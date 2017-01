Presa internationala scrie despre referendumul anuntat de presedintele Klaus Iohannis

Presedintele Klaus Iohannis a ajuns in atentia presei internationale dupa ce a anuntat luni seara posibilitatea organizarii unui referendum national cu privire la proiectul ordonantei de urgenta pentru dezincriminarea unor anumite fapte penale si gratierea unor detinuti, initiat de catre guvernarea Grindeanu.Reuters arata ca mii de persoane au protestat in ultimele zile impotriva proiectului, care a fost criticat de presedinte, dar si de procurorul-general, de procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si de Curtea Constitutionala.REUTERS mentioneaza ca presedintele roman nu a prezentat o data exacta pentru organizarea referendumului, dar s-a alaturat protestelor de duminica din Bucuresti "Din pacate, aceasta tema a devenit una de interes national. Evident ca exista un larg interes pentru schimbarea codurilor penale si a gratierii. Daca asa este, voi supune aceasta tema dezbaterii publice si votului popular", a declarat Klaus Iohannis. Jurnalistii atrag atentia ca reprezentantii Comisiei Europene au laudat pana acum eforturile procurorilor de a lupta impotriva coruptiei si a mentionat ca politicienii locali au o traditie in redactarea de legi care slabesc in mod intentionat puterile anchetatorilor din Romania, citeaza News.ro. FOX NEWS precizeaza ca presedintele roman a cerut organizarea unui referendum ca urmare a interesului public intens cu privire la proiectul de ordonanta al guvernului Grindeanu. Presedintele Iohannis a precizat ca-i va intreba pe cetateni daca sunt sau nu sunt de acord cu gratierea, o masura pe care socialistii nu au inclus-o anterior in programul de guvernare, cu care au castigat alegerile legislative de la 11 decembrie.ASSOCIATED PRESS atrage atentia ca premierul roman incearca sa treaca o ordonanta de urgenta pentru a elibera penitenciarele supraglomerate, dar criticii acuza ca este vorba de o masura cu dedicatie pentru aliatii guvernului, care sunt condamnati pentru fapte de coruptie. Zeci de publicatii din lumea intreaga au preluat materialul AP despre organizarea unui referendum national in Romania, printre care se numara San Francisco Chronicle, Frederickburg, Houston Chronicle, Journal Times, Washington Post, Minneapolis Star Tribune, ABC News si Daily Mail.