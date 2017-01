​Subiectele zilei: Fost ambasador SUA la UE: Acordul MB-SUA ar putea dura ani de zile si nu 90 de zile, asa cum sustine actualul ambasador al SUA la UE; Lider sindical catre profesorii care vand auxiliare in scoli: "Institutiile de forta sunt cu ochii pe voi"; Tenebroasele afaceri ale serviciilor secrete

Ted Malloch sustine ca poate face acordul functional in 90 de zile si ca prevede caderea monedei europene in 18 luni, potrivit EurActiv.com. . Piata caietelor si a cartilor auxiliare vandute in scolile din Romania de edituri private a ajuns la 80 de milioane de euro, avertizeaza presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti din Romania. Invitat la Interviurile Europa FM, Iulian Cristache a declarat ca pentru fiecare set de manuale sau caiete cumparate de parinti, editurile ii recompenseaza pe dascali cu bani cash-echivalentul a 20 la suta din contravaloarea comenzii, anunta europafm.ro . Guvernul Romaniei era condus de Calin Popescu Tariceanu in anul 2006 atunci cand Romania lua act de decizia Comisiei Europene privind instituirea MCV-ului. Decizia urma sa fie aplicata numai dupa intrarea in vigoare a Tratatului de aderare la UE a Romaniei, act care era semnat de presedintele Romaniei Traian Basescu si de premierul Romaniei Calin Popescu Tariceanu. La 10 ani de la aderarea Romaniei la UE, Calin Popescu Tariceanu a devenit cel mai inversunat adversar al MCV-ului, cu toate ca, prin semnarea Tratatului de Aderare, a contribuit la activarea acestui mecanism care sa vegheze progresele inregistrate de Romania in justitie si in lupta anti-coruptie, informeaza partidulpromite.ro. George Maior a fost in vacante cu Sebastian Ghita nu doar in Toscana, ci si la Paris si chiar in exoticele insule Seychelles. Sursele RL au infirmat, astfel, declaratia sefului Comisiei de control al SRI, senatorul Adrian Tutuianu. Acesta din urma a admis doar concediul din Toscana, dar a negat ca Maior ar fi fost in Seychelles. Sursele RL au aratat inca de acum peste doua saptamani ca fostul sef al SRI, George Maior, a participat la mai toate concediile cuplului Sebastian Ghita - Florian Coldea. Conform acestor surse, Maior nu a participat doar la concediile din Toscana si Seychelles, ci si la cel de la Disneyland Paris, relateaza Romania Libera. Se insala cei care, mizand exclusiv fie pe presedinte, fie pe patriotismul demonstrantilor, fie pe vest, s-au autohipnotizat si risca sa ramana paralizati sau inadecvat pozitionati. Vigilenta este, fireste, obligatorie. Sa se stea cu ochii tinta pe executivul carmit, neoficial, de infractorul aflat la conducerea principalului partid guvernamental, ca si pe planurile, ascunse deocamdata in sertar, de demontare a statului de drept prin ordonante de urgenta este, desigur, bine. La fel, e cert ca salvgardarea democratiei de tentativa oligarhiei de a o surpa reclama, pe langa refuzul fatalismului ca atitudine, si ajutorul concret al tuturor fortelor responsabile. Dar nu-i de-ajuns, potrivit Deutsche Welle Directorul de la Maciuca a fost destituit din functie, insa ramane in cadrul directiei de asistenta sociala Valcea! Vicepresedintele CJ Valcea, Valer Tudor, a confirmat informatia: "Va ramane salariat in cadrul DGASPC pana la finalizarea anchetei, din ce stiu eu la centrul din Babeni. Nu aveam cum sa ii rupem contractul de munca, doar ca in respectivul centru nu va avea atributii de conducere sau supraveghere". In acelasi timp, angajatii care au semnalat situatia critica de la Maciuca si au fotografiat bolnavii legati ori cei care munceau la casa lui Smarandoiu atrag atentia: "Conducerea DGASPC a facut plangere impotriva noastra. Incearca sa ne scoata pe noi de vinovati, iar sefii din CJ si cei responsabili sa ramana neatinsi, anunta tolo.ro. "Eu ma consider eficient pe ce fac, dar daca e sa ma calce autobuzul, vine altul si organizeaza protestele." Cand ai proteste de amploarea celor de duminica trecuta, inevitabil or sa apara si conspirationistii de serviciu cu intrebarile care conteaza. Ce forte oculte le-au organizat? Ce interese ascunse sunt la mijloc? Cine i-a mobilizat pe tineri sa iasa-n strada? O mentalitate colectivista si totalitara, care cred ca-i reduce si mai mult pe romani: adica, noi nu suntem in stare sa ne dam singuri seama ca "bai, nu-i ok ce se intampla cu ordonantele astea." Nu, aparent toti romanii au ramas batuti in cap inca din comunism si trebuie sa le zica cineva ce si cum sa faca, altfel n-am fi in stare nici sa ne legam la sireturi, noteaza Vice.