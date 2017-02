Subiectele zilei: Vocea Americii: Criza din Romania continua, iar coruptia este in lumina reflectoarelor; Concluziile EBU cu privire la situatia TVR: "Am observat un obstructionism politic care a dus la paralizie"; Acordul UE-Canada in viziunea stangii franceze: un "transfer de suveranitate"

Jurnalistii de la Vocea Americii, prestigioasa organizatie media finantata de guvernul SUA si principala institutie de radiofuziune externa a Statelor Unite, au prezentat o ampla analiza a protestelor de la Bucuresti impotriva ordonantei de urgenta a Guvernului privind abuzul in serviciu, dar si a problemelor pe care le-au identificat in modul cum se desfasoara lupta anticoruptie in Romania. "Romania a fost martora, in ultimele doua saptamani, la cele mai mari proteste din Europa de Est de la caderea comunismului in 1989. Demonstratiile au vizat coruptia si continua chiar si dupa ce guvernul a supravietuit unei motiuni de cenzura", noteaza jurnalistii americani in articolul "Criza din Romania continua, iar coruptia este in lumina reflectoarelor"potrivit Romania Libera Necesitatea separararii rolurilor directorului general de cel al presedintelui Consiliului de Administratie, obstructionismul politic care a dus la paralizie si cota de piata deloc imbucuratoare sunt doar cateva dintre concluziile din raportul de consultanta realizat pentru Televiziunea Romana de European Broadcasting Union (EBU), organizatie ce reuneste sub umbrea sa toate posturile publice din Europa. Studioul 2 al Televiziunii Romane, spatiu ce a suportat cea mai recenta investitie pentru a fi transformat intr-un studio cu transmisie full HD a gazduit o intalnire intre reprezentantii Uniunea Europeana a Radiodifuzorilor, cei ai Televiziunii Romane si jurnalisti, noteaza Adevarul Acordul de liber schimb intre Uniunea Europeana si Canada (CETA) va fi contestat in Consiliul Constitutional al Frantei de 106 parlamentari de stanga, informeaza Reuters. Premierul Canadei, Justin Trudeau, se adreseaza, la 16 februarie, Parlamentului European. Intr-un comunicat difuzat marti, parlamentarii respectivi afirma ca acordul presupune un transfer de suveranitate dinspre statele semnatare spre UE, "dincolo de ceea ce au acceptat" aceste tari in raport cu Uniunea. Ca urmare, ei au anuntat ca vor sesiza Consiliul Constitutional.Parlamentul European a aprobat CETA saptamana trecuta, ceea ce permite intrarea in vigoare a multor prevederi, in special reduceri de tarife, dupa opt ani de negocieri, scrie Digi24 Dupa ce au vazut ca noi, studentii, folosim gratuitatea ca sa venim la protestele din Capitala sau sa calatorim prin tara si-au dat seama c-au facut o greseala. Chestia asta a fost ca o confirmare ca toate masurile luate pentru noi au fost doar ca sa ne inchida gura. Au incercat metoda cu care au obisnuit generatiile de dinainte noastra, in care cu o mana dai, iar cu cealalta furi. Dar nu ne mai lasam pacaliti de genul asta de faze. Asa ne-am decis sa facem turul asta in trei oameni. Am cautat cazari in mai multe orase din tara prin prieteni, dar si prin grupurile de Facebook gen "cazare si proteste la Bucuresti", scrie revista Vice. De cateva zile se scrie cu emotie si cu frenezie despre noua "ordine post-occidentala", asa-zisul concep lansat de ministrul de Externe al Rusiei la Conferinta de Securitate de la Munchen. Ministrul Lavrov a sugerat, in discursul sau, ca aceasta ordine post-occidentala ar corespunde unui sistem al relatiilor internationale in care Occidentul nu si-ar mai impune unilateral vointa, nu ar mai domina institutiile si aranjamentele/deciziile internationale, practic nu ar mai avea superioritatea politica, strategica, economica si militara binecunoscuta asupra intregii lumii. Transpare fara niciun dubiu, din aceasta definitie ingusta a ordinii globale data de experimentatul ministru rus, un fel de wishful thinking al Moscovei, altfel spus dorinta Rusiei de a redeveni o superputere, reconsiderata de America, scrie Curs de Guvernare S-au intalnit ca sa identifice subiecte de interes comun ce le-ar permite sa transmita semnale pozitive partenerilor externi, dar s-au despartit spunand ca raman pe pozitii si ca nu vor ceda. Intalnirea de marti a presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, cu presedintele Parlamentului, Andrian Candu, si premierul Pavel Filip, i-a oferit presedintelui pro-rus audienta dorita pentru lansarea unui nou artificiu electoral. Dodon a anuntat ca i-a instiintat pe cei doi ca pe 3 sau 4 aprilie va semna un memorandum cu Uniunea Eurasiatica. Andrian Candu a spus ca a primit de la Igor Dodon un proiect de acord pe care intentioneaza sa-l semneze presedintele, a mentionat ca acest proiect "nu produce efecte juridice", dar a precizat ca va reveni la acest subiect, potrivit Deutsche Welle Seful diplomatiei romane, Teodor Melescanu, s-a intanit, marti, pe Todor Ivanov Churov, ambasadorul Republicii Bulgaria la Bucuresti, in vizita de curtoazie, ocazie cu care cei doi oficiali au subliniat importanta organizarii celei de-a patra sedinte comune de guvern. Cei doi interlocutori au reafirmat angajamentul comun in vederea aprofundarii, in continuare, a dialogului politico-diplomatic. (...) De asemenea, a fost mentionata importanta reluarii dialogului la nivel de ministri ai afacerilor externe in format trilateral Romania - Bulgaria - Grecia. Totodata, mentioneaza MAE, a fost evidentiata necesitatea explorarii potentialului semnificativ de cooperare sectoriala intre Romania si Bulgaria, potrivit Romania Libera