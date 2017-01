Subiectele zilei: Ce scrie presa despre protestele spontane, declasante marti noaptea in tara; Ultima gratiere colectiva a avut loc in 2002. Cine a scapat la celelalte gratieri; Nu faceti aceeasi eroare ca noi! De ce sunt importante protestele si care poate fi continuarea

Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat pentru Romania Libera ca "ordonanta de urgenta este o ofensa adusa autoritatii judecatoresti, fiind discretionara, vadit neconstitutionala si trebuie atacata urgent la Curtea Constitutionala a Romaniei". Procurorul general a facut declaratia in calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, informeaza Romania Libera Dupa ce Guvernul a trimis legea gratierii in Parlament si a modificat Codurile Penale prin Ordonanta de Urgenta, seful statului a postat, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in care spune ca Guvernul PSD si ALDE a ignorat visul si nazuintele a milioane de romani liberi care vor sa traiasca intr-o tara eliberata de coruptie.E catastrofa: Guvernul se asigura ca nu va fi inculpat pentru abuz. Cotidianul "Adevarul" a obtinut noua versiune a ordonantei de urgenta privind modificarile la Codul Penal. Noutatea absoluta este faptul ca Guvernul a inclus un articol prin care exclude explicit de la inculparea pentru abuz in serviciu emiterea, elaborarea si adoptarea de acte normative. Documentele obtinute de "Adevarul" arata ca proiectul de ordonanta a fost transmis catre Consiliul Superior al Magistraturii, spre avizare, Potrivit surselor Acdevarul, transmiterea catre CSM s-a facut marti la ora 17.00, iar CSM urmeaza sa se intruneasca miercuri, la ora 21. Nu este clar daca pe parcursul noptii nu cumva se va publica ordonanta, astfel incat avizul CSM sa ramana fara obiect.. La scurt timp dupa ce ministrul Justitiei, Florin Iordache, a anuntat adoptarea Ordonantei de Urgenta pentru modificarea codurilor penale, bucurestenii revoltati s-au strans in Piata Victoriei. Acolo era deja inceput un protest. Odata cu noul val de manifestanti, in fata sediului Guvernului au venit si jandarmii. Proteste au loc in foarte multe alte orase, precizeaza Digi24. Dupa patru ore de dezbatere la Ministerul Justitiei, nu s-a ajuns la nicio concluzie cu privire la cele doua ordonante de urgenta. Am fost la dezbaterea publica, organizata de ministrul Justitiei, Florin Iordache, pe tema proiectelor de ordonanta de urgenta, care au scos duminica zeci de mii de oameni in strada, si am plecat la fel de confuza cum am venit in privinta intentiilor Guvernului Dragnea-Grindeanu. In primul rand, structura dezbaterii a fost gandita prost. Iordache s-a aratat interesat sa asculte toate punctele de vedere ale actorilor invitati (experti in justitie, in drepturile omului, fosti detinuti sau condamnati penali, reprezentanti din ong-uri si presa sau simpli cetateni cu opinii diverse), fara, insa, a-si expune si el, la randul sau, argumentele pentru care si-a atribuit paternitatea celor doua proiecte privind gratierea si amnistia mascata, scrie Vice Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca il sfatuieste pe ministrul Justitiei, Florin Iordache, sa se inspire din experienta guvernelor anterioare in legatura cu modul de adoptare a proiectului privind gratierea. "Eu l-as sfatui sa se inspire din experienta inaintasilor, adica din experienta guvernelor precedente. Daca e sa se dea prin ordonanta sau sa se adopte proiecte de lege, asta e problema lor, dar e bine sa se uite la experienta inaintasilor. Daca s-a mai dat o gratiere prin ordo-nanta, poate sa dea. Daca nu, nu stiu daca este bine. (...) Deocamdata, eu am vazut foarte mult scandal pe niste intentii. Am vazut si o dezbatere publica si eu zic sa asteptam sa vedem ce face Guvernul", a precizat liderul social-democrat, noteaza Romania Libera. Daca dezbaterea publica s-a incheiat la Ministerul Justitiei fara o concluzie certa, discursul ministrului Florin Iordache a lasat in urma, totusi, o certitudine. Se numara printre politicienii care, din pricina emotiilor sau din alte motive, chinuie limba romana. Cum s-a exprimat Florin Iordache: Am finalizat dezbaterea publica CARE am avut-o. Cum este corect: Am finalizat dezbaterea publica pe care am avut-o. Cum s-a exprimat Florin Iordache: Am niste observatii PE CARE vreau sa fie cuprinse, informeaza Digi24 . Deputatul PNL Ovidiu Raetchi cheama tinerii din strada sa intre in PNL si sa ajute astfel la modernizarea partidului. El spune ca "oamenii implicati civic sunt bineveniti in partid". Primele reactii scot flacari. Atat din strada, cat si din partid. Publicul il ironizeaza pe Raetchi pentru ca PNL e nereformabil si pentru ca, in general, politica e murdara si nu merita. De partea cealalta, din interiorul PNL, senatorul Mihai Voicu, care aminteste ca e membru al liberalilor din ianuarie 1990, spune ca e o nerozie "cautarea obsesiva a oamenilor din afara partidului", relateaza tolo.ro