Subiectele zilei: Economistul american Robert Kuttner: destituirea lui Donald Trump, o chestiune de timp; Santierele lui Sorin Oprescu lasate de izbeliste de catre Gabriela Firea; Modificarea legislativa a lui Gabriel Oprea pentru subordonarea serviciilor secrete

Pe zi ce trece, tot mai multi republicani se distanteaza de el, iar apelurile la destituirea sa se inmultesc, intrucat acesta este singurul mijloc de a-l opri pe acest barbat incapabil sa asigure legalitatea lucrurilor sale inainte de a le face si care dovedeste ca nu are calificarea necesara pentru a conduce o tara, scrie economistul si scriitorul Robert Kuttner in "The Huffington Post", noteaza adevarul.ro

In cartierul Titan, tramvaiele nu mai circula de sase ani, de cand a inceput modernizarea a 2,78 km de bulevard. Si in Pantelimon ruginesc sinele, cu toate ca Gabriela Firea promisese ca situatia va fi rezolvata pana la finele anului trecut, scrie romanialibera.ro "In ultimii ani, Romania o luase pe o cale buna in lupta impotriva coruptiei - dar guvernul vrea sa paraseasca acum acest drum. Sunt de parere ca guvernul de la Bucuresti ar trebui sa-si corecteze cursul. Mai ales din motivul ca PSD-ul a avut un rezultat bun la alegeri, guvernul are o responsabilitate deosebita sa nu divizeze tara, ci sa-i uneasca pe oameni. Dar ceea ce face acum, ii dezbina", a declarat Rainer Arnold, presedintele Grupului Parlamentar de Prietenie Romano-Germana pentru Deutsche Welle . Pentru a-i face pe ofiterii de informatii dependenti de superiorii lor ierarhici, fideli ai sai, Gabriel Oprea a modificat, in 2011, pe cand era ministru al Apararii in Guvernul Boc, Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu doua alineate asupra carora, in momentul de fata, Curtea Constitutionala este chemata sa se pronunte daca incalca sau nu Legea fundamental, noteaza romanialibera.ro Primul mare test electoral al anului va fi in Olanda, pe 15 martie, acolo unde Geert Wilders si partidul sau PVV (Partidul olandez al libertatii) au propus electoratului o platforma in 11 puncte intitulata "Olanda este din nou a noastra!", scrie adevarul.ro Politicienii romani si-au dat in petec mai mult ca oricand in ultimele saptamani, eliberand in spatiul public declaratii ce au inflamat spiritele in Romania. Unele dintre ele par lipsite chiar si de un minim discernamant, scrie euractiv.ro