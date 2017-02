​Subiectele zilei: Donald Trump, o luna de mandat sub semnul haosului; Cum se vad Romania si Occidentul pe site-ul propagandistului sef al lui Putin; Ministerele-fantoma ale Guvernului Grindeanu

Abia instalat la Casa Alba, republicanul Donald Trump risca sa nu-si incheie mandatul de presedinte al Statelor Unite. Donald Trump afirma ca administratia sa functioneaza "ca o masina bine unsa" si ca niciunul dintre cei 44 de predecesori ai sai "nu a facut atat de multe"intr-o luna cat a facut el. In ciuda acestor afirmatii, presa americana plaseaza primele patru saptamani din era Trump la Casa Alba sub semnul haosului. Esec total cu decretul impotriva imigratiei: Cu toate ca legislatia americana antiterorism ii confera puteri semnificative presedintelui in privinta limitarii imigratiei, echipa lui Trump a emis, potrivit multor experti in drept constitutional, un ordin foarte usor de combatut. Redactat in mare secret de canalele juridice firesti, ordinul, care propunea restrictii de intrare in teritoriul american pentru cetateni din sapte tari majoritar musulmane, a fost respins in instanta. In cele din urma, cel de-al 45-lea presedinte al Statelor Unite a renuntat la apel si a promis un nou ordin, revizuit, noteaza Adevarul De la incheierea negocierilor de aderare cu benchmark-uri pe domeniul Justitiei, portofoliul acesta a fost mereu cel mai vulnerabil si mai expus criticilor. Premierul a anuntat saptamana trecuta, dupa intalnirea cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca ar putea numi la Justitie o persoana apolitica "care nu face parte din coalitia de guvernare". Cu siguranta ca acest anunt este o infrangere pentru PSD, care si-a facut un titlu de glorie din a prefera un ministru politic. Pentru orice alt guvern ar fi reprezentat o infrangere, asa cum a fost si acceptarea lui Catalin Predoiu ca ministru al Justitiei in guvernul Tariceanu, dupa prabusirea lui Tudor Chiuariu. Justitia a fost mereu domeniul unde s-au resimtit cel mai puternic presiunile Uniunii Europene, impunand practic partidelor sa scoata acest portofoliu din aria intereselor de partid, informeaza Deutsche Welle. Alexandr Dughin ii vede pe romani in centrul unei conspiratii oculte mondiale care vrea sa distruga Rusia. Inainte de a intra-n paine cu acest articol, cred ca trebuie sa-ti explic putin cine-i Alexandr Dughin. Rusul asta este un adolescent intarziat de 55 de ani. Daca Alexandr Dughin ar fi fost millennial, si-ar fi irosit tineretile in fata calculatorului, unde, intre doua sesiuni de World of Warcraft, ar fi scris ranturi anonime pe 4chan impotriva Occidentului decadent. Dar Providenta a hotarat ca Dughin sa se nasca putin mai devreme, in Uniunea Sovietica, din samanta unui spion militar. Inainte de destramarea URSS-ului, Dughin era disident si anti-comunist. Apoi, in anii '90, s-a opus lui Boris Yeltsin dintr-o perspectiva nationalista, numarandu-se printre primii membri ai Partidului National Bolsevic, organizatie ce imbina cu gratie fascismul si stalinismul, scrie Vice. . Executivul functioneaza fara cativa secretari de stat. Mai mult, o parte insemnata din cei care conduc ministerele nu sunt mentionati public sau au cv-urile la secret. Pentru a putea intra in posesia lor este nevoie de o cerere oficiala. Timp de doua zile, "Romania libera" a analizat componenta si organigrama fiecarui minister din Guvernul Grindeanu, accesand paginile oficiale de Internet. Concluzia: Executivul este corijent la capitolul transparenta. Ministerul Dezvoltarii va gestiona cei mai multi bani din buget si de aceea are o conducere extinsa. Din cei 7 secretari de stat, doar doi si-au publicat pe site-ul institutiei experienta profesionala si pe cea educationala. De asemenea, nu exista informatii despre doi subsecretari de stat si despre secretarul general, arata Romania Libera . Un post japonez de televiziune a publicat luni imagini de pe camerele de supraveghere din aeroportul Kuala Lumpur care ar arata momentul in care fratele vitreg al liderului nord-coreean Kim Jong Un a fost asasinat de o femeie, relateaza Reuters citat de News.ro. Inregistrarea arata scena din doua unghiuri diferite. In imagini se vede o femeie cu bluza alba care apuca un barbat de cap, din spate, cu ambele maini, dupa care se indeparteaza. O alta femeie este vazuta indepartandu-se, de asemenea, rapid, intr-o alta directie, dupa asalt, dar nu este clar daca si ea a participat la atac. Apoi, barbatul atacat pare sa se impiedice si isi sterge fata. Alte clipuri il arata cerand ajutorul oamenilor, in timp ce gesticuleaza si isi arata fata. El este escortat, in cele din urma la clinica. Reuters nu a putut verifica independent autenticitatea clipurilor, iar politia nu a comentat, potrivit Digi24. Steaua nu va mai pleca de la Armata", declara colonelul Cristian Petrea. La 46 de ani, Petrea este comandantul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, un militar netusat de vremurile si complicitatile vechi. Interviul acordat cititorilor Gazetei, prin intermediul colegilor mei Marius Margarit si Remus Raureanu, scoate la iveala un om de bun-simt si o ideologie ametitoare. Teoria lui bulverseaza, tocmai pentru ca este vehiculata ca normalitate de catre o persoana decenta, ofiter din noua generatie, teoretic un progresist al Armatei. Dupa aproape 30 de ani de la Revolutie, armata romana, membra a NATO, pretinde ca va face in asa fel incat sa detina o echipa profesionista de fotbal pe care "o vom controla in permanenta"! "Pentru ca sa nu mai repetam greselile trecutului", adauga Cristian Petre, citat de tolo.ro