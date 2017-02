Subiectele zilei: Avem deficit comercial pe alimente de 1 mld. de euro: Agricultura romaneasca in UE si solutia de redresare; Pleaca ai nostri, vin ai nostri. Cine sunt "nemuritorii" de la varful politicii; Grup de lupta de nivel brigada in Romania - 5 state contribuie cu trupe

Potrivit datelor Eurostat, productia agricola obtinuta de Romania in anul trecut s-a ridicat la 15.535,9 milioane euro. Valoare care ne plaseaza pe locul 8 in Uniune, dupa cele mai mari cinci economii continentale, Olanda si Polonia. Fapt regretabil, desi valoarea absoluta a ramas aproximativ aceeasi, ponderea rezultatelor sectorului agricol autohton a cunoscut din 2010 si pana in 2015 cea mai mare scadere la nivelul UE, alaturi de Olanda (-0,4%).Relativ la alte tari, suntem cam la doua treimi fata de Polonia, jumatate fata de Marea Britanie (atentie, tara cu populatie mult mai mare dar cu aproximativ acelasi teritoriu ca marime si conditii de mediu mai defavorabile), o treime in raport cu Spania si numai o cincime fata de Franta, care are conditii pedo-climatice asemanatoare (e drept, la o suprafata de doua ori si jumatate ori mai mare), potrivit Curs de Guvernare . Relatiile la nivel inalt si jocurile de culise le permit unor demnitari sa supravietuieasca mai multor schimbari de guverne. Bataliile politice intre partide genereaza atacuri si acuzatii reciproce dar, la adapostul declaratiilor de fatada, exista si personaje care isi conserva pozitiile sau obtin altele la fel de avantajoase. Acestia au grija sa isi cultive relatiile cu toate partidele sau reprezinta anumite interese ale unor personaje de umbra, cultivate de toate regimurile. Victor Ciorbea detine, din 2014, postul de Avocat al Poporului fiind instalat in functie cu sprijinul PSD. Ciorbea s-a aratat sensibil la doleantele PSD - nu a contestat nicio ordonanta a lui Victor Ponta si a contestat una singura a lui Sorin Grindeanu (OUG 13) dupa ce sute de mii de oameni au iesit in strada, potrivit Romania Libera Dupa o reuniune de 2 zile a ministrilor Apararii din statele NATO, ministrul roman Gabriel Les a anuntat joi ca "13 aliati intentioneaza sa afilieze forte sau sa participe cu trupe, ofiteri sau sprijin financiar la componenta terestra a prezentei inaintate si cu aeronave pentru asigurarea politiei aeriene deasupra Romaniei". Ministrul roman al Apararii a mai anuntat, dupa reuniunea de la Bruxelles, ca s-a luat si decizia de crestere a prezentei navale NATO in Marea Neagra. Decizia ca Romania sa gazduiasca pe teritoriul national o brigada NATO a fost luata la summit-ul din iulie 2016, de la Varsovia. Secretarul general Jens Stoltenberg anunta in preajma summit-ului ca Romania s-a oferit sa puna la dispozitie o baza pentru aceasta brigada, care ar avea in jur de 5.000 de militari, noteaza Curs de Guvernare Parintii isi pot aduce copiii la manifestatii daca acestea sunt pasnice, pentru ca, potrivit legii, cei mici dispun de libertatea de exprimare si de participare la actiuni. Este opinia reprezentantilor Organizatiei Salvati Copiii dupa ce autoritatile au demarat o ancheta in cazul parintilor care si-au adus copiii la manifestatiile din Piata Victoriei. "Conform art. 31 din Legea 272/2004, copilul dispune de libertatea de exprimare si de participare la actiuni, evenimente publice ori intruniri pasnice, principiu fundamental consacrat si in Conventia ONU privind drepturile copilului, iar autoritatile administratiei publice locale si alte institutii publice sau private competente au responsabilitatea legala, prevazuta de acelasi articol, de a lua masurile necesare asigurarii exercitarii corespunzatoare a acestui drept", scrie Adevarul Comisia parlamentara de control a SRI a fost sesizata cu privire la posibilitatea ca agentii SRI infiltrati in presa sa denatureze agenda publica introducand aspecte care nu reflecta interesele reale ale societatii. Presedintele Comisiei SRI, Adrian Tutuianu, a dat de inteles ca doreste sa incheie un armistitiu cu SRI daca nu chiar o pace durabila. Dupa episodul Ghita-Coldea care va fi dat aripi PSD sa ceara SRI sa prezinte clarificari, asistam la o modificare de ton. Provocat de o scrisoare a organizatiei Active Watch care ii cerea sa puna pe agenda zilei tema ziaristilor-ofiteri, Adrian Tutuianu a dat marti aceasta replica: "Pe tema acoperitilor din presa, am luat in discutie azi o scrisoare facuta de Active Watch in care ne cerea sa organizam noi o dezbatere. Voi avea saptamana viitoare, marti", informeaza Deutsche Welle Studentii vor calatori gratuit cu trenul dar doar pe distantele dintre localitatea de domiciliu si cea in care se afla unitatea de invatamant frecventata, potrivit unui amendament avizat de Comisia de Buget cu privire la legea de aprobare a OUG care a introdus aceasta facilitate. In 14 februarie, Comisia pentru buget a Senatului a avizat favorabil, dar cu amendamente, proiectul de lege pentru aprobarea OUG 2/2017. Unul dintre amendamente se refera la restrictionarea gratuitatii de transport CFR doar pe distanta dintre localitatea de domiciliu si localitatea in care se afla unitatea de invatamant la care studentul frecventeaza cursurile. Autorii primului amendament sunt senatorii Eugen Teodorovici (PSD) si Florin Citu (PNL). Autorii celui de-al doilea amendament sunt senatorii Eugen Teodorovici (PSD) si Mihu Stefan (PSD), potrivit Digi24 Ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, s-a intalnit, miercuri, cu presedintele Comitetului pentru forte armate din Camera Reprezentantilor a Congresului SUA, Mac Thornberry, potrivit unui comunicat de presa al Ambasadei Romaniei in SUA.In cadrul intrevederii, Thornberry a salutat cresterea resurselor alocate sectorului de aparare, evidentiind relevanta acestei decizii pentru o distributie echitabila a sarcinilor in cadrul Aliantei Nord-Atlantice. Cei doi oficiali au abordat si necesitatea consolidarii capabilitatilor cibernetice, evidentiind potentialul de cooperare pe aceasta dimensiune in contextul dezvoltarii. Congresmenul Mac Thornberry a amintit de vizita efectuata in aprilie 2015 la Bucuresti si a primit cu placere invitatia de a reveni in Romania, scrie Romania Libera