Subiectele zilei: Certuri si injurii in Parlament; Istoria primului "tun" imobiliar al lui Liviu Dragnea: Teleormanul, cumparat cu un dolar pe metru patrat; Ura scindeaza Romania: experimentul Pitesti, varianta 2017

Lupta politica a incins spiritele inclusiv la varful Parlamentului. Au fost atacuri si injurii in sedinta din 1 februarie a conducerii Senatului si Camerei Deputatilor si totul a pornit de la Ordonanta 13. Reprezentantii USR le-au spus celor de PSD si ALDE ca sunt "Hoti" si au avut o atitudine "badaraneasca", iar seful Senatului a calificat prestatia noilor parlamentari drept "jenanta". Imediat dupa ce Guvernul a adoptat controversata Ordonanta 13, au fost proteste in strada, dar si in Parlament. Cei de la USR au venit cu pancarte in Parlament pe care scria "Rusine" si i-au urmarit pe reprezentantii puterii. In sedinta comuna a conducerii Camerei si Senatului, Serban Nicolae, seful comisiei juridice a Senatului, s-a plans de atitudinea celor de la USR, scrie Digi24 Cetatenii a patru tari membre NATO ar prefera ca in cazul unui atac sa fie aparati de catre Rusia, potrivit unui sondaj Gallup ale carui rezultate au fost publicate vineri de Bloomberg. Pentru cei din Grecia, Bulgaria, Slovenia si Turcia prima optiune a fost Rusia, arata sondajul realizat in perioada octombrie-decembrie 2016 pe esantioane de cate 1.000 de persoane din 66 de tari. Totodata, ancheta sociologica a relevat ca bulgarii si grecii ii considera pe turci drept principala amenintare. Potrivit analistului James Davis, profesor la Universitatea elvetiana St. Gallen, se remarca o diviziune intre tarile cu populatie majoritar ortodoxa si cele occidentale, cu unele exceptii: slovenii, desi cei mai multi sunt catolici, inclina catre Rusia, in timp ce romanii, desi ortodocsi, ii prefera pe americani, relateaza Adevarul La summitul de la Munchen, vice-presedintele american a vorbit despre relatiile cu NATO dar si despre puterea SUA. "Astazi, va asigur, in numele presedintelui Trump: Statele Unite ale Americii sprijina definitiv NATO si nu vom conteni sa ne indeplinim responsabilitatile in privinta relatiilor noastre transatlantice." Mike Pence a incercat in mod vizibil sa linisteasca spiritele dupa anumite declaratii facute de seful lui: "Statele Unite ale Americii vor ramane mereu cel mai important partener al Aliantei". "Avem valori comune, dar si jertfe comune" a mai spus el in discursul adresat europenilor. "Impreuna luptam de generatii intregi pentru a apara democratia". Numarul doi de la Washington a adaugat insa ca: "presedintele este de parere ca e necesara o putere militara solida". Sub presedintia lui Trump, America va deveni puternica, "mai puternica decat inainte", noteaza Deutsche Welle Peste 18.000 de metri patrati de cladiri si teren pentru numai 22.000 de dolari. Adica in jur de un dolar si 25 de centi pentru fiecare metru patrat de imobiliare constand in restaurante, spatii comerciale, terenuri. Toate fusesera ale statului. Pana cand, in 2005, au ajuns in proprietatea lui Liviu Dragnea. Un tun imobiliar l-a transformat pe bugetarul Liviu Dragnea, la inceputul anilor 2000, intr-un burghez care putea trai toata viata doar din rente. La mijloc, insa, nu a fost vreo afacere privata de succes, ci o invarteala cu statul, bazata pe functiile publice importante pe care Dragnea le detine de peste 20 de ani, arata Romania Libera 4.000 de oameni au luat parte, ieri, la un miting pro-guvern, in centrul Pitestiului. Organizatorii, membri importanti ai PSD Arges, au spus ca a fost doar un exercitiu si ca ar putea replica la scara mult mai mare un miting la Bucuresti, in care sa ceara demisia presedintelui Iohannis. Intr-o zi care in cultura religioasa a tarii noastre poarta numele de "sambata mortilor", intr-o piata botezata dupa numele unui criminal al Revolutiei din 1989 (Vasile Milea, ministru al Apararii in timpul represiunii de la Timisoara si Bucuresti), 4.000 de PSD-isti s-au adunat pentru a striga "Sus Guvernul", "Jos Presedintele". Timp de o ora, centrul Pitestiului a rasunat de cantece patriotice si de discursuri pline de patos. "Sa ne lase in Parlament sa ne facem treaba! Sa nu ne mai bage la puscarie unul cate unul!" a urlat in microfon deputatul Catalin Radulescu, condamnat deja definitiv (cu suspendare) pentru fapte de coruptie, anunta Adevarul Trump suscita critici virulente, nu toate, insa, justificate, de vreme ce, fata de Rusia, pozitia sa si a unor membri cheie ai cabinetului, ca seful Pentagonului, e corecta. Iar Europa nu se poate lipsi de SUA. Multora le place sa se considere de neinlocuit. De vreme ce se simt alesi precum beneficiarii unei electiuni divine, ajung, odata criticati, sa fie dispusi sa-i demonizeze pe toti cei care, in tupeul lor incomprehensibil, insista sa nu le cante in struna, ci sa aiba opinii si pozitii proprii. Pasiunea afurisirilor bombastice sporeste pe masura ce propria pozitie devine intenabila. Asa se explica de ce, dupa cum scrie Andrei Plesu, "fierbe scena publica de teoria conspiratiei". Totul, potrivit lui, "e "instigare", "incitare", "manipulare", manevra oculta a multinationalelor, a lui Soros, a Bruxelles-ului, a lui Putin, a aliantei mondiale impotriva tarisoarei, precizeaza Deutsche Welle.