Presedintele Klaus Iohannis ii lauda pe protestatari intr-un interviu pentru AP

Presedintele roman Klaus Iohannis a declarat miercuri. pentru The Associated Press. ca lupta in vederea opririi coruptiei in tara arata "fata urata a politicii" si i-a laudat pe protestatari ca s-au ridicat pentru a bloca o masura prin care Guvernul ar fi slabit presiunea asupra unor functionari ce si-au abuzat puterea.Proteste ample de strada au oprit, pentru moment, ordonanta de urgenta care ar fi dezincriminat fapte de coruptie cu un prejudiciu de pana la 48.500 de dolari.Iohannis, in varsta de 57 de ani, i-a laudat pe manifestanti pentru ca si-au facut cunoscuta opozitia prin mitinguri pasnice, care s-au raspandit din capitala in alte parti ale tarii."Am fost surprins de amploarea multimii", a declarat el. "Sa ai peste 200.000 de oameni in Piata Victoriei este un lucru extraordinar".Iohannis, care a fost ales in 2014, prin vot direct, a fost anterior presedintele Partidului Liberal, functie din care a demisionat pentru a deveni seful statului, un post cu puteri limitate.El a criticat Guvenul condus de premierul Sorin Grindeanu, format in urma alegerilor parlamentare din decembrie.El a declarat ca fenomenul coruptiei generalizate este o ramasita incapatanata a trecutului comunist al tarii. Perioada comunista s-a incheiat prin revolta populara din 1989 care l-a indepartat de la putere pe fostul dictator Nicolae Ceausescu."Este sigur ca nu se va termina intr-un an ori doi ori patru", a declarat Iohannis la palatul prezidential din secolul al XVII-lea. "Lupta intensa impotriva coruptiei nu este ceva frumos. Ea scoate la iveala fata urata a societatii pe care vrem sa o eradicam. Dar este nevoie de timp".Coruptia nu va inceta vreodata, a spus el, insa ea poate fi mult incetinita, iar tot mai putini politicieni si functionari vor fi tentati sa-si exploateze pozitia in fata intensificarii urmaririlor si rezistentei publice.Iohannis pare ca a iesit din aceasta criza mai puternic, scrie AP.Guvernul Grindeanu, de centru-stanga, pare ca si-a facut calcule gresite in legatura cu reactia publica fata de ordonanta de urgenta de saptamana trecuta.Executivul a supravietuit unei motiuni de cenzura, miercuri, ceea ce reflecta sustinerea pe care o are in continuare in Parlament.Rezultatul votului era cunoscut in contextul in care Partidul Social Democrat si Alianta Liberalilor si Democratilor, partenerul sau de guvernare, detin o majoritate solida in Parlament.Protestele in masa din ultimele zile au fost cele mai ample de la caderea comunismului.Oficiali de la Uniunea Europeana au anuntat, la Bruxelles, ca sustin efortul Romaniei in lupta impotriva coruptiei, care a inregistrat progrese in ultimii ani, amenintand numeroase interese inradacinate in tara si conducand la incercarea esuata de a impune o ordonanta de urgenta.Frans Timmermans, vicepresedintele Comisiei Europene insarcinat cu statul de drept, a indemnat Romania sa-i vizeze in continuare pe infractori.El a declarat ca autoritatile romane "trebuie sa continue aceasta lupta care a avut succes pana acum, pentru a atinge punctul din care nu mai exista cale de intoarcere".Timmermans a declarat ca UE este "de partea lor, pentru a face ca acest lucru sa se intample".