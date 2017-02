Subiectele zilei: Comedia de la comisia SRI; Puternic mesaj national lansat de Academie in plina criza: Identitatea, Suveranitatea si Unitatea Romaniei sunt in pericol; Lantul scumpirilor. Efectele negative ale cresterii salariului minim 

Actrita se simte inselata de clasa politica din Romania. Maia Morgenstern transeaza situatia din ultimele zile si se declara ingrozita de ''bolovanii azvarliti'', dar recunoaste ca nu se teme sa spuna adevarul, pentru ca isi doreste sa respire un aer curat. "Nu sunt om politic. Nu am facut, nu fac si nu voi face parte din niciun partid politic. Nu am beneficiat in niciun fel de vreun avantaj sau privilegiu politic. Ca am fost folosita? Se prea poate. Provin dintr-o familie in care se spunea adevarul. Oricat de neplacut. Tatal meu, supravietuitor al Holocaustului si al lagarelor staliniste, niciodata membru de partid, dar cu convingeri de stanga pe care nu le-a tradat niciodata, tatal meu a indraznit sa critice deschis abuzurile PCR . In anii '50. Era asistent universitar. Si-a pierdul serviciul, salariul, traiul. A fost "internat intr-o clinica". Intr-un fel, viata lui s-a oprit acolo. Dar frica nu i-a fost, relateaza Gandul Serban Nicolae, liderul senatorilor PSD si presedintele Comisiei Juridice, este de parere ca judecatorii CCR au gresit atunci cand au considerat ca Ordonanta 13 este abrogata definitiv si au hotarat ca sesizarea Avocatului Poporului ramane fara obiect. "CCR face o greseala tehnica, voita sau nu, considerand OUG13 ca abrogata definitv si ca atare, nejudecand pe fond! Tehnic, prin neadoptarea, in Parlament, a OUG14 si eventuala adoptare a OUG13, o va face pe cea din urma sa produca efecte", a explicat Serban Nicolae. Curtea Constitutionala nu a judecat pe fond Ordonanta de Urgenta numarul 13 pe motiv ca, intre timp, Guvernul a abrogat-o, "deci nu mai exista", dupa cum a spus presedintele CCR, Valer Dorneanu. In cazul in care Parlamentul va respinge prin lege OUG nr. 14 - care a aborgat OUG nr. 13- va intra automat in vigoare vechea si scandaloasa OUG nr. 13, care a scos lumea in strada, scrie Adevarul SRI a primit, prin legea adoptata intr-o epoca de glasnost gorbaciovist, posibilitatea de a infiinta societati comerciale proprii, ceea ce reprezinta venituri extra-bugetare necontrolabile. Aflat in aceasta dimineata la Comisia parlamentara de control a SRI, directorul Eduard Hellvig a fost intrebat daca isi reproseaza ceva cu privire la violentele recente: "Nu, absolut nimic. Si nu, niciodata SRI, in mandatul meu, nu va fi implicat politic in nicio activitate de asemenea gen"(Mediafax). Si a mai spus si alte lucruri de aceeasi natura, combatand suspiciunile adunate deasupra Serviciului. O analiza logica sumara ne arata urmatoarele: daca SRI se va fi implicat in vreun fel oarecare, cu stiinta directorului Hellvig, atunci acesta ar fi negat categoric exact ca in declaratia de mai sus. Daca Serviciul nu se va fi implicat, atunci directorul ar fi negat,fireste, la fel ca mai inainte. Prin urmare declaratia directorului SRI este complet irelevanta, noteaza Deutsche Welle Violenta domestica a fost decriminalizata in Rusia, daca victima violentei a fost lovita prima oara si n-a fost internata la spital. Acum trei ani, Alena Popova a primit un telefon tulburator. O prietena de-a ei, care era insarcinata, fusese batuta de sotul ei si pierduse sarcina. Asa cum se intampla, de obicei, in cazurile de violenta domestica, prietena ei a ramas cu sotul ei. I-a zis: "Te rog, nu face nimic, e sotul meu", isi aminteste Popova. "Am fost socata ca a ramas cu el si mi-am jurat ca, din ziua aceea, voi face tot ce-mi sta in putinta ca sa lupt impotriva acestor cazuri din societatea mea si sa stopez violenta din familiile rusesti." Astazi, Popova e activista impotriva violentei domestice. Si tocmai are de infruntat un obstacol major, potrivit Vice. Un grup de 84 de academicieni au lansat un mesaj in care avertizeaza asupra riscurilor interne si externe care planeaza asupra tarii noastre. Semnatarii documentului isi manifesta ingrijorarea fata de "evolutiile interne si internationale (...) caracterizate printr-o continua si alarmanta incercare de erodare a identitatii, suveranitatii si unitatii nationale a Romaniei", fata de "actiunile plasate sub semnul globalismului nivelator si al unei exagerate "corectitudini politice", dar si de numeroasele actiuni "indreptate direct impotriva Statului si a Poporului Roman". Cei 84 de academicieni ofera si exemple de asemenea actiuni: "rescrierea tendentioasa si adesea mistificatoare a istoriei", "denigrarea simbolurilor nationale", "subminarea valorilor si institutiilor fundamentale", "vanzarea pamantului si a resurselor naturale", arata EVZ Cresterea salariului minim pe economie a scumpit painea. Patronatele din panificatie au majorat cu 10% pretul produselor ca sa compenseze astfel cresterea costurilor cu forta de munca. Specialistii atrag atentia ca scumpirile nu se vor opri aici si ca vor afecta si alte produse, dar si servicii. Cumparatorii spun ca, imediat dupa ce salariul minim pe economie a crescut la 1.450 de lei, a crescut si pretul painii. "Era 2,20, acum e 2,40 ce iau eu", spune un cumparator. "Adica ce dai cu o mana, iei cu cealalta. Teoretic, cel putin, ramanem la acelasi nivel", spune alt cumparator. Directorii firmelor de panificatie spun ca odata cu majorarea salariului minim pe economie, cheltuielile companiilor au crescut cu aproape 20%. Si, ca sa nu ramana in pierdere, au crescut imediat preturile, informeaza Digi24