Stenograme in dosarul Dragnea / Angajata a DGASPC Teleorman, catre o membra PSD: Eu sunt intr-un mare c*** din cauza ta. Tu ai luat bani

Jenica Dumitru: Remus, Anisa este la Serviciu azi?

Remus Boboc: Nu stiu.

Jenica Dumitru: Suna sa vina, sa-mi semneze condica pe 2010, trebuie sa o xeroxez, ca nu am nicio semnatura de-a ei in condica.

Remus Boboc: Bine! Bine! Bine, bine, bine! Pa! Jenica Dumitru: Bine, pa!

Jenica Dumitru: Remus, mai sun-o p-aia, ca eu nu fac Pastele aici, f***-o in gura de parasuta, pe Anisa!

Remus Boboc: Hai ca vin la tine, sa-ti mai spun ceva, hai, pa!

Jenica Dumitru: Pai, hai, vino!

Jenica Dumitru: Anisa, crezi ca eu stau sa fac mancare la servici, astazi, asteptandu-te pe tine?

Anisa-Niculina Stoica: Eu i-am spus lui Remus, nu pot s-ajung, da'... si nici bani de un taxiu' sa vin pan' acolo...

Jenica Dumitru: Bai, pe mine nu ma intereseaza. Tu stii ca noi suntem in situatia asta din cauza ta si a celeilalte, da? Si nici macar nu te intereseaza. Eu stau ca prostu' aici si te astept de doua ore si pe tine te doare-n basca! Nici n-ai plecat...

Anisa-Niculina Stoica: L-am rugat sa-mi trimita si mie o masina, sa vin pan' acolo.

Jenica Dumitru: Deci, nici n-ai plecat de acasa. Pe mine nu ma intereseaza, pan' acuma ajungea pe jos, daca aveai chef.

Anisa-Niculina Stoica: Da' nu pot sa ajung acuma...

Jenica Dumitru: Tu nu-ntelegi ca daca aveai obraz, veneai pan' acum?! Sun-o pe doamna Alesu si spune-i ca nu poti sa vii. Ce stau eu ca proasta sa te-astept pe tine?!

Anisa-Niculina Stoica: Si de ce nu-mi trimiteti si mie o masina sa vin pan' acolo? Pentru ca nu am niciun ban sa iau dupa card si nu am un taxi sa vin pan' acolo.

Jenica Dumitru: Fata, nu stai la 100 de kilometri. Sunt doi kilometri de la tine d-acasa, pan' aici.Asta-i nesimtire curata, Anisa!

Anisa-Niculina Stoica: Stii ceva, eu nu am facut treburile ca am vrut eu sa le fac asa, da?

Jenica Dumitru: 'Ai, stii ceva...

Anisa-Niculina Stoica: De ce nu trebuie sa privesti lucrurile in felul asta, Jeni, te rog?

Jenica Dumitru: Cu atat mai putin ma intereseaza pe mine, stii... Eu sunt intr-un mare c*** din cauza ta. Tu ai luat bani.

Anisa-Niculina Stoica: Din cauza mea? Nu te-am bagat eu in c*** asta. Daca trebuie sa ne certam pe tema asta, ne certam.

Jenica Dumitru: ...ai luat bani. Si eu sunt intr-un c*** din cauza ta. Esti o nesimtita, aia esti! Muta-ti dracu', c***' ala o data, ca nu stau ca proasta sa te astept aici!

Anisa-Niculina Stoica: Te rog frumos sa vorbesti frum... (Discutia telefonica se opreste brusc -nr).

In aceste stenograme, bazate pe inregistrari telefonice si ambientale, sunt surprinsi functinari ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Teleorman care par sa incerce sa falsifice acte in cazul celor doua membre ale PSD.Pe 18 aprilie 2014, Jenica Dumitru, sefa Resurselor Umane din DGASPC, l-a sunat, la ora 09.05, pe Remus Boboc, seful Serviciului Administrativ, caruia ii spune sa o cheme la sediul instututiei pe Anisa-Niculina Stoica, potrivit adevarul.ro.In aceeasi zi, Jenica Dumitru revine cu un telefon la Remus Boboc si insista ca Anisa-Niculina Stoica sa vina sa semneze pontajul pe 2010.Remus Boboc a declarat la DNA ca Adriana Botorogeanu nu venea la serviciu "acest aspect fiind cunoscut de toti angajatii institutiei".Tot in 18 aprilie, Jenica Dumitru o suna pe Anisa-Niculina Stoica.Jenica Dumitru a declarat in fata procurorilor ca a fost nevoita sa semneze actele respective deoarece ii era teama ca, in caz contrar, ar fi fost data afara si nu ar mai fi putut sa se angajeze nicaieri in Teleorman, deoarece intregul judet este controlat de PSD:"Cu privire la invinuirile retinute in sarcina mea, doresc sa precizez ca am fost nevoita si am acceptat sa contrasemnez inscrisurile respective si sa accept aceasta siuatie, avand in vedere ca in situatia in care as fi refuzat sa fac ceea ce am aratat mai sus si mi s-a cerut de catre directorul general, in mod sigur as fi fost data afara din cadrul institutiei si nu as mai fi reusit sa-mi gasesc un alt loc de munca, nici in institutiile publice din teleorman, avand in vedere ca acestea sunt conduse de catre persoane care sunt numite politic si care fac parte in mare majoritate din PSD; nici in cadrul unor firme private, deoarece in judetul Teleorman si aceste firme au actionari si administrator tot persoane din conducerea Organizatiei PSD Teleorman", a spus Jenica Dumitru.Citeste restul stenogramelor pe Adevarul.ro