a Judecatorilor (UNJR), procurorul general Lazar Augustin si procurorul sef Laura Codruta Kovesi au recunoscut pana acum ca serviciile secrete - in special Serviciul Roman de Informatii - au avut un rol activ in instrumentarea dosarelor penale Ne miram toti, dar adevarul este ca documentele care au precedat existenta unui protocol care sa permita formarea unor echipe mixte ofiter de informatii/politist/procuror au fost tot timpul sub ochii nostri. Mai mult, istoria implicarii serviciilor in anchetele penale incepe din 1998! Poate si mai devreme, dar eu nu am gasit si atestari ale acestui fapt. Fix pe 16 februarie 2016, cand Curtea Constitutionala a scos definitiv din anchetele penale institutiile fara atributii de cercetare, CSAT a trimis UNJR un document din care rezulta ca - bazat pe protocolul incheiat de Ministerul Public (administratorul parchetelor din tara) cu diverse servicii de informatii - au existat echipe mixte de ancheta. Lazar Augustin spune ca protocolul nu mai e valabil, lucru logic, pentru ca SRI nu mai are voie sa ajute la anchete penale. Interdictia e din 16 februarie, anterior numirii lui Lazar la conducerea Ministerului Public, noteaza EVZ. . Evolutiile societatii romanesti de dupa Revolutia din decembrie 1989 sunt marcate de elemente care sunt consemnate in arhive, unele inca documente clasificate, iar cele mai multe (in orice caz cele determinante), referitoare la conditia tarii noastre in general in cadrul "lagarului comunist", dar si ca problema exceptionala printre toate cele care marcau negocierile de profunzime dintre liderii blocurilor militare si politice din anul 1989. Documentele din arhiva spun mai multe decat orice comentariu si, din aceasta cauza, cred ca ar trebui sa lecturati macar cateva dintre cele mai relevante pentru a intelege care era, pe fond, in decembrie 1989, situatia reala de izolare in care se afla Romania. Si, poate, sa gasim si o explicatie pentru faptul ca Romania nu era conectata la canalele tip multiplex care se deschisesera intre politicienii din statele comuniste si lideri occidentali, primele tatonari, devenite conversatii reale anticipative inspre vara lui 1989, arata Adevarul Dupa ce a lucrat ca activista impotriva regimului Assad, Noura Al-Jizawi a fost "rapita" dintr-un autobuz si inchisa sapte luni, fara sa fie acuzata. Dupa ce a fost eliberata, ea a devenit o figura emblematica a femeilor siriene. Pentru supravietuitorii traumelor, de multe ori exista un moment decisiv care indica schimbarea de la "normal" la "intunecat", un nou adevar, in care inimaginabilul devine realitate. Pentru Noura Al-Jizawi, in varsta de 29 de ani, momentul asta a venit acum cinci ani, cand patru barbati in civil au urcat in autobuzul in care era si au cerut ca toti pasagerii sa prezinte actele de identitate. Al-Jiwazi mi-a spus ca, sub dictatura, asta nu era un lucru iesit din comun, "dar a fost prima oara cand au cerut si actele femeilor". Dupa ce au comparat identitatea ei cu documentele pe care le aveau, ea spune ca au amenintat-o cu un pistol si i-a ordonat sa vina cu ei, relateaza Vice Intr-un volum din 2009, academicianul guvernator al Bancii Nationale a Romaniei a preluat aproape integral, fara a mentiona explicit acest lucru, 180 de pagini din trei volume pe care le publicase in anii anteriori. Practica este considerata lipsita de etica, preluarea cuvant cu cuvant a unor lucrari personale anterioare, in lipsa trimiterii directe la sursele originale, figureaza imediat dupa plagiat pe lista abaterilor prevazute de legea privind buna conduita in cercetarea stiintifica. Mai multe cadre didactice din mediul universitar romanesc si din strainatate au criticat, direct sau voalat, aceasta modalitate de redactare a unei lucrari academice. Pe de alta parte, un punct de vedere legat de aceasta situatie, solicitat guvernatorului la jumatatea lunii decembrie 2016, nu a fost primit pana la ora redactarii acestui articol, potrivit Romania Libera. Ieri, lumea a fost martora izbucnirii calme a milioane de americani care au vrut sa-si faca auzita vocea. 3,5 milioane de oameni au demonstrat ieri in toata lumea, de la Washington la Sydney, impotriva fricii. Dar nu despre Donald Trump e vorba. Pentru ca, in aceleasi ore, milioane de oameni din America si din lume, femei in primul rind, dar si barbati, au iesit sa-si afirme valorile, ideile si vocea. La Washington au fost 500.000 de oameni in strada. La Chicago se anuntasera 50.000 si au venit 150.000, astfel incit organizatorii au renuntat sa mai marsaluiasca prin oras pentru ca nu aveau loc! La Boston estimasera 25.000 de participanti si au iesit pe strazi 125.000 de femei, barbati si copii, dupa estimarile politiei. Peste tot sint cifrele politiei, nu ale organizatorilor. Au avut loc manifestatii in cele mai neasteptate locuri. Din Australia in Oslo si pina pe navele polare! Vorba cuiva: "A mai existat vreo manifestatie politica, vreodata, in Antarctica?". In Los Angeles s-a blocat centrul orasului pentru ca au aparut, ca din pamint, o jumatate de milion de oameni, scrie tolo.ro. UE urmareste cu sufletul la gura fiecare gest al noului presedinte american. Dar ar face mai bine sa mature in fata usii proprii. Donald Trump apreciaza ca NATO este o organizatie invechita, se asteapta la o destramare a UE si ameninta BMW cu taxe vamale punitive. Indiferent ca sunt declaratii deliberate sau vor sa induca in eroare, cert este ca au facut valuri in Europa. Dar mai ales la Bruxelles, unde institutiile europene isi au sediul. Reactiile au fost amestecate. La Parlamentul European, unii deputati au vorbit de "nebunie" si de "prostii". Ministrii de Externe europeni s-au exprimat mai diplomatic, obligati de functie, dar a redevenit si saptamana trecuta clar ca Europa nu se mai poate bizui pe SUA dupa investirea in functia de presedinte a lui Donald Trump, informeaza Deutsche Welle