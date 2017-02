Subiectele zilei: Toti oamenii presedintelui Dragnea; Cine sunt oamenii care protesteaza de doua saptamani in Piata Victoriei; Razboinicul de la PSD, platit din banii NATO. Deputatul PSD Radulescu, condamnat definitiv pentru afaceri ilegale, a primit milioane de euro de la Armata Romana

Pentru a detine controlul asupra tuturor institutiilor importante, presedintele PSD Liviu Dragnea a promovat in functii de ministri si de sefi ai unor comisii parlamentare pe fostii sai subalterni sau social-democrati care au trecut testul loialitatii fata de liderul de partid. Ca o noutate in PSD dupa castigarea guvernarii, impartirea functiilor nu a mai insemnat o batalie intre taberele din partid, ci a stat in pixul unei singure persoane: Liviu Dragnea. Toate deciziile privind componenta Guvernului, a conducerii unor structuri parlamentare si a institutiilor aflate in subordinea Guvernului au fost luate, exclusiv, de presedintele PSD Liviu Dragnea. Prima miscare politica a fost alegerea sa in functia de presedinte al Camerei Deputatilor, cu scopul de a-si dubla puterea si influenta asupra partidului, informeaza Adevarul Presa germana cauta raspunsuri la intrebari generale pe baza exemplului particular din Romania. "Sforarul din Romania" identificat in persoana lui Liviu Dragnea este pe larg prezentat de revista de cultura politica Cicero. Informand despre demisia ministrului Justitiei, Florin Iordache, autorul articolului, Frank Stier, dezvaluie inca din primele randuri "drepturile de autor" pentru contestata ordonanta ii revin, de fapt, lui Liviu Dragnea. Liviu Dragnea este, de altfel, "direct responsabil pentru situatia precara a guvernului" de la Bucuresti. In cele doua decenii ale carierei sale politice, "inginerul de 54 de ani, cu par grizonat si mustata s-a imbogatit si a reusit sa detina proprietati impresionante", relateaza Deutsche Welle. Chiar in decembrie 2016, cand castiga un nou mandat de deputat, pesedistul Catalin Radulescu era condamnat la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare pentru dare de mita si efectuarea de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia. Ceea ce nu l-a impiedicat sa castige, prin propria firma, contracte pentru lucrari la Baza Aeriana 86, cea care adaposteste nou-achizitionatele avioane de lupta F-16. Situata langa Fetesti, baza aeriana a intrat intr-un amplu program de refacere si modernizare la standarde NATO. In prima faza, organizatia nord-atlantica si Ministerul Apararii Nationale (MApN) au platit aproximativ 32 milioane euro pentru lucrari de reabilitare si modernizare, anunta Romania Libera. Tineri cu varste cuprinse intre 22 si 39 de ani, cu studii superioare si cu o participare activa la vot (83% au mers la urne la ultimele alegeri), dar si foarte mobilizati civic (aproximativ 70% au iesit in strada si la manifestatiile care au avut loc in anii trecuti), acesta este profilul predominant al protestatarilor care, in ultimele doua saptamani, au ocupat Piata Victoriei in fiecare seara. Este vorba despre oameni care isi iau informatiile mai ales de la televizor si de pe Facebook (19,13%), dar si din presa online (18,71%) si care considera, in proportie de 51,15%, ca guvernantii au fost foarte putin receptivi la dorintele si nevoile lor, odata ajunsi la putere. Acestia sunt de parere ca toate partidele politice sunt atinse de flagelul coruptiei, intr-o masura mai mica sau mai mare, astfel ca PSD este considerat cel mai corupt grup politic, pe o scara de la 1 la 6 fiind cotat la 5,77, urmat de aliatul sau de la guvernare, ALDE, cu 5,54, noteaza Gandul. . Nu se stie daca padurile artificiale vor functiona, dar macar o sa arate bine. O "padure verticala" va procesa in curand dioxidul de carbon din orasul poluat al Chinei, Nanjing. Arhitectul italian Stefano Boeri a anuntat planurile de a construi un complex cu doua turnuri, care va cuprinde 1 000 de copaci si 2 500 de plante agatatoare si tufisuri pe acoperis si balcoane, in capitala cu aproape opt milioane de locuitori. Turnurile Nanjing vor fi de 200, respectiv de 108 metri inaltime si vor gazdui birouri, magazine, restaurante, un muzeu, o scoala de arhitectura ecologica, un club pe acoperis si un hotel Hyatt. Proiectul reprezinta a treia citadela verde a lui Boeri, dupa proiectul terminat si aclamat din Milan, Bosco Verticale, plus o a doua "padure verticala" planificata pentru Lausanne, Elvetia, potrivit Vice PSD a castigat alegerile parlamentare din 1946 incoace. In 1996 CDR a obtinut mai multe voturi, dar CDR era format din 18 formatiuni politice. In 2004 rezultatul a fost intors de Traian Basescu, PSD a avut cu 5% peste Alianta D.A. In 2008, PSD luase cel mai mare numar de voturi insa PDL, prin votul Diasporei, a avut cu doi parlamentari mai mult. In rest a castigat PSD foarte clar. Atata timp cat nu exista mari crize economice globale sau europene, Romania incet, incet, creste. Am ajuns la un nivel de dezvoltare destul de bun, pentru foarte multi salariul mediu de 500 euro parea un moment indepartat. Astazi este o realitate. Teoretic lucrurile ar trebui sa mearga spre mai bine. Cu toate acestea unele guvernari pot fi o pacoste pe tara. Cel de astazi spre exemplu. Astazi Romania este condusa de Liviu Dragnea si o mana de oameni care urmaresc doar puterea si stiu reteta perpetuarii la putere. Aceea de a impune un stat baronial, scrie EVZ. Poate cea mai exotica propunere avansata de guvernul PSD in campania electorala este crearea Fond Suveran pentru Dezvoltare si Investitii. Misiunea lui ar fi aceea de a atrage mari sume de bani ce ar fi alocate, ulterior, unor ample lucrari de dezvoltare in infrastructura rutiera si feroviara precum si in sanatate si in educatie. In acest sens, s-a dat exemplu Fondul Suveran al Norvegiei, unul dintre cele mai mari din lume. Norvegienii, dupa ce au inceput in anii '70 sa exploateze resursele de hidrocarburi din Marea Nordului, au colectat banii obtinuti din redevente intr-un fond suveran si i-au investit nu numai in propria economie, dar si in proiecte ambitioase din strainatate, arata partidulpromite.ro