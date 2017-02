Subiectele zilei: Pagina speciala de Q&A dedicata Romaniei in Bloomberg; Romania, in incertitudine politica; Guvernul roman ramane impasibil in fata protestelor

Comentatorii publicatiilor internationale precum Financial Times si Deutsche Welle au puncte de vedere diferite in legatura cu protestele din Romania si ordonanta de urgenta cu privire la modificarea Codului Penal si Codului de Procedura Penala, iar Bloomberg a dedicat o pagina speciala de intrebari si raspunsuri cu privire la situatia din Romania, potrivit Agerpres Deutsche Welle scrie ca ultimele actiuni ale Guvernului din Romania si protestele, ce vin ca urmare a acestora, demostreaza ca tara noastra se afla in incertitudine politica, in conditiile in care a trecut mai bine de un deceniu de la aderarea la Uniunea Europeana. Se pare ca Romania si Bulgaria raman vazute ca doua tari asediate de coruptie. Drept urmare, sute de mii de romani au protestat, in ultimele zile, in toata tara pentru a exista, intr-adevar, un progres in lupta anti-coruptie. BBC relateaza despre miile de oameni adunati in Bucuresti si in alte orase din Romania pentru a treia seara de proteste consecutive fata de OUG adoptata de Guvern, marti noaptea. Totodata, BBC subliniaza ca un beneficiar imediat al acestui decret ar fi liderul PSD, Liviu Dragnea si aminteste despre protestele din octombrie 2015, care l-au fortat pe liderul PSD precedent sa renunte la putere., din perspectiva jurnalistilor de la The New York Times , in urma OUG-ului prin care guvernantii vor sa slabeasca legislatia de combatere a coruptiei. Astfel, americanii scrie ca ordonanta aprobata in Romania asigura "nicio repercursiune" in cazul comiterii unor fapte de coruptie. Proteste au avut loc in a treia noapte consecutiva de la aprobarea acestui decret, atat in capitala, cat si in marile orase ale Romaniei. The Independent relateaza, de asemenea, despre a treia noapte consecutiva de proteste, la care au participat sute de mii de persoane. Jurnalistii mai scriu ca, desi in zilele precedente s-au inregistrat cele mai ample demonstratii de la Revolutie si pana acum, Guvernul a refuzat solicitarea venita din partea poporului, de a retrage masurile adoptate prin OUG.Guvernul Romaniei a respins, joi, solicitarile de a retrage decretul despre care criticii spun ca marcheaza o retragere majora din lupta anti-coruptie. Refuzul Guvernului echivaleaza cu a treia zi de proteste in capitala, dar si in alte orase din tara, scrie Reuters. Dupa ce 250.000 de oameni au iesit in strada miercuri seara, joi dimineata a fost anuntata demisia unui ministru din cabinet. Decretul, adoptat pe ascuns in noaptea de marti, a dus la izbucinirea celor mai mari manifestatii de cand liderul comunist, Nicolae Ceausescu, a fost "ingenuncheat" de rascoala oamenilor, care a dus la moartea lui si a sotiei sale in ziua de Craciun din 1989.Subiectul a fost tratat si de jurnalistii de la Wall Street Journal NBC sau AFP.