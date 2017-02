Profit.ro: ANAF a sechestrat bunuri ale TVR de aproape 150 milioane lei, inclusiv portile Pangrati si Dorobanti

Inspectorii ANAF au incheiat cinci procese verbale de sechestru cu bunuri ale TVR, punand gaj pe active in valoare estimata totala de aproape 150 de milioane de lei.Patru dintre cele cinci documente mentioneaza tipul generic de active sechestrate si valoarea totala estimata a acestora. Astfel, Fiscul a pus sechestru pe 3.543 de "echipamente" in valoare totala estimata de 87,52 milioane lei, 1.382 de "mijloace fixe-garantii-echipamente" estimate la 44,68 milioane lei, 774 de "mijloace fixe-garantii-tehnica de calcul" de circa 8 milioane lei, plus 798 de "mijloace fixe-tehnica de calcul" de 6,18 milioane lei, arata profit.ro.Al cincilea proces verbal de sechestru contine lista detaliata a unui numar de 59 de bunuri diverse ale TVR gajate de ANAF. Printre ele - "poarta acces metalica comanda electrica Pangrati", la valoarea estimata de circa 1.500 lei. Nu a scapat de sechestru nici "poarta acces metalica comanda electrica Dorobanti", estimata insa la doar 81 de lei.Potrivit ultimelor informatii oficiale disponibile, la 30 septembrie 2016, Societatea Romana de Televiziune (SRTv) datora in total bugetelor statului peste jumatate de miliard de lei.Televiziunea nationala a precizat, intr-un comunicat remis HotNews.ro, ca actiunea ANAF nu ii afecteaza activitatea."Actiunea ANAF - o procedura care vizeaza garantarea recuperarii restantelor bugetare ale SRTv, generate de datoriile istorice pe care Televiziunea le-a acumulat - nu afecteaza activitatea TVR.Legea bugetului de stat pe 2017, care cuprinde si alocatia bugetara destinata Televiziunii Romane, mentioneaza ca datoriile Societatii catre ANAF vor fi achitate cu prioritate pana la data de 31 martie a.c. Dupa aceasta data, sechestrul asupra bunurilor TVR urmeaza sa fie ridicat", potrivit sursei citate.