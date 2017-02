Subiectele zilei: Antidemocratie originala si noua ei premiera mondiala; Institutile europene, in alerta pe subiectul Romania; Presa straina: Va deveni Romania "republica bananiera" a Europei?/ "Insurectia" coruptilor

Daca New York Times publica un mesaj in romana, cerand romanilor marturii despre cazuri de coruptie, televiziunea elvetiana se intreaba daca Romania va deveni republica bananiera a Europei. "Noul guvern al Romaniei se confrunta cu intensificarea unei miscari de protest impotriva unor masuri considerate permisive fata de coruptie. The New York Times vrea sa colecteze marturii din partea romanilor care au simtit efectele coruptiei. In ce fel coruptia va afecteaza viata? Ati fost victima sau martor la fapte de coruptie la servici sau in timpul liber, la medic, in educatie sau in alte domenii? Este posibil sa va folosim marturiile intr-un articol viitor": acesta este mesajul, publicat si in romana si in engleza, de celebrul cotidian american, noteaza EurActiv Maine dimineata, incepand cu ora 10.00, pe site-ul Parlamentului European, puteti urmari in direct transmisiunea sesiunii plenare unde figureaza subiectul Democratia si Justitia in Romania: Declaratia Comisiei Europene. La ora la care scriu acest material, nu este comunicat oficial cine va fi reprezentatul Comisiei Europene, oricum, cel putin, va fi Comisarul de resort (Jurova) daca nu, avand in vedere tensiunile existente in tara noastra si evident imediat inregistrate la Bruxelles, se poate chiar sa vedem in actiune unul dintre reprezentantii de varf ai Comisiei. Asta deoarece comunicatul de azi privind ce se petrece la noi si este urmarit aici cu maxima ingrijorare, a fost semnat atat de Jean Claude Juncker, Presedintele Comisiei cat si de primul sau adjunct, Frans Timmermans, relateaza Adevarul La fiecare ciclu de alegeri cand PSD a pierdut alegerile/puterea politica, eram convins ca perioada experimentata cu ei guvernand nu se va intoarce niciodata. Eram convins ca pe toate planurile, cum a fost nu va mai fi. De fiecare data m-am inselat. Mai mult de atat PSD a devenit mult mai periculos si incet a acaparat institutiile cu mai multa ferocitate, iar mai nou cu lovituri de stat in toata regula. Cine ar fi crezut ca dupa experienta guvernarii Nastase, lucrurile de care ne temeam vor reveni cu mai mare forta? Intr-o saptamana Ponta si asociatii au schimbat presedintele Senatului, presedintele Camerei Deputatilor, Avocatul Poporului, a fost schimbata legea de functionare a CCR, s-a dat ordin de revocare a premierului, iar intr-un final presedintele tarii a fost suspendat pentru a doua oara, arata EVZ. Ce s-a petrecut de fapt, la 31 ianuarie 2017, la Bucuresti, inainte ca mii de oameni sa infrunte gerul noptii spre a protesta? Ce-i de facut? Si ce zice si face, daca nu tace, vestul? Cum poate fi calificata trecerea pe ordinea de zi a unor ucazuri cu dedicatie, care, introduse pe sest, banditeste, in puterea noptii, sustin furtul si distrug egalitatea cetatenilor in fata legii, punand pe butuci ordinea constitutionala? Cum i se zice inflamarii tarii prin adoptarea neanuntata, in raspar cu avizul justitiei romanesti, cu vointa presedintelui si societatii civile, cu optiunea opozitiei si, mai ales, cu dorinta clar manifestata a unei parti mari a romanilor, a unor OUG-uri funciar nedrepte? Acestor actiuni abuzive si discretionare li se poate spune, simplu, tradare nationala. Gangsterism politic. Sau lovitura de stat. Data, pentru prima oara, din timpuri imemoriale, nu de adversari ai puterii, ci de guvern. De unul, ce-i drept, alcatuit din borfasi, puslamale si mafioti, informeaza Deutsche Welle. Cel mai mult imi plac aia care se dau moderati si rationali, dar de fapt merg dupa cum bate vantul. Uneori mai si protesteaza, dar de pe margine, fara patos. S-a intamplat. S-au intalnit la Guvern cand toata lumea se intorsese acasa de la serviciu si, desi pe ordinea de zi aparea doar discutarea bugetului, la final ne-am trezit cu un Florin Iordache balbait si tremurand care ne informa despre eliminarea, printre altele, a raspunderii penale pentru functionarii publici care nu fura destul. Apoi au publicat in Monitorul Oficial si s-au baricadat in Palatul Victoria. Sau, de fapt, au tulit-o acasa. Cine mai stie ce fac astia. Automat asta a generat o serie de proteste in toata tara, potrivit Vice Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu n-au vorbit nici cu votantii lor! Si pentru oamenii de stanga tot 1 noaptea era cand a fost dat OUG-ul in Monitorul Oficial. Guvernul lor nu i-a informat nici pe ei pe ordinea de zi pentru ca nici pe ei nu i-a considerat demni sa le argumenteze de ce se grabesc si de ce sunt importante modificarile Codului Penal. Primul care sufera este cel care a crezut. Si nu dispretul pentru el e solutia. Dispretul si superioritatea celorlalti la adresa lui e parte din ce l-a facut sa voteze PSD. El e primul care sufera pentru ca se simte inselat. Brusc, votantul PSD constientizeaza ca n-a votat PSD, ci o serie de oameni condamnati sau judecati care nu au fost pe lista pe care a pus stampila. Cand s-a sculat de dimineata in duminica alegerilor, el nu s-a dus sa voteze ca sa le fie mai bine Elenei Udrea sau Ioanei Basescu. Pana acum, PSD si Guvernul Grindeanu au ignorat manifestatiile pentru ca "oricum astia nu sint ai nostri, nu ne voteaza niciodata", scrie tolo.ro