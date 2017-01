Subiectele zilei: Lupta din SUA cu presa "mincinoasa si dezgustatoare": jurnalisti retinuti la protestele anti-Trump; Propaganda rusa: sputnik.md spune ca Iohannis va fi suspendat pana in 8 martie; Cum au inceput comunistii operatiunea de spalare a creierelor in scoli

Inca de la anuntul ca va candida la presedintia Statelor Unite, Donald Trump a avut o problema constanta, pe care a incercat sa o inlature din drumul sau prin orice mijloace posibile: presa. Prin fiecare moment in care i-a luat peste picior pe reporteri - pe unul dintre ei pentru o dizabilitate fizica - le-a interzis sa adreseze intrebari la conferintele sale de presa sau i-a dat afara, a numit presa "dezgustatoare" si "mincinoasa" cu fiecare ocazie in care nu i-a placut cum aceasta a prezentat evenimentele in care era implicat, Donald Trump a incercat sa ingradeasca presa din Statele Unite. Punctul culminant al relatie "Trump-presa" pare ca a fost atins, insa, sambata, abia atunci cand Donald Trump prelua, oficial, functia de presedinte, iar de cealalta parte a Capitoliului, poporului american protesta masiv, scrie euractiv.ro . Un fost parlamentar al formatiunii Romania Mare si al Partidului Conservator sustine, intr-un articol publicat pe sputnik.md , ca un calcul inedit si realist al sanselor de demitere a lui Klaus Iohannis arata ca suspendarea este 100% la indemana coalitiei guvernamentale Imediat dupa aflarea rezultatului la alegerile parlamentare, in mediile politice s-a vehiculat ideea suspendarii si demiterii presedintelui Romaniei. De atunci au survenit alte elemente care au crescut posibilitatea unei asemenea solutii extreme. Datele existente dau sanse maxime procedurii de suspendare, nu insa si a celei demitere. Dar, care ar fi pasii necesari suspendarii si demiterii, ce sanse ar avea fiecare etapa si cat ar dura? Sa abordam problema metodic. Fiind vacanta parlamentara, premergator inceperii procedurii ar fi convocarea Parlamentului in sesiune extraordinara; dar, aceasta este deja realizata, Parlamentul fiind in sesiune extraordinara pana la 1 februarie.. Victoria Uniunii Sovietice impotriva Germaniei national- socialiste in al Doilea Razboi Mondial a dus la extinderea influentei acesteia pana in zona centrala a Europei, acoperind cu umbra sa totalitara inclusiv Romania. Astfel ca a inceput un proces de dezradacinare, de schimbare a vechilor reflexe institutionale si politice, considerate retrograde si daunatoare, responsabile pentru starea deplorabila a muncitorului roman. Presiunea Partidului Comunist s-a manifestat treptat, lipsa unei fundatii solide inainte de 1944 ingreunand manevrele de preluare a puterii. Chiar si asa, asaltul minoritatii s-a derulat implacabil, mici pachete de rezistenta simbolice fiind eliminate pana la sfarsitul lui 1947. Opera de exorcizare a demonilor nazisti. Miscarea de tabula rasa nu a fost benevola, evident, dar ea a fost facilitata de vinovatia pe care o parte a societatii romanesti a resimtit-o la incheierea conflictului mondial, anunta EVZ Retineti aceste trei nume: Constantin Radulescu, presedintele CJ Vilcea, Nicolae Badea, director DGASPC Vilcea si Sergiu Smarandoiu, director Centru Neuropsihiatric Maciuca. Ei sint lantul la capatul caruia sint legati de pat si de banci oamenii cu dizabilitati psihice. Nici unul dintre cei trei sefi nu a platit in nici un fel pina azi. Gazeta publica azi un film din interiorul centrului Maciuca. Si fotografii care dovedesc cum infirmierii si suferinzii inalta zidul din fata casei managerului! Dupa ce initial minte, pus in fata evidentei directorul centrului recunoaste, senin, ca bolnavii muncesc la el "pe bani de tigari" ca sa nu intre in vertij, noteaza tolo.ro . Presedintele moldovean Igor Dodon planifica initierea mai multor referendumuri zgomotoase, inclusiv de modificare a Constitutiei, pentru a obtine dreptul de a dizolva Parlamentul. Igor Dodon a devenit subiect de glume pe retelele de socializare, dupa ce marti a mentionat, in cadrul unei conferinte de presa, ca intr-o luna de aflare la Presedintie a reusit sa realizeze 70% din programul pentru 100 de zile asumat in campania electorala. In plus, a reusit sa mearga cateva zile si la schi, la Soci. De fapt, in aceasta perioada, Igor Dodon a reusit sa schimbe limba, din romana in "moldoveneasca", pe site-ul Presedintiei, a scos drapelul UE de pe frontispiciul Resedintei Prezidentiale, i-a anulat cetatenia moldoveneasca lui Traian Basescu, s-a intalnit, la Tighina, cu seful gruparii separatiste Vadim Krasnoselski, iar la Moscova - cu presedintele rus, Vladimir Putin, arata Deutsche Welle . Eurodeputatii PSD, prin Viorica Dancila, au inceput o ofensiva de dezinformare a membrilor PE, sustinand in scrisori adresate deputatilor europeni ca Guvernul doreste sa gratieze cazuri care reprezinta un pericol social minor, acuza Monica Macovei. Totodata, acestia ii informeaza pe colegii din Parlamentul European ca Guvernul Grindeanu vrea sa modifice codurile penale doar pentru a le pune in acord cu decizii ale CCR. "Mai mult, PSD se plange deputatilor europeni ca partidele de opozitie au instigat populatia sa iasa in strada si ca presedintele Iohannis si-ar fi depasit rolul constitutional, informeaza euractiv.ro. . Ziare si reviste de mare prestigiu au gazduit pagini despre familia care a condus Romania pana in 1989 si despre viata minunata din tara. Toate aceste concesii, care contribuiau si la cultul personalitatii fostului dictator se faceau, in presa occidentala, in schimbul unor sume mari de bani. Rezultatele lui Nicolae Cea-usescu dupa primul an la conducerea Romaniei au fost relatate cu entuziasm de catre revista americana Time. Publicatia i-a dedicat, in 1966, celui mai tanar lider comunist din Europa de Est de la acea vreme coperta editiei din 18 martie, relateaza Romania Libera