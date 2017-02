Subiectele Zilei: Bani pentru drumurile din Cluj au fost dati la Teleormanul lui Dragnea, pentru drumuri care nu au trafic; Furt de proportii din banii angajatilor SPP: 870.000 de euro disparuti din fondul CAR; Cum distruge statul roman destinul unui tanar nevinovat. Instanta l-a condamnat la inchisoare cu executare fara sa-l anunte 

Un tanar din judetul Cluj a fost condamnat la doua luni de inchisoare cu executare de o instanta din Gherla. Barbatul revenise din Italia sa-si faca sarbatorile acasa cand a fost luat din Vama Bors si inchis. A stat dupa gratii din decembrie si pana miercuri, 15 februarie, cand decizia Tribunalului Cluj l-a eliberat. Avocatul sau sustine ca tanarul a fost condamnat fara sa fie citat sau sa i se comunice pedeapsa. Un tanar din judetul Cluj a fost luat, in decembrie, anul trecut, de la Vama Bors si incarcerat la Penitenciarul din Oradea pentru doua luni pentru o amenda ramasa neplatita din anii trecuti. Clujeanul, angajat cu carte de munca in Italia, venise acasa sa-si faca sarbatorile cu familia cand s-a trezit dupa gratii. Avocatul acestuia, Iulian Stoia, afirma ca barbatul a fost intemnitat fara sa fie citat sau anuntat in scris, potrivit procedurii, ca va fi inchis, relateaza Adevarul Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura rutiera din Transilvania, Transregio Feleacu, a fost exclus de pe lista proiectelor finantate in acest an. Si aceasta desi Comisia Europeana a alocat pentru finantarea acestui proiect suma de 138 milioane euro. Din punct de vedere tehnic, Guvernul nu ar fi trebuit sa fie decat un intermediar pentru acesti bani, pe care trebuia sa ii transfere din bugetul Uniunii Europene inspre comunitatile locale care ar fi urmat sa beneficieze de acest proiect. Insa proiectul nu este inclus in bugetul de stat pe anul 2017, ceea ce inseamna ca nu vor putea fi lansate licitatiile pentru pregatirea proiectului si nu vor putea fi facute nici un fel de plati. "Este o sfidare fara precedent la adresa Clujului si a Transilvaniei", a declarat fostul premier Emil Boc, primar PNL al Clujului, anunta Romania Libera Trump suscita critici virulente, nu toate, insa, justificate, de vreme ce, fata de Rusia, pozitia sa si a unor membri cheie ai cabinetului, ca seful Pentagonului, e corecta. Iar Europa nu se poate lipsi de SUA. Multora le place sa se considere de neinlocuit. De vreme ce se simt alesi precum beneficiarii unei electiuni divine, ajung, odata criticati, sa fie dispusi sa-i demonizeze pe toti cei care, in tupeul lor incomprehensibil, insista sa nu le cante in struna, ci sa aiba opinii si pozitii proprii. Pasiunea afurisirilor bombastice sporeste pe masura ce propria pozitie devine intenabila. Asa se explica de ce, dupa cum scrie Andrei Plesu, "fierbe scena publica de teoria conspiratiei". Totul, potrivit lui, "e instigare", "incitare", "manipulare", manevra oculta a multinationalelor, a lui Soros, a Bruxelles-ului, a lui Putin, a aliantei mondiale impotriva tarisoarei, scrie Deutsche Welle Trei angajati ai SPP din Departamentul Financiar si-au furat colegii care depuneau cotizatii la fondul CAR. Unul dintre ofiteri s-a sesizat ca nu i se acorda imprumutul de foare mult timp, ca seful departamentului se eschiveaza de la a-i acorda lamuriri si atunci si-a alertat superiorii, ne-au informat sursele noastre. Conducerea Casei de Ajutor Reciproc la care au aderat angajatii SPP a confirmat pentru EVZ frauda comisa, precum si faptul ca a fost sesizat Parchetul Militar. De asemenea, membrii CAR au facut precizarea ca activitatea CAR este distincta de cea a SPP, iar banii apartin exclusiv angajatilor. Generalul Lucian Pahontu, seful SPP, a dispus verificari, iar in urma controlului efectuat in gestiunea fondului Casei de Ajutor Reciproc (CAR), s-a descoperit o frauda masiva. Doua dintre contabile au recunoscut ca, impreuna cu seful lor, si-au insusit banii. Se pare ca au intocmit fise fictive de imprumut pe numele unor angajati care habar nu aveau ca cineva a ridicat sume de bani din fondul lor constituit la CAR. Suma scursa in buzunarele celor trei ar fi de 870.000 de euro.Curtea Constitutionala a judecat in regim de urgenta doar trei dintre cele patru sesizari pe care le-a primit in legatura cu Ordonanta de urgenta nr. 13/2017, care a revoltat milioane de romani. O a patra sesizare, singura apta sa atraga o judecata pe fondul ordonantei, a fost amanata pentru o data necunoscuta. Iar Parlamentul nu pare deloc dispus sa respinga ordonanta printr-o lege.Adoptarea de catre Guvern a ordonantei de urgenta nr. 13, in noaptea de 31 ianuarie spre 1 februarie, a atras reactii imediate din partea unor institutii interesate. Miercuri, 1 februarie, CSM a sesizat Curtea Constitutionala asupra unui conflict juridic intre puterea judecatoreasca si puterea executiva. Joi, 2 februarie, presedintele Romaniei a sesizat Curtea Constitutionala tot asupra unui conflict de natura constitutionala intre puterile statului, ca urmare a manierei in care Guvernul a adoptat ordonanta 13. In sfarsit, dupa doua zile de ezitari - adica vineri, 3 februarie - Avocatul Poporului a ridicat si el o exceptie de neconstitutionalitate a ordonantei 13, atacand atat modul de adoptare, cat si continutul acesteia. Ordonanta de urgenta nr. 13 a fost abrogata de Guvern duminica, 5 februarie, dar asta nu are niciun efect asupra dosarelor de la Curtea Constitutionala. Potrivit legii de functionare a acestei institutii, odata ce a fost sesizata legal, Curtea judeca speta pana la final, "nefiind aplicabile dispozitiile Codului de procedura civila referitoare la suspendarea, intreruperea sau stingerea procesului", scrie Adevarul Ziarele vremii, Clopotul si Romanul Nichipercea, au mintit despre Cuza ca se pregatea sa vanda tara rusilor, astfel incat oamenii sa nu se revolte cand a fost dat jos. Manipularea si dezinformarea nu sunt lucruri noi pe lumea asta. Din cele mai vechi timpuri, puterea a incercat sa-si minta supusii, astfel incat acestia sa poata fi condusi mai usor. Pe vremuri nu existau insa Romania TV sau Antena 3. Dar televizorul nu a fost unica modalitate de a dresa populatia. Existau in schimb zvonurile, executiile publice, recompensele, dezinformarile sau propaganda. Ultimele au supravietuit pana azi. Hai sa trecem putin prin istorie, ca sa vezi ce a fost inainte de celebra expresie "ati mintit poporul cu televizorul". Transmiterea informatiei in Evul Mediu se facea oficial prin edicte, bule si diplome. Latina si greaca erau folosite in majoritatea cazurilor de catre cancelariile europene. Noutatile puteau fi transmise pe cale scrisa dar si orala. Documentele scrise care stabileau drepturi, legi, taxe si alte obligatii aveau de asemenea si o cale acustica semnificativa pentru ca trebuiau citite in locuri aglomerate de la oras precum pietele publice sau bisericile, relateaza Vice