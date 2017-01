Subiectele zilei: Dupa 20 de ani, o alta fosta gimnasta rupe tacerea: "M-au uitat doua zile inchisa intr-o camaruta, iar cand si-au adus aminte deliram si facusem pe mine"; Termen amanat cu cel putin trei luni. Abia la vara vom circula pe patru benzi pe Centura Bucurestiului, intre Chitila si Chiajna; Primul termen in dosarul lui Liviu Dragnea. Ce il asteapta pe seful PSD

Anamaria Sanda (31 de ani), jurnalista, a practicat gimnastica timp de trei ani, la Deva. La doua decenii distanta de momentul in care a renuntat la sport, ea a decis sa povesteasca despre bataile indurate la antrenamente, despre pastilele de slabit pe care era obligata sa le ia, desi era doar un copil si despre umilintele la care a fost supusa si care, desi avea noua-zece ani, au facut-o sa se gandeasca atunci la sinucidere. "Mi-am adus aminte de toate: de batai, de jigniri, de foamea aia crunta, care ma facea sa ascund coji de paine in san si mai apoi sub perna, de pastilele de slabit date unui copil de opt ani, de injuraturi [...] Imi amintesc de palmele peste fata, care-ti invineteau ochii...", a povestit jurnalista in publicatia Vocea Strazii, citata de Adevarul. In ianuarie 2017, Costin Dina, seful Corpului de Control care a intocmit documentul de la "Floreasca", este zburat de noul ministru Florian Bodog. Chiar a doua zi de la instalare! Inainte sa ajunga ministru, Bodog e secretar de stat si lucreaza ani de zile in Ministerul Sanatatii. DNA pune sechestru, pentru recuperarea pagubelor, pe averea medicului Ioan Lascar, a fostului manager al Spitalului Floreasca, Alexandru Radu Macovei, a sefilor biroului de achizitii, Marina-Magdalena Gontariu si Marian Mihaila. Sechestru au si reprezentantilor Gemedica, Aurel Catalin Galea si Andreea Maria Baytar, dar si asupra conturilor SC Gemedica, scrie Tolo.ro. . Bunul Dumnezeu nu cu batul bate. Dragnea si partidul sau de penali s-au vazut disciplinati cu propria lor lozinca xenofoba. La doar cateva saptamani de la accesul propriu-zis la putere. Dragnea si executivul sau au reusit sa-i faca pe romani sa fie realmente mandri de ei insisi. Caci, au izbutit in timp record sa scoata in strada, impotriva lor si intru apararea justitiei si statului de drept, mai multi romani decat au manifestat vreodata, in tara, de la revolutie incoace. Mai multi decat in 2012, la inagurarea erei penalilor impenitenti. Mai multi decat dupa uciderea, prin coruptie, a celor de la Colectiv, care au starnit revolta sortita sa-i vina de hac guvernarii slujitorului oligarhiei numit Ponta. Fie si tardiv, data fiind iresponsabilitatea insuficientei lor mobilizari la alegeri, romanii au acum cu adevarat motive sa fie mandri de zecile de mii de concetateni care, fie si in ceasul al doisprezecelea, au priceput ce anume e in joc si au intrat in actiune, scrie Deutsche Welle. . Cu toate ca fostul director al CNAIR Catalin Homor promitea ca, de la finele anului trecut, se va putea circula pe patru benzi pe Centura Capitalei, intre DN7 si A1, in cel mai optimist scenariu abia la primavara se va intampla acest lucru. Dupa ce se rezolvase si disputa cu Titan Mar, firma lui Adriean Videanu, care initial refuza sa respecte decizia de expropriere, fostul sef al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) Catalin Homor promitea ca, la 31 decembrie 2016, se va putea circula pe patru benzi pe un tronson de nici zece kilometri din Centura Capitalei, scrie Romania libera La Inalta Curte de Casatie si Justitie se judeca primul termen pe fond a dosarului in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la DGASPC Teleorman.Tot la Inalta Curte de Casatie si Justitie are loc un nou termen in dosarul Gala Bute in care este judecata Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltarii. Magistratii de la Instanta Suprema vor da sentinta in dosarul in care fostul deputat Ludovic Orban este acuzat de folosirea influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, potrivit EVZ.ro. Un amplu reportaj difuzat saptamana trecuta de France2 arata cum marii producatori de mobilier din lume, care sustin ca promoveaza o gestionare responsabila a padurilor, achizitioneaza fara retineri lemn taiat ilegal din padurile romanesti. Reportajul, care poate fi urmarit aici , scoate la iveala cum firmele producatoare accepta fara nicio retinere lemn taiat ilegal din padurile virgine din Muntii Tarcu, din Caras-Severin. Conform datelor celor de la Agent Green, in Muntii Tarcu 1.386 de hectare cu paduri virgine, descoperite in anul 2005, sunt exploatate in acest moment cu aprobarea Directiei Silvice Resita si cu incalcarea legislatiei, scrie Adevarul.