Protestele anti-coruptie: Pressone.ro a gasit unul dintre autorii articolelor conspirationiste care au impanzitul netul din Romania

Weiss (42 de ani) traieste in satul Mera de langa Cluj si scrie constant pentru site-ul Gandeste.org, specializat in teorii ale conspiratiei apropiate de tezele emise de ideologul rus Alexandr Dughin.Weiss a facut parte dintr-un grup de intelectuali de stanga care se adunau in jurul filosofului si eseistului Francois Breda la cafeneaua literara Insomnia din Cluj-Napoca, mai scrie PressOne, intr-o excelenta analiza a originilor si filiatiilor acestui personaj care face agenda pentru sute de mii de internauti romani care-i consuma productiile conspirationiste.Weiss a avut legaturi puternice si Claude Karnoouh, unul dintre idologii gruparii de stanga din Cluj. Astfel, Weiss aparea in 2012 apare ca unul dintre cei trei directori ai unei mici edituri pariziene, Le Present Litteraire, alaturi de Claude Karnoouh si de Claudiu Gaiu.