Presa americana despre "scandalul Flynn", primul mare cutremur din administratia Trump: Principalul pericol, alunecarea catre un regim autoritar

Consilierul lui Donald Trump in materie de securitate Michael Flynn a discutat despre sanctiunile care vizeaza Moscova cu ambasadorul rus in Statele Unite in momentul in care Barack Obama era inca presedinte, contrar a ceea ce sustine acesta, dezvaluia vineri presa americana, citata de AFP.

O lege americana (the Logan Act) interzice cetatenilor americani care nu dispun de atributii in acest sens sa negocieze cu guverne straine aflate in litigiu cu SUA. Nimeni nu a fost anchetat pe baza acestei legi, care dateaza din 1799.





Demisia lui Michael Flynn, consilierul de securitate nationala al Presedintelui Statelor Unite, reprezinta primul mare cutremur in administratia Trump. Presa americana trateaza pe larg subiectul, abordarea mergand de la negarea capacitatii administratiei Trump in a guverna si proteja Statele Unite, pana la ingrijorari privin "alunecarea" catre un regim autoritar, unde drepturile omului sunt eliminate rand pe randPentru oricine este cat de cat familiarizat cu sistemul politic american, este limpede ca pozitia de consilier de securitate nationala se afla in "epicentrul" procesului decizional al administratiei prezidentiale, ocupantul acestei functii fiind omul de totala incredere al presedintelui, o piesa grea din primul cerc al puterii de la Washington, practic locul unde se intretaie, se filtreaza si se proceseaza fluxurile de informatii esentiale care merg spre si dinspre Biroul Oval, precum si "creuzetul" directiilor majore de actiune in politica externa si de securitate a primei mari puteri a lumii, expica Valentin Naumescu intr-un articol pe Contributors.ro. FBI l-a audiat marti pe Flynn in legatura cu convorbirile sale cu ambasadorul rus, actuali si fosti oficiali fiind banuit ca a ascuns informatii importante. Audierea lui Flynn ridica miza scandalului si poate fi vorba chiar d eo punere sub acuzare a lui Flynn, explica The New York Times. Editorialistul Frank Bruni scrie ca erorile lui Flynn erau previzibile, activitatea sa din trecut conducand la aceasta concluzie. Editorialistul NYT il acuza pe Trump ca face exces de zel privind verificarile extreme ale imigrantilor care intra in SUA, dar este orb la oamenii din propria administratie. "Trump e omul care te poate opti la granita pentru ca ai un Coran la tine, dar, daca esti un general terorist, care are halucinatii despre SUA in spatele fiecarei tufe, atunci Trump te va invita la Casa Alba".Si David Brooks vorbeste in editorialul sau de pe NYT despre pasii pe care Administratia Trump sa-i faca ca sa reziste. Brooks scrie ca principalul pericol al acestu inceput de mandat plin de scandaluri prezinta semne ingrijoratoare ale tendintei catre un regim autoritar unde drepturile omul par a fi eliminate pe rand la fel ca in regimurile din Ungaria, Polonia, Venezuela sau Filipne. Brooks respinge insa ideea unor manifestari naziste in actuala administratie. FoxNews declara: Sean Spicer, purtatorul de cuvant al administratiei prezidentiale, afirma ca problemele de incredere au declanasat izgonirea lui Michael Flynn, din functia de Consilier al Securitatii Nationale. Prin inversunarea cu care Spicer apara gestionarea controversei de catre Trump, se minimalizeaza intrebarile care tin de legalitatea problemei.Margaret Sullivan, editorialist Washington Post afirma ca este ciudat modul in care o presupusa minciuna a cauzat demiterea lui Flynn, in contextul in care asigurarile false pe care acestea i le-a dat vicepresedintelui Pence despre conversatiile pre-electorale cu Rusia au fost ceea ce l-au facut Consilierul Securitatii Nationale.Generalul in retragere Keith Kellogg va ocupa interimar functia de consilier de securitate al presedintelui SUA.In varsta de 58 de ani, Michael Flynn este cunoscut pentru atitudinea sa indulgenta fata de Rusia si pentru linia sa dura fata de extremismul islamic. Conversatiile dintre Flynn - nominalizat pentru aceasta functie pe 18 noiembrie - si ambasadorul rus la Washington "au fost interpretate de inalti oficiali americani ca trimitand un mesaj nepotrivit si potential ilegal Kremlinului ca se poate astepta sa scape de sanctiuni", a scris recent cotidianul Washington Post.