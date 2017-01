Subiectele zilei: Intr-o saptamana, Donald Trump a dat peste cap America; Batalia antiplagiat s-a impotmolit in softuri; Promisiune neonorata: alocarea a 280 de milioane de lei pentru promovarea Romaniei ca destinatie turistica

Linii aeriene, companii multinationale si avocati lupta de sambata cu consecintele ordinului presedintelui american care a interzis accesul in SUA cetatenilor din sapte state. Dupa prima saptamana cu Donald Trump la Casa Alba, opozitia democrata sustine ca noul locatar de la Casa Alba a schimbat directia si prioritatile politicii americane din ultimii 75 de ani. Mii de persoane s-au adunat sambata noaptea in principalele aeroporturi americane pentru a protesta fata de ultimul ordin executiv semnat de presedintele Donald Trump, care suspenda temporar programele de primire a refugiatilor si blocheaza intrarea in tara a cetatenilor din sapte tari musulmane. Nici persoanele care detin viza de rezidenta permanenta in SUA, asa-numita "carte verde", nu sunt la adapost fata de ordinul executiv prin care administratia Trump interzice temporar intrarea pe teritoriul american a persoanelor din cele sapte state, noteaza Adevarul PSD a promis, in campania electorala, ca, daca va ajunge la guvernare, va aloca un buget de 280 de milioane de lei pentru promovarea Romaniei ca destinatie turistica, adica 15.5 milioane de euro anual. In realitate, in proiectul de buget este specificat faptul ca, pentru Turism, se vor aloca in acest an 80 de milioane de lei, adica 18 milioane de euro, insa, pentru promovarea Romaniei ca destinatie turistica, vor fi disponibili doar 5 milioane de euro. In 2016, suma alocata pentru promovarea Romaniei ca destinatie turistica a fost de 3 milioane de euro, relateaza partidulpromite.ro. Presedintele SUA, Donald Trump, a purtat primele discutii telefonice cu sefii unora dintre cele mai importante state ale lumii. Trump si Putin au vorbit despre colaborare impotriva ISIS. Cu Merkel si Hollande discutia s-a axat pe importanta NATO. Donald Trump, presedintele SUA, a purtat sambata noaptea prima discutie telefonica de la preluarea mandatului cu liderul de la Moscova, Vladimir Putin. Trump si-a exprimat sprijinul pentru o posibila cooperare militara in lupta impotriva ISIS din Siria. Conform unor declaratii ale Kremlinului, citate de Reuters, Trump si Putin au fost de acord ca Statele Unite si Rusia trebuie sa isi coordoneze actiunile impotriva Statului Islamic, cu scopul de a infrange aceasta organizatie si "alte grupuri teroriste din Siria", anunta EurActiv Aproximativ 40 de universitati platesc bani grei pentru a verifica tezele de doctorat, desi Ministerul Educatiei detine doua softuri antiplagiat, ambele functionale. Mai mult, unul dintre ele este gratuit 100%, dar si cel de-al doilea poate verifica o parte din lucrari fara bani. Universitatea Bucuresti, Academia de Studii Economice Bucuresti si Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative sunt doar trei dintre institutiile organizatoare de doctorat, dintr-o lista care numara numara aproape 40 de scoli doctorale, care folosesc softul privat de verificare a lucrarilor sistemantiplagiat.ro. Banii pe care trebuie sa ii plateasca universitatile pentru a verifica tezele de doctorat prin intermediul acestei platforme ajung, potrivit ministrului Educatiei, Pavel Nastase, si la 30.000 de euro pe an, informeaza Adevarul. Dat afara din SRI pentru ca a reclamat coruptia existenta in acesta institutie a statului, maiorul in rezerva Daniel Florea acorda un grad de credibilitate "undeva la 90-95%"dezvaluirilor lui Sebastian Ghita, despre care spune ca e "un om foarte destept, cu o minte diabolica", si ca daca ar mai prins un mandat de parlamentar, probabil ca n-ar mai fi existat acum in spatiul public discutii despre mizeria increngaturii oneroase a afacerilor SRI. Intr-un interviu pentru Evenimentul zilei, fostul ofi ter lasa sa se inteleaga si ca debarcarea generalului cu trei stele Florian Coldea de la sefia operativa a serviciului e temporara. - Ileana Ilie Ungureanu: Scandalul provocat de dezvaluirile fostului deputat Sebastian Ghita, acum urmarit general, a sifonat serios imaginea SRI-ului. Eduard Hellvig a mers la audieri in Parlament cu patru serviete cu documente clasificate, arata EVZ. O echipa de cercetatori crede ca oamenii pot sa recunoasca stirile false, daca inteleg cum sunt create si folosite pentru a manipula. Multumita administratiei prezidentiale care sustine "faptele alternative" ca altceva decat un sinonim pentru minciuni, stirile false si dezinformarea intentionata au devenit tot mai raspandite. Recent, cativa cercetatori de la Cambridge, Yale si Universitatea George Mason au inceput sa studieze modul in care publicul pune botul la epidemia asta si au gasit o metoda similara unui vaccin pentru a opri raspandirea. Pentru studiu, 2 000 de participanti americani au primit doua versiuni diferite despre incalzirea globala. Una era un grafic real, care arata ca 97% din oamenii de stiinta sunt de acord ca a fost provocata de om, si cealalta era o petitie mincinoasa care afirma ca "ipoteza incalzirii globale produsa de om nu e valida din punct de vedere stiintific" si era sustinuta cu mii de semnaturi false, printre care gaseai nume ca Charles Darwin si Spice Girls, potrivit Vice