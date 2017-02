VIDEO Presedintele PSD Olt, senatorul Paul "Maka" Stanescu, cu Florin Iordache alaturi: Sunt convins ca in 3 luni continutul OUG 13 se va transpune in lege in Parlament/ Protestele, manipulari facute de super profesionisti

Presedintele PSD Olt se declara convins de faptul ca protestele sunt rodul unei manipulari facute de "super profesionisti".



"Ce cred eu ca s-a intamplat - dupa 11 decembrie eu cred ca cineva care se pricepe a citit programul nostru de guvernare si l-a si inteles. Cred ca motivul principal a fost asta. Programul nostru de guvernare e un program nu numai curajos, dar e un program realist si facut pentru romani si pentru capitalul romanesc. Sigur ca la foarte multi nu le-a convenit, si aici ma refer la multinationale si nu ma refer la multinationalele care au activitate de productie in aceasta tara, cum ar fi Dacia Renault sau alte firme foarte importante care produc foarte multe locuri de munca. Ma refer la firmele care produc servicii si sunt invatate de 26 de ani sa nu lase nimic in aceasta tara. Noi practic in programul de guvernare in urmatoarele 6 luni am spus ca vom pune in aplicare directiva UE, n-am facut ceva impotriva lor. Si eu sunt convins ca citind cu atentie programul de guvernare, nelasand taxe si impozite aici, le-au dus acolo unde au vrut ei, atunci cand au vazut ca ele vor ramane in Romania sunt convins ca nu prea le-a convenit. Doi, toate ONG-urile astea care sunt finantate o mare parte de marele om de afaceri Soros, sigur ca ele n-au produs decat dezbinare, ele n-au produs decat haos, si ca sa fiu mai direct discutam de chestiuni economice pana la urma, deci tot ce s-a intamplat e o manipulare facuta de oameni care se pricep, profesionisti, dar motivul real sunt chestiunile de ordin financiar. Pun o intrebare retorica - credeti ca cei de la multinationale sau cei de la ONG-uri au avut vreo chestiune cu ordonanta 13?", a mai declarat presedintele PSD Olt citat de

"Eu va spun in mod direct ce cred eu impreuna cu colegii mei, mai ales ca venim de la un Comitet Executiv unde ne-am intalnit cu toti presedintii de organizatii, daca nu exista acea OUG 13 probabil era altceva. Eu cred ca a fost un pretext pentru ca din cei care s-au aflat in Piata Victoriei, intr-adevar un nume mare de oameni care nu este de neglijat si sigur ca acest drept de a participa la mitinguri si la demonstratii l-am castigat dupa 1990, dar eu cred ca 99% din cei care erau in Piata Victoriei nu stiau ce contine ordonanta 13. Eu cred si sunt convins ca in Parlament tot ce a fost in Ordonanta 13, sunt convins ca in Parlament in perioada urmatoare, nu stiu, o luna, doua, trei, procedurile parlamentare trebuie sa le respectam, sunt convins ca continutul acelei ordonante sigur ca se va transpune in lege, pentru ca ati vazut ce se intampla la Curtea de Apel Alba, la Curtea de Apel Cluj, justitia nu poate sa functioneze", a declarat Paul Stanescu, potrivit ziarului Eveniment de Olt , preluat de comisarul.ro