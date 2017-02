Subiectele zilei: Gigantii elicopterelor se bat pe Romania; Scheletul din dulapul sefului asiguratorilor din sanatate; Promisiune neonorata: alocarea a 280 de milioane de lei pentru promovarea Romaniei ca destinatie turistica;

. Francezii de la Airbus si americanii de la Bell Helicopter concureaza pentru piata elicopterelor din Romania. Nevoia tot mai acuta a tarii noastre de a inlocui flota de elicoptere Puma invechite a atras atentia producatorilor francezi si americani, care se lupta sa obtina un contract cu Guvernul. Producatorul francez Airbus Helicopters a anuntat ca principala sa ambitie este sa transfere activitatea din fabrica din Marignane, Franta, in cea recent inaugurata din Ghimbav, Brasov, noteaza adevarul.ro Actualul sef al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Radu Tibichi, a girat un conflict de interese de milioane de euro cand detinea functia de director de relatii contractuale la filiala ieseana a institutiei. Romania Libera a descoperit o relatie suspecta pentru directorul din 2011 al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate (CJAS) din Iasi, medicul Iulian Serban.PSD a promis, in campania electorala, ca, daca va ajunge la guvernare, va aloca un buget de 280 de milioane de lei pentru promovarea Romaniei ca destinatie turistica, adica 15.5 milioane de euro anual. In realitate, in proiectul de buget este specificat faptul ca, pentru promovarea Romaniei ca destinatie turistica, vor fi disponibili doar 5 milioane de euro, noteaza partidulpromite.ro Comisia Europeana a propus marti modificarea regulamentului Registrului de Comitologie, cresterea transparentei si a responsabilitatii in procedurile de implementare a legislatiei Uniunii Europene. Registrul de Comitologie se refera la o serie de proceduri prin care tarile UE controleaza modul in care Comisia Europeana pune in aplicare legislatia europeana, noteaza Romania Libera . Ministrul Economiei, Alexandru Petrescu, contesta un raport al Curtii de Conturi, potrivit caruia ar fi incasat fara baza legala bonusuri in valoare de 236.864 lei (circa 53.000 euro) in perioada in care a fost director general al companiei de stat Posta Romana, scrie Digi24 Dupa eliminarea aspectelor litigioase din codul penal, bugetul ramane obiectul principal al disputei politice. Este posibil ca presedintele Klaus Iohannis sa nu promulge bugetul si sa-l retrimita spre examinare la parlament. Senatorul PNL, Forin Catu, a criticat prognoza publicata de Comisia Nationala de Prognoza (CNP) care, in opinia sa, oferise guvernului o baza legala pentru supraevaluarea veniturile bugetare, scrie Deutsche Welle