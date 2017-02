Subiectele zilei: Ei au incurajat comportamentele speculative care au condus la explozia pretului la energie; Parlamentul nascoceste piedici in calea referendumului; Apocalipsa medicamentelor ieftine

Declaratiile panicarde ale guvernantilor au condus, in luna ianuarie, la o crestere record a pretului la energie, de 4 ori mai mare decat in decembrie 2016. Problema a fost speculata politic cu scopul de a starni un sentiment de panica in randul populatiei. Decidenti politici si din varful administratiei statului au spus ca Romania nu are stocuri suficiente ca sa treaca de aceasta iarna iar populatia va avea de suportat o crestere exponentiala a pretului facturii la Energie. De la o zi la alta, guvernantii n-au facut decat sa incurajeze (voit sau nu) comportamentele speculative. Cum? Pai niciun membru al Guvernului nu a avut o atitudine transanta fata de gasirea vinovatilor pentru aceasta situatie dar, totodata, au promovat in spatiul public o atitudine laxa fata de asumarea raspunderii, in general, si fata de raspunderea in cazul comiterii unui abuz in serviciu, in special vezi OUG nr. 13/2017, din cauza careia sute de mii de oameni au iesit in strada, informeaza partidulpromite.ro Majoritatea parlamentara PSD-ALDE, desi ostila presedintelui Klaus Iohannis, a sustinut adoptarea unui aviz favorabil pentru referendumul pe tema Justitiei, declansat in urma cu trei saptamani de presedintele Klaus Iohannis. Totusi, PSD a venit cu patru conditionari in ceea ce priveste intrebarea care va figura pe buletinele de vot. Parlamentul a adoptat cu unanimitate de voturi, adica 310 "pentru" din 310 deputati si senatori prezenti, solicitarea presedintelui Klaus Iohannis de a organiza un referendum pe Justitie, in conditiile in care ieri expira termenul de 20 de zile prevazut de lege pentru ca Legislativul sa se exprime. Avizul a fost oferit cu patru conditionari in ceea ce priveste intrebarea pe care presedintele urmeaza s-o adreseze poporului, relateaza Adevarul. Degeaba dansezi si canti imnuri la proteste, daca devii motivul pentru care nu mai iese lumea-n strada. Orice lucru frumos are un sfarsit, chiar si niste proteste care s-au desfasurat in cel mai exemplar mod posibil. In toata tara au iesit vreo sase sute de mii de persoane care au putut sa se manifeste in mod pasnic si pe aceeasi lungime de unda, fara planuri si ajutorul unor organizatori cu idei ciudate. Motivul a fost comun si mesajul transmis guvernului a fost ferm si sustinut de toata lumea din strada. S-au cerut niste demisii, sa-si bage OUG 13 in fund si sa faca curat dupa ei. Mai mult de atat, am atras atentia intregii lumi, potrivit Vice . Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (Sectia Penala) incep, marti, judecarea unui dosar cu potential exploziv. Un veritabil "Watergate de Romania". Un caz referitor la interceptarea ilegala a unor personalitati publice, pe care procurorii militari se chinuie sa-l musamalizeze. Romania libera a intrat in posesia rechizitoriului spetei, prin bunavointa Romania Imprisonment Watch (RIW), o organizatie neguvernamentala specializat in respectarea drepturilor omului, cu sediul in Suedia, care face eforturi consistente pentru elucidarea acestui caz. Rechizitoriul intocmit de procurorii militari este plin de neconcordante logice, declaratii de martori care se bat cap in cap, existand suspiciunea ca ancheta derulata nu si-a propus aflarea adevarului, scrie Romania Libera Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a vorbit in exclusivitate pentru DW despre situatia actuala din Romania. DW: Dupa ce ordonanta incriminata de protestatari a fost abrogata, guvernul va continua sa mearga pe acelasi drum? Laura-Codruta Kovesi: Raspunsul final o sa-l avem dupa votul din parlament. Ordonanta de abrogare a fost transmisa parlamentului si este foarte important ce se va intampla prin votul din parlament. Daca ceea ce s-a aflat pe masa ar fi fost votat de majoritatea din parlament, ce consecinte ar fi avut acest lucru pentru munca dvs.? Daca aceste modificari ar fi intrat in vigoare, sau daca vor intra in vigoare, vor fi afectate in primul rand dosarele pe care le avem in investigare. Sunt peste 2.100 de dosare care au ca obiect infractiunile de abuz in serviciu in instrumentare la DNA. Apoi, in ultimii trei ani au fost trimisi in judecata peste 1.170 de inculpati pentru infractiunea de abuz in serviciu, iar prejudiciile stabilite in aceste dosare trimise la instanta este de peste un miliard de euro, anunta Deutsce Welle De la 1 martie, peste 100 de medicamente esentiale, dar si vaccinuri care ies de sub patent ar putea disparea din piata dupa ce Guvernul a decis sa aplice o decizie prin care pretul la doctoriile eliberate cu reteta scade cu 35%. O noua criza pare sa izbucneasca in sistemul de sanatate dupa ce autoritatile au decis sa puna in aplicare, de la 1 martie, o decizie prin care pretul la medicamentele eliberate cu reteta care ies de sub patent scade cu 35%. Masura a fost amanata toamna trecuta de guvernul Ciolos in urma numeroaselor dosare depuse la producatorii de medicamente la Agentia Nationala a Medicamentului, prin care notificau autoritatile ca intentioneaza sa retraga sute de medicamente de pe piata daca preturile vor scadea, noteaza Adevarul