Subiectele zilei: Protestul romanilor contra Guvernului ar putea determina renasterea Europei. Un mare ganditor francez dezvaluie lectia predata de Romania marilor democratii occidentale; Casa lui Dragnea, detinuta de un teleormanean; Zi cruciala la Curtea Constitutionala. Cum ar putea intra in vigoare Ordonanta 13, desi a fost abrogata de Guvern

Guvernul Dragnea-Grindeanu a reusit un record si-a scos in strada cei mai multi oameni de la Revolutie incoace. Asa ca presa straina a venit sa vada cu ochii ei. De cand au inceput aceste asa-zise contramanifestatii ale pensionarilor pro-PSD sau anti-Iohannis, am fost in fiecare seara la Cotroceni si inca mi-e greu sa-mi revin, desi, slava cerului, am mai participat la evenimente similare. Ai urmarit si tu poate filmarile cu ei si ai tras propriile tale concluzii. Eu inca negociez cu mine insumi ce ar trebui sa cred despre ce se intampla la Cotroceni. Am fost acolo si i-am auzit pe oameni cum strigau tot felul de chestii incoerente, i-am vazut cum au agresat o reporterita. Care le-ar fi putut fi nepoata. Insa, mi-am dat seama ca nu supararea fata de Ordonanta 13 i-a adus in strada pe oamenii astia, ci altceva, un sentiment al excluziunii, senzatia ca Romania cealalta, din Victoriei si din celelalte orase, ii lasa in urma fara drept de apel, scrie Vice. Curtea Constitutionala a respins miercuri sesizarile trimise de Klaus Iohannis si de CSM privind ordonanta de urgenta numarul 13, care a modificat radical legislatia penala. Insa abia joi CCR se va pronunta pe fondul problemei, cand va analiza sesizarea Avocatului Poporului. Daca CCR respinge si aceasta sesizare, sunt sanse mari ca prevederile OUG nr. 13, indelung contestate de strada, sa intre in vigoare. Curtea Constitutionala (CCR) a judecat miercuri sesizarile trimise de presedintele Klaus Iohannis si de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) ce vizau ordonanta de urgenta adoptata in miez de noapte de Guvernul Grindeanu, care a modificat Codul Penal si Codul de Procedura Penala in interesul infractorilor. Atat Klaus Iohannis, cat si CSM au reclamat faptul ca Guvernul, prin adoptarea OUG nr. 13, a intrat peste atributiile Parlamentului, caci modificarea legislatiei penale - un domeniu atat de sensibil - ar trebui dezbatuta si votata in Legislativ, nu adoptata pe repede-nainte, prin ordonanta de urgenta. CCR, care judeca strict in litera legii fundamentale, a respins argumentele aduse de presedinte si de CSM, noteaza Adevarul Filosoful si scriitorul liberal francez Gaspard Koenig publica un lung si elogios articol in ziarul Les Echos consacrat situatiei din Romania. "Manifestatiile masive, dirijate contra laxismului liderilor romani in materie de deturnare de fonduri publice, demonstreaza ca apare in Europa o noua conceptie despre politica in care probitatea este erijata in virtute cardinala", scrie Koenig in articolul intitulat "Lectia anticoruptie a cetatenilor romani". "Romania, revoltata contra populismului si manifestand pentru statul de drept, ne-a aratat in aceste zile caile democratiei" scrie Gaspard Koenig in Les Echos, preluat de rfi.ro. "In primul rand, cetatenii asteapta de la reprezentantii lor sa fie ireprosabili. Trecand de la o extrema la alta, Romania s-a dotat in ultimii ani cu legi anticoruptie dintre cele mai stricte din lume. Pentru un om politic, a-si angaja un membru al familiei este pasibil cu o pedeapsa de pana la 5 ani inchisoare, relateaza EVZ Locuinta din Bucuresti a lui Liviu Dragnea este inconjurata de mister. Blocul de lux cu patru etaje in care se afla apartamentul este detinut de un foarte discret om de afaceri nascut in Teleorman. In acte, insa, imobilul nu este defalcat pe apartamente. Blocul este construit si detinut de catre persoana fizica Emil Mirea. Actionar in cateva firme, Mirea este cvasinecunoscut. Acesta nu a mentionat in cartea funciara a imobilului vreo impartire pe apartamente, etaje sau in orice alt fel a blocului, informeaza Romania Libera. Presedintele moldovean Igor Dodon a facut, in timpul vizitei la Bruxelles, toate declaratiile exploatabile propagandistic de masinaria mediatica rusa, declaratii promise lui Vladimir Putin in cadrul vizitei la Moscova. Dodon i-a spus presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, ca este gata sa anuleze Acordul de Asociere cu UE, iar in cadrul intrevederii cu secretarul general adjunct al NATO, Rose Gottermoeller, a cerut ca NATO sa nu-si deschida la Chisinau Oficiul de Legatura (un acord in acest sens fiind deja ratificat de Parlamentul de la Chisinau) si a insistat ca NATO sa semneze un acord privind recunoasterea neutralitatii Republicii Moldova. Reactia presedintelui Consiliului European a fost scurta si diplomatica: "Raman convins ca Acordul de Asociere este in interesul Moldovei, pentru reforme si pentru viitor", potrivit Deutsche Welle. Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capacitate Administrativa (AM POCA),deschide o noua linie de finantare,cu un buget de 40 de milioane de lei. Este vroba despre Axa prioritara 2 a programului - Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Obiectivul Specific 2.2: Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice. Cererea de proiecte nr. IP7/2017 - Sprijin pentru secretariatul tehnic al Strategiei Nationale Anticoruptie si masuri privind remedierea lacunelor legislative cu privire la consilierul de etica, protectia avertizorului in interes public si interdictiile post-angajare (pantouflage-ul) are drept solicitanti eligibili entitati publice: Ministerul Justitiei, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, Agentia Nationala a Fun, arata EurActiv