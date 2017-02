Presa straina: Va deveni Romania "republica bananiera" a Europei?/ "Insurectia" coruptilor

Daca New York Times publica un mesaj in romana, cerand romanilor marturii despre cazuri de coruptie, televiziunea elvetiana se intreaba daca Romania va deveni republica bananiera a Europei, scrie EurActiv.ro

Radio-televiziunea elvetiana SRF se intreaba daca "Romania va deveni republica bananiera a Europei".

Pe site-ul SRF sunt prezentate, pe scurt, principalele modificari din ordonanta data de guvern marti noaptea, precizandu-se ca in Romania coruptia are "un mare viitor".

Inainte de alegeri, Liviu Dragnea, omul care conduce din umbra guvernul, declara, pentru SRF, ca el "vrea sa vorbeasca despre viitorul Romaniei, nu despre prostii, precum coruptia".

Die Zeit titreaza ca pedepsele pentru abuzul in serviciu au fost reduse, avertizand ca lupta anticoruptie va fi mai dificila in viitor, in timp ce Merkur.de scrie ca politicienii corupti vor scapa nepedepsiti, iar de prevederi va profita si liderul PSD, Liviu Dragnea.

