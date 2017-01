Ministrul Justitiei, discurs plin de greseli

Cum s-a exprimat Florin Iordache: Am finalizat dezbaterea publicaam avut-o. (corect:Cum s-a exprimat Florin Iordache: Am niste observatiivreau sa fie cuprinse. (corect:Cum s-a exprimat Florin Iordache: Avem, de asemenea,pe care chiar colegii nostri de la PNL. (corect:Cum s-a exprimat Florin Iordache: In cursul zilei de astazi,cei care au dorit sa participe. (corect:Cum s-a exprimat Florin Iordache: Vom tine cont de observatiiles-au facut astazi. (corect: