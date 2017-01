Subiectele Zilei: Cum a ajuns ura fata de romi singura forma de rasism acceptabil din Europa; Raiul criminalilor incepe cu paradisul minciunii; 50 de politisti au pazit cutiile milei din biserici

Andrei Silvian Spiridon, omul de afaceri din Barlad acuzat ca a violat o eleva olimpica international, a fost condamnat de judecatori, chiar daca victima si-a retras plangerea pentru viol. Spiridon a fost gasit vinovat de savarsirea infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal, infractiune pentru care legea penala nu permite impacarea. Judecatoria Barlad a dispus vineri, 27 ianuarie, condamnarea lui Andrei Silvian Spiridon la trei ani de inchisoare cu executarea pentru savarsirea infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal. Pentru cea de-a doua infractiune pentru care a fost trimis in judecata, cea de viol, judecatorii au dispus incetarea procesului penal urmare a retrageriii plangerii formulata de persoana vatamata. Pe langa condamnarea in regim de detentie, judecatorii l-au obligat pe Spiridon ca timp de trei ani de zile, dupa executarea pedepsei, sa nu se apropie de victima si de membrii familiei acesteia la o distanta mai mica de 100 de metri, sa nu se apropie de unitatea de invatamant la care aceasta va studia, de domiciliul acesteia sau in alte locuri publice in care victima va desfasura activitati sociale. Judecatorii i-au interzis lui Spiridon orice incercare de a lua legatura cu victima sau familia acesteia, anunta Adevarul Recuperarea trupului lui Dan Adamescu, decedat acum trei zile, a transformat Institutul de Medicina Legala in scena de teatru absurd. In timp ce unii reprezentanti ai IML ii duceau cu vorba pe Catalin Dancu, avocatul familiei Adamescu, si pe sora lui Dan Adamescu, conducerea Institutului a preferat pe altcineva. Adica a dat trupul omului de afaceri lui Carmen Palade, fosta sotie, care a cerut si a obtinut divortul in 2016, in ciuda faptului ca fiul lui Dan Adamescu, Alexander, isi exprimase intentia clara si ferma sa preia trupul tatalui sau. Joi, Catalin Dancu, reprezentantul familiei Adamescu, dar si sora lui Dan Adamescu s-au prezentat la Institutul de Medicina Legala pentru a revendica trupul lui Dan Adamescu. Dancu a explicat ce procedura a urmat: "I-am prezentat legistului-sef Abdo Salem documente conform carora il reprezint pe Alexander Adamescu, fiul decedatului, am pus la dispozitie si documente conform carora Carmen Palade nu mai este sotia lui Dan Adamescu, de care a divortat anul trecut si am cerut sa ne fie dat trupul. Mi s-a spus sa astept intrucat conducerea IML s-a intrunit si discuta cazul, intrucat si fosta sotie, Carmen Palade, a solicitat sa primeasca trupul." Avocatului Dancu i s-a spus ca ora pana la care se va transa chestiunea era 15.00. Intre timp, insa, conducerea IML a luat o decizie fara sa informeze si familia Adamescu, relateaza Romania Libera . Demonizate de media si persecutate in toata Europa, comunitatile de romi au inceput sa riposteze. Romii au fost ultimii sclavi legali ai Europei: si-au rupt spinarile pe campurile proprietarilor romani pana la jumatatea secolului XIX. Astazi, poate ca nu mai sunt sclavi, dar sunt in continuare ostracizati, marginalizati si saraci: unul din patru romi europeni traiesc fara apa curenta, iar nouazeci de procente traiesc in saracie crunta. Doar 54 de procente dintre europeni ar fi de acord sa lucreze cu o persoana roma, iar gruparile de extrema dreapta ii haituiesc prin tot estul Europei. In timp ce sunt exilati in masa din tari europene precum Franta, obligati sa traiasca in saracie in tabere, atitudinea generala a oamenilor despre ei e ca romii au ales sa fie nomazi si ca refuza sa se integreze in societate. In cartea lui, Romafobia: Ultima forma acceptabila de rasism, dr. Aidan McGarry, lector in politica la Universitatea Brighton, se intreaba cum s-a ajuns aici si analizeaza felul in care o generatie mai tanara de romi a inceput sa riposteze. "Un loc de munca, educatie, viata civica si abilitatea de a plati taxe. Se crede ca tipul lor de cultura submineaza valorile europene de baza precum democratia, capitalismul si neoliberalismul. Romii sunt folositi de constructorii de natiuni pentru a crea idei de solidaritate pentru majoritate in detrimentul romilor. Li se creeaza o imagine amenintatoare, ca si cum ar submina valorile si principiile atat de dragi natiunilor europene. ", a declarat Aidan McGarry, intrebat de Vice de ce considera ca romii sunt stigmatizati pentru ca se opun valorilor mdoerneIn timp ce Germania comemora victimele nazismului, la 27 ianuarie, am realizat ca trecutul care se incapataneaza sa nu treaca ii afecteaza grav si pe romani. Asupra carora s-a pravalit un talaz de minciuni. Inainte de a deveni imperiul crimelor naziste, Germania s-a transformat intr-o patrie a minciunilor. Tara era doldora de teorii ale conspiratiei, in genul facaturii antisemite tariste, intitulate "Protocoalelor Inteleptilor Sionului". Circulau frenetic mituri rasturnand complet adevarul, cu tot cu atacuri la adresa unor ipotetice tradari ale opozitiei interne, care le-ar fi "implantat" nemtilor un prezumtiv "cutit in spate", spre a oferi vestului, pe tava, ipotetica izbanda a Reichului in Primul Razboi Mondial. Cuplate cu falsele angajamente salvationiste ale hitleristilor, minciunile despre deznodamantul razboiului, despre vest, opozitie si democratie i-au convins pe multi sa-i voteze pe viitorii criminali. Ale caror varsari de sange monstruoase au inceput in creiere si limbaj, cu un feroce discurs postfactual si barbaria expulzarii prin vorbe a victimelor - calificate drept faptasi - din randul omenirii, scrie Deutsche Welle Cutiile milei au fost obiectiv strategic, pentru o noapte, in Constanta. Toti agentii din oras au fost detasati sa pazeasca lacasurile de cult. Oameni in uniforma s-au incuiat in biserici si au stat la panda, pentru a-i prinde pe hotii, care au pradat, in ultima vreme, cutiile cu donatii. Sindicalistii sunt revoltati si sustin ca a fost o operatiune facuta pe genunchi. Au reclamat situatia la Ministerul de Interne. O biserica din cartierul Poarta 6 a fost sparta de 14 ori. Hotii au dat ultimul atac weekendul trecut, cand au reusit sa fure din cutia milei aproape 50 de lei. Hotii nu s-au atins de icoane sau de obiecte bisericesti. Au golit peste tot cutia milei. Desi preotii ar fi putut lua peste noapte banii din cutie, autoritatile au vrut sa-i prinda pe infractori in flagrant. Solutia: au trimis in fiecare biserica agenti in uniforma care sa stea de paza noaptea. Masura i-a indignat pe sindicalisti care sustin ca agentii au fost incuiati in interiorul lacaselor de cult. Preotii ii contrazic, relateaza Digi 24 Robert Paiusi, primarul comunei gorjene Stejari, se declara un admirator entuziast al fostului dictator comunist Nicolae Ceasescu, pe care il considera un adevarat patriot. In fiecare an, acesta obisnuieste sa mearga la mormantul sotilor Ceausescu, din cimitirul Ghencea, si sa aprinda lumanari. Primarul de la PMP a postat ieri, de ziua de nastere a dictatorului, o fotografie in care apare la mormantul sotilor Ceausescu si un mesaj admirativ: "Tovarasului Presedinte Nicolae Ceausescu ii aduc un mic omagiu, de al comemora in ochii celor, care, cred ca azi cu siguranta il regreta si sper sa pot ajunge si anul acesta la el, ca in ani anteriori...Sper si imi doresc din tot sufletul ca intr-o zi sa renasca tot ce tu ai cladit.....Stiu ca este imposibil dar stiinta chiar a progresat si poate te vor reincarna....!!!" (n.r. - greselile gramaticale si de exprimare apartin autorului). Primarul Robert Paiusi spune ca in ultimii doi ani nu a mai putut sa ajunga la mormantul sotilor Ceausescu, in acest an fiind retinut de problemele de primar. Acesta a fost ales primar al comunei Stejari la alegerile locale din vara anului trecut, anunta Adevarul