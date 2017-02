​Subiectele zilei: Strada a castigat prima batalie. Razboiul pe Codul Penal se muta in Parlament si la Curtea Constitutionala; Romani care au cucerit lumea; Cum pedepsesc alte tari din UE abuzul in serviciu

Guvernul a abrogat ordonanta de urgenta care a modificat Codul Penal in favoarea infractorilor, dar strada nu a castigat deocamdata razboiul. Disputa se muta in Parlament, acolo unde ordonanta de urgenta trebuie adoptata sau respinsa printr-o lege, dar si la CCR, care poate ingropa definitiv proiectul sau il va readuce la viata. Guvernul condus de Sorin Grindeanu a abrogat, duminica, in miezul zilei, ordonanta de urgenta adoptata pe 1 februarie, in miez de noapte, care a modificat radical legislatia penala (Codul Penal si Codul de Procedura Penala). Tehnic vorbind, Guvernul a adoptat o noua ordonanta de urgenta ( numarul 14) care a abrogat toxica ordonanta de urgenta (numarul 13), decizie care a scos in strada sute de mii de oameni in intreaga tara. Dupa sedinta de Guvern, nici premierul Sorin Grindeanu, nici ministrul Justitiei, Florin Iordache, nu au sustinut declaratii de presa pentru a explica decizia, desi cutuma arata ca fiecare sedinta de Guvern, indiferent de ziua in care se desfasoara si ora la care se termina, este urmata de traditionala conferinta de presa. Totusi, in Monitorul Oficial, Guvernul a scris principalul motiv pentru care a decis sa abroge Ordonanta nr. 13: vocea strazii, deci vocea Romaniei, noteaza Adevarul Viata Michaelei Deac e tesuta pe calapodul povestilor de succes de la Hollywood. Orfana de la 15 ani. Absolventa de Drept. Neavand bani sa achite spaga de intrare in Barou, a emigrat in America. A invatat sa faca afaceri. A inceput ca o Isaura si acum e milionara in dolari. Viata Michaelei se imparte intre amintirile zbuciumate si prezentul trepidant. Dar si intre job si familie. E casatorita cu un aradean de-al ei (Vasi) si au doi copii - o fetita mereu surazatoare (Isabel) si un baietel nazdravan (Noah). Viata de Isaura, cu 70 de dolari pe zi "Am terminat Facultatea de Drept la Arad in 1999 si am avut un soc: mi se cereau intre 15.000 si 20.000 de dolari ca sa fiu primita in Barou si sa-mi fac stagiatura. Nu aveam banii, taica-miu murise cand eu aveam 15 ani. Facuse atac cerebral. Am hotarat sa parasesc Romania. Am plecat pe 28 octombrie 2000, la 23 de ani. Am ales Chicago, SUA, pentru ca aveam acolo un prieten care plecase cu un an inainte. El ma invatase si ce trebuie sa fac pentru a primi viza, relateaza Romania Libera Pentru a doua oara in ultimii doi ani, opozantul rus Vladimir Kara-Murza, un critic inversunat al Kremlinului, se afla in stare critica la spital. Opozantul rus Vladimir Kara-Murza, in varsta de numai 35 de ani, s-a imbolnavit din nou subit, starea sa de sanatate dand nastere unor noi speculatii privind cauzele bolii. Kara-Murza a ajuns la spital joi dimineata, dupa ce i s-a facut rau in tren, in timp ce se intorcea la Moscova de la Tver, unde fusese la lansarea unui documentar despre fostul lider al opozitiei ruse, Boris Nemtov, ucis in februarie 2015 la doi pasi de Kremlin. A fost internat in sectia de terapie intensiva a unui spital din Moscova, iar acum este mentinut in viata cu ajutorul aparatelor. Medicii si apropiatii sai spun ca organele sale cedeaza. Desi nu se stie ce anume a dus la aceasta inrautatire brusca a starii de sanatate, Kara-Murza trece acum, se pare, prin ce i s-a mai intamplat in 2015, informeaza Adevarul Liviu Dragnea si ai lui, ca sa justifice ordonantele, au spus ca asa e si in alte tari. Am verificat si alte tari ca sa vad cum e acolo. Desi am avut restanta la drept penal si am oroare de materia asta, Gabi Firea mi-a zis sa citesc si sa inteleg ordonanta de urgenta 13 cu modificarile la infractiunea de abuz in serviciu. Ma simt vinovat. M-a facut sa regresez in timp pana in anul doi de facultate, cand proful de penal m-a picat ca pe ultima loaza. Am decis sa ma joc de-a dreptul comparat un pic. E timp. Grindeanu, la conferinta de presa de sambata seara, a aruncat si o "prorogare de ordonanta" - ce baiat fain! Am luat la plezneala cateva coduri penale din Europa si am mai sunat cate un prieten sa ma lamuresc cum reglementeaza alte tari abuzul in serviciu. Au si ei un prag de incriminare a faptei, 45 000 de euro, mai mult, mai putin? Au si ei conditia de vatamare certa? Cam cum sunt pedepsele? Marturisesc dinainte: pragul minim explicit al daunei materiale (200 000 lei in propunerea lui Dragnea - Iordache) necesar pentru incriminare mi se pare original, romanesc, arata Vice. Ministrul sanatatii, pentru News.ro, despre numirea Adrianei Nica manager la SUUB: "M-am consultat cu consilierii mei, a fost o singura propunere. Trebuia numit un interimar pana la organizarea concursului" Adriana Nica figureaza ca a luat imprumuturi de 660.000 de euro, despre care DNA sustine ca "nu corespund adevarului". Procurorii suspecteaza ca banii primiti mita de Oprescu au circulat. De altfel, una din casele sechestrate in procesul lui Sorin Oprescu ii apartine Adrianei Nica. Numirea lui Nica de catre ministrul sanatatii din Guvernul Grindeanu a socat medicii de la Spitalul Universitar. "O vreme am simtit ca respiram alt aer, dar ne dam seama ca nu vom scapa de tentaculele lui Oprescu". Ca sa-si pregateasca ascensiunea, Adriana Nica a coordonat si scris 6 carti intr-un an si a publicat 34 de articole stiintifice in 2015 si 2016. "Nici daca scria zi si noapte nu putea sa faca asa ceva", explica un coleg de la ATI, citat de tolo.ro Varianta pentru copii a Ordonantei care a mobilizat sute de mii de oameni in strada. Exemplul este o parabola: acesta nu isi propune sa ilustreze abuzul in serviciu in stricta definitie legala, ci doar sa ofere o analogie pe intelesul celor mici. Cineva care ar trebui sa le administreze corect resursele - abuzeaza de functia sa in alte scopuri si nu pateste nimic (pana la plafonul de 200.000 lei). Pentru exemplu, a fost ales un personaj din mediul familiar copilului, ca analogie pentru functionarul public. Abuzul in serviciu este reglementat ca infractiune in noul cod penal, in art. 297, dupa cum urmeaza: "(1) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica, noteaza EurActiv.