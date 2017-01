Subiectele zilei: Scandalul "ofiterilor acoperiti" din PSD; Uluitoarea poveste de succes a unui scriitor roman; Un amanunt mai important decat un referendum

. Doi dintre social-democrati, acuzati de fostul deputat Cristian Rizea ca sunt ofiteri acoperiti, il vor actiona in judecata pe fostul lor coleg de partid pentru a demonstra ca acesta minte. In contextul in care, Comisia SRI ii ca cere, maine, directorului SRI, eduard Hellvig, sa retraga ofiterii acoperiti din institutii, fostul deputat PSD, Cristian Rizea, spune despre mai multi social-democrati ca sunt ofiteri acoperiti. "In sfarsit un lucru bun face si Dragnea : "retragerea acoperitilor din institutii" ! Sper sa-i elimine in primul rand pe acoperitii din PSD: domnii deputati Mihai Tudose, Gabriel Vlase, Georgian Pop, Marcel Ciolacu si mai sunt vreo 2-3...( unii chiar primari de sector). Si credeti-ma ca stiu bine ce vorbesc", a scris Cristian Rizea, pe pagina sa de Facebook, citat de Adevarul. Ati auzit de volumul "Cartea Oglinzilor"? Dar de scriitorul Eugen Ovidiu Chirovici? Indiferent de raspuns, aflati ca aceasta carte urmeaza sa fie publicata in 38 de tari, iar autorul ei este deja putred de bogat. Si nu, nu este un scriitor strain, ci un roman temerar, care si-a incercat norocul peste mari si tari. Si chiar a dat lovitura! Vestea ca un scriitor roman urmeaza sa fie publicat in 38 de tari de unele dintre cele mai prestigioase edituri din lume a bulversat mediul cultural autohton. Pare, totusi, incredibil! Cum a reusit Eugen Ovidiu Chirovici sa atraga atentia pietei internationale de carte? Care sunt secretele acestui succes? Scriitorul a risipit intregul mister, miracol sau cum Dumnezeu poti numi un asemenea eveniment cultural, scrie EVZ. Un referendum national pe tema luptei anticoruptie are avantajul ca ar putea sa imprime eforturilor judiciare mai multa sustinere publica. Exista insa mijloace mai simple si mai eficace. Presedintele Klaus Iohannis a declansat procedurile pentru organizarea unui referendum pe tema coruptiei. In scrisoarea pe care a trimis-o astazi celor doua camere ale Parlamentului, presedintele precizeaza ca va intentiona sa consulte poporul cu privire la urmatoarea tema: "Continuarea luptei impotriva coruptiei si asigurarea integritatii functiei publice". Asadar nu mai este o intentie, ci un proces amorsat. In ciuda opozitiei PSD, ministrul de Interne Carmen Dan a dat de inteles ca nu are mijloace sa blocheze initiativa presedintelui, noteaza Deutsche Welle. . Peste 55 de milioane de euro, bani publici, au plecat spre o constelatie foarte suspecta de protejati ai serviciilor secrete. In combinatie au intrat varul generalului SRI Florian Coldea, Tudor George Coldea, dar si cel acuzat ca l-a mituit pe doctorul Serban Bradisteanu. Miza constelatiei de protejati ai serviciilor a fost construirea spitalului orasenesc cu 295 de paturi din Mioveni, Arges. In campania electorala din 2012, primarul Mioveniului, pesedistul Ion Georgescu, le-a promis localnicilor ca va construi un spital modern daca il vor vota din nou. Doi ani mai tarziu, in noiembrie 2014, Georgescu anunta ca organizeaza o licitatie pentru construirea spitalului orasenesc "Sf. Spiridon", relateaza Romania Libera. . Birocratia primariilor si legile aruncate-n graba au ajuns sa faca aproape imposibila obtinerea de avize si autorizatii pentru cluburile din Romania. Fix inainte de incendiul de la Bamboo, s-a intamplat sa ma uit la Patriots Day. Film mediocru, americanesc, cu exagerarile de rigoare ale Hollywoodului, insa intamplarile de la maratonul din Boston din 2013 sunt cat se poate de reale. Cand m-am trezit a doua zi, am fost intampinat de stirea incendiului de la Bamboo manifestata prin unitatea tipica a comunitatii romanesti in genere, si a celei bucurestene, in particular. Facebook-ul mi-a fost impanzit de glume scremute de memari someri sau de la jurnalisti de investigatie, oameni care aparent au uitat ca primul eveniment caritabil pentru Colectiv a avut loc tocmai in Bamboo pe 3 nov 2015, arata Vice 300 de milioane de euro au buget televiziunea si radioul public 170 de milioane de euro este bugetul Ministerului Culturii in anul 2017 In chestiunea gratierii si a amnistiei. In cea a eliminarii criteriilor suplimentare pentru numirea managerilor de spital. In tema trecerii Televiziunii Publice de la taxa cetateanului la plata din buget. In toate aceste chestiuni, dar si in altele, Liviu Dragnea comite o greseala de principiu democratic, care il conduce, inevitabil, la o eroare de calcul. Invitat luni seara la Romania TV, el a spus un lucru care a trecut aproape nebagat in seama in viltoarea legata de gratiere: "Sint nemultumit de buget!". Pentru ca nu-i ies calculele. Armata are pina in 1,4% din PIB in conditiile in care promisiunea e de 2%. Unele taieri de costuri i-au fost comunicate sefului PSD ca imposibile, scrie tolo.ro.