Analiza Euronews: Cum isi dezvolta Romania o cultura proprie a protestului

Rezistenta romanilor, care au iesit zile la rand in strada, in fata adversitatii politice este un fenomen neasteptat si continua modelarea culturii romanesti a protestului, comenteaza Euronews, citata de News.ro. Peste 600.000 de oameni s-au strans duminica seara in toata tara, dupa ce Guvernul Grindeanu a retras Ordonanta de Urgenta controversata care a amenintat eforturile actuale anticoruptie.Un val de proteste a izbucnit la inceputul saptamanii trecute, cand Ordonanta a fost aprobata initial, in noaptea de 31 ianuarie spre 1 februarie. "Noaptea ca hotii" a devenit unul dintre sloganurile manifestantilor. O parte din presa si noua societate civila au reactionat cu furie, dar s-au si entuziasmat si au laudat reactia puternica a opiniei publice. Fiecare nou protest l-a depasit pe precedentul, cu numar record de participanti inregistrat de aproape fiecare data, peste tot in tara.Aceste manifestatii subliniaza curentul de nemultumire, ce poate fi observat si in alte tari din Europa Centrala si de Est, fata de prapastia dintre asteptari si realizarile procesului de tranzitie, scrie televiziunea paneuropeana. Majoritatea orientate impotriva sistemului politic, cele mai vizibile manifestatii au la baza oameni tineri, care nu erau interesati inainte de politica, care dau dovada de o orientare tot mai clara catre lege si ordine si care cer sa fie implicati in procesul politic.Punctul comun este lupta impotriva coruptiei si acesta se dovedeste un cadru eficient de mobilizare, pentru ca este suficient de amplu si lasa spatiu pentru sensibilitatile specifice acestei generatii, comenteaza Euronews. Primele proteste antisistem din Romania si prima miscare sociala reala s-au inregistrat in 2011-2012. Acele proteste au fost considerate ca momentul in care tanara generatie a devenit brusc interesata de politica, amintesc jurnalistii.